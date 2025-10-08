OnePlus 15S w drodze. Jest częściowa specyfikacja smartfona. Będzie mocny

OnePlus 15S to nowy smartfon, którego premiera odbędzie się dopiero w 2026 r. Wszak na razie spodziewamy się flagowca 15. Tymczasem już teraz do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Ta ujawnia nam, że smartfon OnePlus 15S będzie naprawdę mocnym zawodnikiem. Co już o nim wiemy?

OnePlus 15S to nowy smartfon, który zadebiutuje dopiero po kilku miesiącach od premiery modelu 15. To ostatnie urządzenie zostanie zaprezentowane jeszcze w październiku. Natomiast już w listopadzie może trafić do Polski. Tymczasem do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna kolejnego telefonu.

Specyfikacja techniczna smartfona OnePlus 15S jest konkretna

Smartfon OnePlus 15S to mocny zawodnik, co potwierdza częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Przy okazji dowiadujemy się, że marka chce nadrobić pewne niedociągnięcia poprzednika. Obejmują one aparat fotograficzny, który ma zostać rozbudowany.

Z informacji przekazanych przez źródło wynika, że pod obudową OnePlus 15S znajdzie się procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5, czyli ten sam SoC Qualcomma, który ma znaleźć się we flagowcu z numerkiem 15. Duża będzie także bateria, bo jej pojemność to około 7000 mAh. To o tyle istotne, że telefon wcale nie będzie duży, a i tak producent wygospodaruje dla niej odpowiednie miejsce.

Telefon otrzyma ekran OLED-owy i przekątnej 6,3 cala oraz rozdzielczości 1.5K. Będzie to płaski wyświetlacz. Pod nim znajdzie się czytnik linii papilarnych. Ma on być ultrasoniczny.

Następnie mamy potrójny aparat fotograficzny. W modelu 13S na pleckach były dwa obiektywy. Firma dołoży trzeci i będzie to kamera ultraszerokokątna, która dołączy do szerokokątnej oraz teleobiektywu. Sam moduł ma być podobnie zaprojektowany do nadchodzącego flagowca.

Czy OnePlus 15S trafi do Polski?

Odpowiedź na to pytanie nie jest na razie znana. Zacznijmy do tego, że model 13S miał protoplastę i był to smartfon 13T, który zadebiutował w Chinach. Poza Państwem Środka marka postanowiła zmienić mu nazwę, ale zdecydowano się na jego wprowadzenie tylko do sprzedaży w Indiach. W Europie trzeba było obejść się smakiem, co stanowiło duży zawód.

Czy podobna sytuacja czeka nas w przypadku telefonu OnePlus 15S? Pozostaje wierzyć, że nie i nowy smartfon trafi także do sprzedaży w Europie oraz w Polsce. Byłaby to świetna alternatywa dla większych flagowców. Część osób szuka urządzeń z wyświetlaczami o przekątnej nieco ponad 6 cali, ale nie każda firma ma w ofercie taki sprzęt.

Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się z czasem. Premiera smartfona OnePlus 15S powinna odbyć się w pierwszej połowie 2026 r. Pewnie poprzedzi ją debiut chińskiego modelu 15T, który może zostać zaprezentowany jeszcze w pierwszym kwartale.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla Windows 11

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: GadgetsData