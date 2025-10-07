POCO F8 Ultra dostanie konkretny aparat. Rozwiązania z Xiaomi 17

POCO F8 Ultra to nowy smartfon, który będzie przebrandowanym modelem Redmi K90 Pro. W sieci pojawiły się informacje obejmujące aparat fotograficzny. Pewne rozwiązania zostaną zapożyczone z telefonu Xiaomi 17 i jest to sensor 1/1.3″. Kiedy odbędzie się premiera smartfona POCO F8 Ultra i ile za niego zapłacimy?

POCO F8 Ultra to nowy smartfon, którego premiera odbędzie się za kilka miesięcy. Wiemy, że będzie to przebrandowany model Redmi K90 Pro, który w Chinach powinien zostać zaprezentowany w ciągu najbliższych tygodni. Tymczasem poznajemy nowe szczegóły i dowiadujemy się, że pewne rozwiązania zostaną zapożyczone z Xiaomi 17, a w drodze jest już linia 17T. Obejmują one aparat fotograficzny. Co szykuje marka?

Główny aparat fotograficzny Xiaomi 17 trafi do POCO F8 Ultra

Do sieci przedostały się szczegóły obejmujące aparat fotograficzny POCO F8 Ultra i dowiadujemy się, że główny obiektyw (odpowiednik 23 mm) z OIS oraz światłem przysłony f/1.7 ma być połączony z sensorem 1/1.3″. Dokładnie to samo rozwiązanie znamy z podstawowego modelu Xiaomi 17. Czujnik pochodzi od firmy OmniVision, ale wprowadza różne spersonalizowane zmiany i jest brandowany jako autorski Light Fusion.

Następnie mamy teleobiektyw. Będzie on peryskopowy i ma współpracować z sensorem 1/2.76″. Prawdopodobnie jest to Samsung JN5. Jeśli tak będzie, to smartfony Redmi K90 Pro oraz POCO F8 Ultra dostaną 2,5-3-krotny zoom optyczny i być może wsparcie dla trybu makro.

W przypadku obiektywu ultraszerokokątnego mówi się, że może to być OmniVision OV50M. Jest to 50-megapikselowy czujnik typu 1/2.88″. W poprzedniku znajdował się 32-megapikselowy 1/3.42″. Udoskonaleń w aparacie fotograficznym ma być całkiem sporo i pozwoli na lepsze konkurowanie pod tym względem z droższymi telefonami z półki premium.

Smartfon POCO F8 Ultra z mocną specyfikacją techniczną

POCO F8 Ultra to smartfon, który otrzyma konkretne wyposażenie. Pod jego obudową znajdzie się procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 i będzie to jeden najtańszych telefonów z tym czipem na rynku. Następnie mamy dużą baterię i mówi się, że jej pojemność może wynieść około 8000 mAh. Oczywiście nie zabraknie wsparcia dla szybkiego ładowania.

Data premiery nowy telefonów nie jest na razie znana. Najpierw zobaczymy modele z serii Redmi K90 i być może nastąpi to jeszcze w tym miesiącu. Natomiast na przebrandowane smartfony poczekamy kilka miesięcy dłużej. Modele F7 debiutowały w marcu, a więc ich następcy zapewne pojawią się jeszcze w pierwszym kwartale 2026 r.

Ceny POCO F8 Ultra na razie owiane są tajemnicą, ale powinny być atrakcyjne. Na tle innych telefonów z czipem Snapdragon 8 Elite Gen 5 to urządzenie z pewnością będzie wypadało bardzo pozytywnie. Gwoli przypomnienia poprzednik trafi do sklepów za 2999 złotych.

