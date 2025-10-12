tablety.pl

Tablety, gry i aplikacje na tablety.

Xiaomi 17 Ultra z nieodległą premierą. Wskazuje na to jeden szczegół
Android 
Udostępnij
Tweetnij

Xiaomi 17 Ultra z nieodległą premierą. Wskazuje na to jeden szczegół

Xiaomi 17 Ultra to nowy fotoflagowiec marki, którego premiera odbędzie się w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Kiedy to nastąpi? Prawdopodobnie na początku 2026 r., co sugeruje pewien szczegół w nazwie kodowej telefonu. Ponadto wiemy, że smartfon Xiaomi 17 Ultra otrzyma konkretny aparat fotograficzny.

Marcelina Poznańska 25 odsłon 0 komentarzy , , , ,

Xiaomi 17 Ultra to nowy smartfon, który wkrótce uzupełni portfolio modeli z serii 17. Na razie rodzina obejmuje trzy telefony, ale w ciągu kilku najbliższych miesięcy dołączy do nich nowy fotoflagowiec. Kiedy odbędzie się premiera tego urządzenia? W sieci pojawiły się nowe informacje. Są to szczegóły obejmujące również aparat fotograficzny.

Kiedy premiera smartfona Xiaomi 17 Ultra

Smartfon Xiaomi 17 Ultra będzie dostępny w dwóch wersjach. Pierwszą jest standardowa edycja telefonu o nazwach kodowych 2512BPNDAG, 2512BPNDAI i 2512BPNDAC. Jest również wariant 25128PNA1C. Te ostatni to specjalna wersja z łącznością satelitarną na chiński rynek.

Urządzenie dostrzeżono na stronie jednego z chińskich urzędów, gdzie je certyfikowano. Z ujawnionych informacji wynika, że smartfon wspiera łączność satelitarną Tiantong-1 oraz Beidou. Dotyczy to zarówno połączeń audio, jak i wiadomości tekstowych. To wariant, którego w Europie nie kupimy i będzie skierowany jedynie na rynek Państwa Środka.

Xiaomi 17 Ultra z nieodległą premierą. Wskazuje na to jeden szczegół

Nazwy kodowe Xiaomi 17 Ultra zawierają na początku ciąg 2512, co sugerowałoby debiut jeszcze w grudniu 2025 r. W rzeczywistości wtedy powinny dobiec końca prace nad nowym telefonem. Jego premiery (zarówno w Chinach, jak i Europie) spodziewamy się w pierwszym kwartale 2026 r. Pewnie nastąpi to w lutym.

Xiaomi 17 Ultra otrzyma konkretny aparat fotograficzny

Smartfon Xiaomi 17 Ultra to fotoflagowiec. Wiemy, że dostanie aparat fotograficzny o wielu możliwościach. Do sieci przedostały się szczegóły obejmujące system kamer. Czego należy się spodziewać?

Główny obiektyw ma być połączony z 1-calowym sensorem Omnivision OV50X z matrycą 50 MP. Natomiast teleobiektyw peryskopowy będzie współpracować z 200-megapikselowym czujnikiem. Będzie to ISOCELL HP5 opracowany przez Samsunga.

Drugi teleobiektyw oraz kamera ultraszerokokątna zostaną połączone z 50-megapikselowymi czujnikami. W obu przypadkach ma to być Samsung JN5. Co z pozostałą specyfikacją techniczną?

Xiaomi 17 Ultra ma dostać ekran o przekątnej około 6,85 cala. Będzie to wyświetlacz OLED-owy o rozdzielczości 2K z wąskimi ramkami. Pod obudową znajdzie się oczywiście nowy procesor Qualcomma dla flagowców z Androidem, czyli Snapdragon 8 Elite Gen 5. Nie powinno też zabraknąć baterii o pojemności ponad 7000 mAh ze wsparciem dla szybkiego ładowania.

Kompletna specyfikacja techniczna telefonu nie jest znana. Powinniśmy ją poznać bliżej rynkowej premiery planowanej na przyszły rok.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla Windows 11

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

Spotify – triki i ukryte funkcje, które warto znać i używać

źródło: GSMArena

Marcelina Poznańska

Lubię Androida i jestem jego użytkowniczką niemal od samego początku. Nie stronię jednak od innych platform mobilnych. Interesuję się, poza nowymi technologiami, także jazdą konną oraz sportem.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij