Oppo Reno 15 Pro Max w drodze. Nowy smartfon ze specyfikacją

Oppo Reno 15 Pro Max to nowy smartfon znanej i lubianej marki, którego premiera odbędzie się jeszcze jesienią 2025 r. W Polsce poczekamy trochę dłużej. Tymczasem do sieci przedostała się specyfikacja techniczna telefonu. Smartfon Oppo Reno 15 Pro Max otrzyma mocny procesor MediaTeka i potrójny aparat fotograficzny.

Oppo Reno 15 Pro Max to nowy smartfon, którego debiut jest blisko. Będzie to już kolejne urządzenie z takim dopiskiem w nazwie po seriach iPhone 17 i Xiaomi 17. Kiedy odbędzie się premiera telefonu? Co zaoferuje jego specyfikacja techniczna? Pewne informacje już mamy.

Kiedy premiera smartfona Oppo Reno 15 Pro Max

Smartfon Oppo Reno 15 Pro Max zadebiutuje jeszcze jesienią 2025 r., choć od debiutu serii 14 w Polsce nie minęło dużo czasu. Jest to jednak standardowa strategia producenta. Najpierw telefony wprowadzane są do oferty w Chinach. Natomiast w Europie pojawiają się z kilkumiesięcznym poślizgiem i nie inaczej będzie tym razem.

Nowa seria obejmie trzy telefony. Topowym smartfonem będzie Oppo Reno 15 Pro Max, ale pojawią się także dwa tańsze modele. Dokładna data premiery nie jest na razie znana, ale wiemy, że w Chinach debiut ma odbyć się jeszcze w tym kwartale br.

W Europie, a więc też w Polsce, poczekamy trochę dłużej. Wiele wskazuje na to, że do pierwszego kwartału 2026 r. Ceny nie są na razie znane. Można jednak spodziewać się, że będą zbliżone do poprzedników.

Specyfikacja techniczna Oppo Reno 15 Pro Max

Nowy smartfon marki będzie mocnym zawodnikiem. Świadczy o tym częściowa specyfikacja techniczna Oppo Reno 15 Pro Max, która przedostała się do sieci. Co zaoferuje to urządzenie?

Pod obudową telefonu znajdzie się mocny procesor MediaTek Dimensity 9400, który powinien być wspomagany przez maksymalnie 16 GB pamięci RAM. Na dane spodziewajmy się 256 lub 512 GB miejsca. Energię dostarczy bateria o dużej pojemności i pewnie będzie to co najmniej 6500 mAh. Oczywiście nie zabraknie wsparcia dla szybkiego ładowania.

Aparat fotograficzny Oppo Reno 15 Pro Max otrzyma trzy obiektywy. Główny ma współpracować z nowym 200-megapikselowym sensorem Samsunga, czyli ISOCELL HP5. Znajdziemy tu też kamerę ultraszerokokątną i teleobiektyw. Co najmniej jedna z nich ma być połączona z 50-megapikselowym czujnikiem. Przedni aparat również pozwoli robić zdjęcia w jakości do 50 megapikseli.

Telefon dostanie również płaski ekran OLED-owy wykonany w technologii LTPO z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Będzie to 6,78-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 1.5K i odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Całość będzie pracować pod kontrolą Androida 16. Oczywiście z autorską nakładką producenta, czyli ColorOS 16. W Chinach z tym oprogramowaniem będą sprzedawane także modele marki OnePlus. W Europie będzie to OxygenOS 16.

źródło: Smartprix