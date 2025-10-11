Samsung Galaxy S26 Pro w Polsce z czipem Exynos 2600. To już pewne

Samsung Galaxy S26 Pro to nowy smartfon, którego premiera odbędzie się wcześnie w 2026 r. Wiele wskazuje na to, że w Polsce telefon kupimy z autorskim czipem Exynos 2600. Pojawiły się kolejne dowody, które przemawiają za taką decyzją. Jednak na wybranych rynkach Samsung Galaxy S26 Pro będzie miał Snapdragona.

Samsung Galaxy S26 Pro to jeden z kilku nowych telefonów, które zobaczymy za kilkanaście tygodni. Premiera ma odbyć się wcześnie w 2026 r. i pewnie nastąpi to jeszcze w styczniu. Po pewnej przerwie firma planuje wrócić do autorskich procesorów. To oznacza, że egzemplarze sprzedawane w Polsce dostaną układ Exynos 2600, a nie najnowszego Snapdragona.

Exynos 2600 dla smartfona Samsung Galaxy S26 Pro w Polsce

Smartfon Samsung Galaxy S26 Pro to podstawowy telefon z nowej serii. Już od jakiegoś czasu spekuluje się, że nowy smartfon na większości rynków ma dostać autorski układ Exynos 2600. Serwis źródłowy uzyskał nowe dowody, które przemawiają za taką decyzją. Co to oznacza?

Na rynkach europejskich, a więc też w Polsce, Samsung Galaxy S26 Pro dostanie autorski układ. Firma przez ostatnie lata wykorzystywała w serii procesory Qualcomma, co było spowodowane brakami produkcyjnymi własnych czipów. To jednak ulegnie zmianie, bo zdolności te udało się podciągnąć. Do tego stopnia, że można rozważać większą ekspansję.

Exynos 2600 ma znajdować się w telefonach sprzedawanych na wielu rynkach, w tym europejskich, ale nie wszędzie. Sugeruje się jednak, że w Chinach oraz Stanach Zjednoczonych będzie to Snapdragon 8 Elite Gen 5. Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia przed laty.

Exynos 2600 nie tylko w modelu Samsung Galaxy S26 Pro

Samsung Galaxy S26 Pro prawdopodobnie nie będzie jedynym smartfonem z serii z tym układem. Firma zapewne wykorzysta go też w modelu Edge, a potem także w tańszym SE. Jak to będzie wyglądało w przypadku topowego flagowca Ultra? To urządzenie może na wszystkich rynkach dostać Snapdragona 8 Elite Gen 5.

Exynos 2600 to pierwszy procesor dla smartfonów, który ma być produkowany w 2-nm litografii. To otwiera potencjał przed tym układem. Wiemy, że SoC ma składać się z 10 rdzeni CPU i wśród nich są ARM C1. GPU to Xclipse 950 oparty na mikroarchitekturze AMD. Czy takie połączenie zagrozi Snapdragonowi 8 Elite Gen 5 oraz Apple A19 Pro? O tym przekonamy się z czasem.

Smartfony z serii Samsung Galaxy S26 powinniśmy zobaczyć na początku 2026 r. i wiele wskazuje na to, że nastąpi to jeszcze w styczniu. Pod koniec tego samego miesiąca lub na początku lutego powinny trafić do sprzedaży. Jest bardzo możliwe, że w przyszłym roku zobaczymy nie trzy, a cztery nowe telefony. Będą to modele Pro, Ultra, Edge oraz Plus. Choć nie można wykluczyć, że jeden z nich zostanie pominięty.

Przeczytaj także: Najlepsze triki i wskazówki dla aplikacji Spotify

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: Sammobile