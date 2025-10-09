One UI 8.5 beta to poglądowa wersja nowej nakładki na smartfony Samsung. Kiedy ruszą testy oprogramowania? Wygląda na to, że całkiem niedługo. Samsung planuje uruchomienie programu pilotażowego jeszcze w tym roku. Sfinalizowana aktualizacja One UI 8.5 nie pojawi się jednak szybciej, jak w pierwszym kwartale 2026 r.

One UI 8.5 beta to duża aktualizacja nowej nakładki na smartfony marki Samsung, która będzie bazować na systemie Android 16. Obecnie firma udostępnia nową platformę Google na własne telefony. Jak dobrze wiemy, proces nabrał rozpędu i oprogramowanie trafia sukcesywnie na kolejne sprzęty. Kiedy rozpocznie się program pilotażowy kolejnej wersji?

Kiedy aktualizacja One UI 8.5 beta na smartfony marki Samsung?

Wygląda na, że na One UI 8.5 beta nie będziemy musieli czekać zbyt długo. Podobnie zresztą było wraz z dużą aktualizacją z numerkiem 8. Jej ostateczna wersja zadebiutowała w lipcu wraz z nowymi składakami firmy. Jednak program pilotażowy na modelach z serii S25 został uruchomiony już w maju.

Serwis źródłowy raportuje, że program pilotażowy One UI 8.5 beta ma wystartować jeszcze jesienią br. Dokładny termin nie jest znany, ale mówi się o ostatnim tygodniu przyszłego miesiąca, który rozpocznie się 24 listopada. Wtedy też mogą ruszyć testy nowego oprogramowania.

Jeśli tak będzie, to spotkamy się z podobną sytuacją, co w przypadku obecnej wersji oprogramowania. Natomiast sfinalizowana edycja powinna zadebiutować wraz z serią S26 w styczniu. Aktualizacja na starsze telefony (począwszy od S25) powinna zacząć trafiać jeszcze w pierwszym kwartale 2026 r.

Jakie smartfony marki Samsung dostaną One UI 8.5 beta?

Lista smartfonów z aktualizacją do One UI 8.5 jest naprawdę długa, ale program pilotażowy zostanie ograniczony do nowszych oraz droższych urządzeń. W pierwszej kolejności nowe oprogramowanie będą mogli wypróbować właściciele smartfonów Samsung Galaxy S25, Z Fold 7 oraz Z Flip 7. Co później?

Z czasem (w styczniu?) program pilotażowy powinien zostać rozszerzony o kolejne urządzenia. Będą to zapewne telefony Samsung Galaxy S24, Z Fold 6 i Z Flip 6. Czy do testów zostaną dopuszczeni właściciele także innych urządzeń? Można zakładać, że tak i powinny to być nowsze tablety czy średniaki typu A56 5G. Dokładne plany producenta w tej materii nie są jednak znane i poznamy je dopiero z czasem.

Aktualizacja One UI 8.5 ma wprowadzić całe mnóstwo nowości, co potwierdzają dotychczasowe przecieki. Będzie tego naprawdę sporo. W drodze są liczne zmiany obejmujące interfejs użytkownika czy nowe funkcje, których to również nie zabraknie. Część osób uważa nawet, że dopiero to powinno być właściwe uaktualnienie z numerkiem 8.0, które powstawało w pośpiechu i dlatego zabrakło tam wielu innowacji.

źródło: Sammobile