Realme GT 8 Pro czy OnePlus 15? Który z nich pojawi się w Polsce wcześniej?

Realme 8 GT Pro i OnePlus 15 to dwa flagowce, które wkrótce kupimy również w Polsce. Wygląda na to, że doszło do pewnych zmian związanych z globalną datą premiery telefonów. Debiut Realme GT 8 Pro na rynkach międzynarodowych został nieznacznie przyspieszony. Natomiast OnePlus 15 ma pojawić się trochę później.

Realme 8 GT Pro i OnePlus 15 to dwa nowe smartfony, które wkrótce będą konkurować o portfele klientów. Również w Polsce, bo wiele wskazuje na to, że telefony zostaną wprowadzone do Europy już w przyszłym miesiącu. Co z datą premiery na rynkach międzynarodowych? W sieci pojawiły się nowe informacje.

Realme 8 GT Pro z premierą w Polsce przed OnePlus 15

Zacznijmy od tego, że zarówno Realme GT 8 Pro, jak i OnePlus 15 najpierw zadebiutują w Chinach. Ma to nastąpić w drugiej połowie października. Dokładnych terminów na razie nie podano. W Europie tym razem nie mamy długo czekać i wiele wskazuje na to, że nowe smartfony zostaną skierowane na międzynarodowe rynki jeszcze w listopadzie. Który z nich pojawi się pierwszy?

Wygląda na to, że w Polsce najpierw zobaczymy model Realme GT 8 Pro. Jakby tego było mało, to jego premiera na globalnych rynkach miała zostać przyspieszona. Do niedawna mówiono, że debiut odbędzie się między 18 a 20 listopada. Świeże plotki zakładają, że go przyspieszono o tydzień. Najbardziej prawdopodobnym terminem wydaje się być 11 listopada.

Skąd ta zmiana? Spowodowane to jest globalną premierą smartfona OnePlus 15, która według ostatnich doniesień ma odbyć się 13 listopada. Konkurent chce być pierwszy i dlatego zdecydowano się na przyspieszenie prezentacji. Co nie zmienia faktu, że oba telefony w polskich sklepach powinny pojawić się w bardzo zbliżonym czasie.

Smartfony OnePlus 15 i Realme GT 8 Pro z czipami Qualcomma

Oba nowe smartfony to flagowce, które dostaną ostatnie procesory Qualcomma. Mowa o czipie Snapdragon 8 Elite Gen 5, który najpierw zadebiutował w serii Xiaomi 17. Na te telefony w Polsce również czekamy.

Realme GT 8 Pro na tle konkurencji ma wyróżniać się przede wszystkim wymiennym modułem aparatu. Producent przygotował co najmniej trzy nakładki, które będzie można zmieniać. Poza tym spodziewamy się wysokiej klasy ekranu OLED-owego o rozdzielczości 2K i odświeżaniem obrazu w 144 Hz. Marka nawiązała współpracę z firmą Ricoh, co znajdzie odzwierciedlenie w kamerze.

Smartfon OnePlus 15 otrzyma wyświetlacz z odświeżaniem obrazu w 165 Hz, ale rozdzielczość zostanie zmniejszona do 1.5K. Pod obudową znajdzie się bateria o pojemności ponad 7000 mAh, która będzie wspierać szybkie ładowanie. Aparat fotograficzny przeprojektowano i wiemy, że trzy obiektywy połączono z 50-megapikselowymi sensorami.

Europejskie ceny nie są na razie znane. Spodziewajmy się jednak, że za oba smartfony w Polsce zapłacimy ponad 5 tys. złotych.

źródło: 91mobiles