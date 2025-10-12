Xiaomi 17 Ultra to nowy fotoflagowiec marki, którego premiera odbędzie się w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Kiedy to nastąpi? Prawdopodobnie na początku 2026 r., co sugeruje pewien szczegół w nazwie kodowej telefonu. Ponadto wiemy, że smartfon Xiaomi 17 Ultra otrzyma konkretny aparat fotograficzny.

Xiaomi 17 Ultra to nowy smartfon, który wkrótce uzupełni portfolio modeli z serii 17. Na razie rodzina obejmuje trzy telefony, ale w ciągu kilku najbliższych miesięcy dołączy do nich nowy fotoflagowiec. Kiedy odbędzie się premiera tego urządzenia? W sieci pojawiły się nowe informacje. Są to szczegóły obejmujące również aparat fotograficzny.

Kiedy premiera smartfona Xiaomi 17 Ultra

Smartfon Xiaomi 17 Ultra będzie dostępny w dwóch wersjach. Pierwszą jest standardowa edycja telefonu o nazwach kodowych 2512BPNDAG, 2512BPNDAI i 2512BPNDAC. Jest również wariant 25128PNA1C. Te ostatni to specjalna wersja z łącznością satelitarną na chiński rynek.

Urządzenie dostrzeżono na stronie jednego z chińskich urzędów, gdzie je certyfikowano. Z ujawnionych informacji wynika, że smartfon wspiera łączność satelitarną Tiantong-1 oraz Beidou. Dotyczy to zarówno połączeń audio, jak i wiadomości tekstowych. To wariant, którego w Europie nie kupimy i będzie skierowany jedynie na rynek Państwa Środka.

Nazwy kodowe Xiaomi 17 Ultra zawierają na początku ciąg 2512, co sugerowałoby debiut jeszcze w grudniu 2025 r. W rzeczywistości wtedy powinny dobiec końca prace nad nowym telefonem. Jego premiery (zarówno w Chinach, jak i Europie) spodziewamy się w pierwszym kwartale 2026 r. Pewnie nastąpi to w lutym.

Xiaomi 17 Ultra otrzyma konkretny aparat fotograficzny

Smartfon Xiaomi 17 Ultra to fotoflagowiec. Wiemy, że dostanie aparat fotograficzny o wielu możliwościach. Do sieci przedostały się szczegóły obejmujące system kamer. Czego należy się spodziewać?

Główny obiektyw ma być połączony z 1-calowym sensorem Omnivision OV50X z matrycą 50 MP. Natomiast teleobiektyw peryskopowy będzie współpracować z 200-megapikselowym czujnikiem. Będzie to ISOCELL HP5 opracowany przez Samsunga.

Drugi teleobiektyw oraz kamera ultraszerokokątna zostaną połączone z 50-megapikselowymi czujnikami. W obu przypadkach ma to być Samsung JN5. Co z pozostałą specyfikacją techniczną?

Xiaomi 17 Ultra ma dostać ekran o przekątnej około 6,85 cala. Będzie to wyświetlacz OLED-owy o rozdzielczości 2K z wąskimi ramkami. Pod obudową znajdzie się oczywiście nowy procesor Qualcomma dla flagowców z Androidem, czyli Snapdragon 8 Elite Gen 5. Nie powinno też zabraknąć baterii o pojemności ponad 7000 mAh ze wsparciem dla szybkiego ładowania.

Kompletna specyfikacja techniczna telefonu nie jest znana. Powinniśmy ją poznać bliżej rynkowej premiery planowanej na przyszły rok.

źródło: GSMArena