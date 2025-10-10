Samsung Galaxy M17 5G z premierą. Ceny i specyfikacja smartfona

Samsung Galaxy M17 5G to nowy smartfon, którego premiera odbyła się na jednym z rynków. Urządzenie wygląda znajomo i nie powinno to dziwić. Tak naprawdę jest to przebrandowany telefon. Zobaczmy, jak prezentują się ceny smartfona Samsung Galaxy M17 5G oraz jego specyfikacja techniczna. Co z dostępnością w Polsce?

Samsung Galaxy M17 5G to nowy smartfon, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Nie w Polsce, a w Indiach, gdzie urządzenie debiutuje w pierwszej kolejności. Tak naprawdę jest to brat bliźniak modelu A17. Zobaczmy sobie ceny oraz specyfikację techniczną telefonu.

Ceny smartfona Samsung Galaxy M17 5G i co z premierą w Polsce?

Samsung Galaxy M17 5G debiutuje w Indiach, gdzie w wolnej sprzedaży pojawi się 3 października. Urządzenie dostępne jest w trzech konfiguracjach sprzętowych. Ceny zaczynają się od 12499 rupii (ok. 520 złotych). Za wariant z największą pamięcią trzeba zapłacić 15499 rupii (ok. 645 złotych).

Urządzenie jest tanie. Do wyboru są dwa warianty kolorystyczne obudowy. Są to srebrny oraz czarny. Kiedy to urządzenie pojawi się w Polsce? Nigdy, bo u nas oferowany jest brat bliźniak tego telefonu, czyli model A17 5G, który jest dostępny za 999 złotych. Można też zdecydować się na wariant z modemem LTE, który jest o 150 złotych tańszy.

W Polsce seria M nie jest sprzedawana i pozostaje przebierać wśród tańszych modeli z linii A. Nie inaczej będzie ze smartfonem Samsung Galaxy M17 5G, którego w kraju nie ma co się spodziewać.

Specyfikacja techniczna smartfona Samsung Galaxy M17 5G

Nowy smartfon marki ma 6,7-calowy ekran Super AMOLED typu Infinity-U o rozdzielczości Full HD+. Odświeżanie obrazu odbywa się w zakresie 90 Hz. Jasność maksymalna sięga 1100 nitów. Całość pokryto szkłem ochronnym Corning Gorilla Glass Victus.

Za obliczenia w modelu Samsung Galaxy M17 5G odpowiada autorski procesor Exynos 1330 z GPU Mali-G68 MP2, który w tańszych telefonach firmy znajduje się od kilku lat. Jest na przykład w modelach A16 czy M14. Czip jest wspomagany przez 4,6 lub 8 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 128 GB miejsca i można je rozbudować z użyciem kart microSD o pojemności do 2 TB.

Aparat fotograficzny ma trzy obiektywy. Główny z funkcją OIS połączono z 50-megapikselowym sensorem. Ultraszerokokątny współpracuje z 5-megapikselowym czujnikiem, a całość dopełnia kamerka 2 MP do zdjęć makro. Przednia pozwala robić fotografie w jakości do 13 megapikseli.

Samsung Galaxy M17 5G ma baterię o pojemności 5000 mAh, która wspiera ładowarki o mocy do 25 W. Całość pracuje pod kontrolą Androida 15 z One UI 7. Producent deklaruje sześć lat aktualizacji. Telefon wkrótce dostanie uaktualnienie One UI 8. Urządzenie waży 192 gramy. Obudowa jest częściowa odporna na wodę na poziomie normy IP54.

źródło: Samsung