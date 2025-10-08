One UI 8 i Android 16 to aktualizacja, która sukcesywnie trafia na kolejne smartfony. Na uaktualnienie załapały się modele Samsung Galaxy S22, A25 i M36. Na tym nie koniec, bo aktualizacja do Androida 16 z nakładką One UI 8 jest udostępniana także na inne smartfony. Samsung przyspiesza z procesem aktualizacji.

One UI 8 i Android 16 to duża aktualizacja, którą ostatnio dostały modele z serii S23. Potem także kolejne średniaki. Producent nie zwalnia. Uaktualnienie trafia na kolejne smartfony marki i na liście są m.in. modele Samsung Galaxy S22, A25 czy M36, a na tym nie koniec. Dostępność oprogramowania jest sukcesywnie zwiększana, a w międzyczasie trwają prace nad kolejną wersją z numerkiem 8.5, gdzie pojawi się całe mnóstwo nowości.

Aktualizacja Android 16 i One UI 8 dla Samsung Galaxy S22, A25 i M36

Koreańczycy przyspieszają z aktualizacją do Androida 16 z nakładką One UI 8, co obiecano już kilka tygodni temu. Proces w zasadzie odbywa się szybciej względem wcześniejszych deklaracji, co na pewno cieszy. Które modele i z jakiej dystrybucji załapały się na oprogramowanie? Lista z ostatnich kilku dni widoczna jest niżej.

Samsung Galaxy S22 – firmware GYI7 dostępny już w Europie

Samsung Galaxy A34 – firmware EYI7 na telefony z europejskiej dystrybucji

Samsung Galaxy M36 – firmware BYI4 w Korei Południowej

Samsung Galaxy A25 – firmware DYI8 w Europie

Samsung Galaxy A54 – firmware EYI4 dla telefonów z Europy

Samsung Galaxy Z Fold 4 i Z Flip 4 – firmware IYIF (również w Europie)

Lista telefonów z aktualizacją do Androida 16 z One UI 8 zaczyna się więc zapełniać. Dotychczas uaktualnienie trafiło na następujące telefony i tablety.

Z Fold/Z Flip 6, 5 i 4

Seria S25

Seria S24

Seria S23

Seria S22

S24/S23FE

Tab S10/S9

A56/A55/A54

A36/A35/A34

A26/A25

A17/A16/A15

M16/M36

Kiedy Android 16 z One UI 8 na wybrane smartfony Samsung w Polsce

Oczywiście powyższa lista nie obejmuje wszystkich smartfonów z polskiej dystrybucji. Wybrane z nich otrzymały uaktualnienie do Androida 16 z nakładką One UI 8 tylko na wybranych rynkach, a w naszym kraju dopiero się pojawi. To kwestia najbliższych dni.

Jeśli więc na waszym urządzeniu z powyższej listy smartfonów nie ma jeszcze aktualizacji, to cierpliwości. Wkrótce będzie dostępna. Warto to co jakiś czas sprawdzać w ustawieniach, bo pewnego dnia będzie czekała tam niespodzianka.

Warto dodać, że w wielu przypadkach aktualizacja zawiera już październikowe poprawki bezpieczeństwa. Są to aktualne patche dostarczone przez Google, jak i Samsunga. Wkrótce będą one dystrybuowane również na te urządzenia, które jeszcze ich nie mają. W międzyczasie Koreańczycy pracują nad One UI 8.5, czyli kolejnym dużym uaktualnieniem. Jego dystrybucja powinna rozpocząć się w pierwszym kwartale 2026 r.

źródło: Sammobile