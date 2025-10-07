Android 16 z nakładką OriginOS 6 to duża aktualizacja na telefony marki Vivo. Do sieci przedostała się lista smartfonów mających dostać to uaktualnienie i jest ona naprawdę długa. Kiedy odbędzie się premiera i które modele Vivo dostaną Androida 16 z OriginOS 6? Nowości w tym oprogramowaniu nie brakuje.

OriginOS 6 to nakładka bazująca na systemie Android 16, która wkrótce będzie udostępniana na telefony marki Vivo. Nastąpi to na dniach. Które urządzenie dostaną to uaktualnienie? Do sieci przedostała się lista smartfonów z aktualizacją. Zobaczmy, kto je otrzyma.

Lista smartfonów Vivo z aktualizacją do Androida 16 z OriginOS 6

Vivo planuje rozpocząć proces aktualizacji do Androida 16 w połowie miesiąca. Poniżej wykaz telefonów, które mają dostać nakładkę OriginOS 6, gdzie na globalnych rynkach wcześniej był to Funtouch OS. Trzeba przyznać, że jest ona naprawdę długa.

Smartfony z serii X

Vivo X200

Vivo X200 Pro

Vivo X200 Ultra

Vivo X200 FE

Vivo X200s

Vivo X200 Pro mini

Vivo X100

Vivo X100 Pro

Vivo X100 Ultra

Vivo X100s

Vivo X100s Pro

Vivo X90

Vivo X90 Pro

Vivo X90 Pro+

Vivo X90s

Składane smartfony X

Vivo X Fold 5

Vivo X Fold 3 Pro

Vivo X Fold 2

Vivo X Flip

Smartfony z serii V

Vivo V60

Vivo V60e

Vivo V60 Lite

Vivo V60 Lite 4G

Vivo V50

Vivo V50e

Vivo V50 Lite

Vivo V50 Lite 4G

Vivo V40

Vivo V40e

Vivo V40 Lite

Vivo V40 Lite 4G

Vivo V40 SE

Vivo V40 Pro

Vivo V30

Vivo V30e

Vivo V30 Pro

Vivo V30 SE

Vivo V30 Lite

Smartfony z serii T

Vivo T4

Vivo T4 Lite

Vivo T4 Pro

Vivo T4 Ultra

Vivo T4x

Vivo T4R

Vivo T3

Vivo T3 Lite

Vivo T3 Pro

Vivo T3 Ultra

Vivo T3x

Smartfony z serii Y

Vivo Y400

Vivo Y400 4G

Vivo Y400 Pro

Vivo Y300

Vivo Y300 Plus

Vivo Y300 Pro

Vivo Y300 Pro+

Vivo Y300 GT

Vivo Y300t

Vivo Y300i

Vivo Y200 4G

Vivo Y200+

Vivo Y200 Pro

Vivo Y200e

Vivo Y200 GT

Vivo Y200i

Vivo Y200t

Vivo Y39

Vivo Y29 4G

Vivo Y29s

Vivo Y19

Vivo Y19s Pro

Flagowce iQOO

iQOO 13

iQOO 12

iQOO 12 Pro

iQOO 11

iQOO 11s

iQOO 11 Pro

Smartfony iQOO Neo

iQOO Neo 10

iQOO Neo 10R

iQOO Neo 9

iQOO Neo 9 Pro

Smartfony iQOO Z

iQOO Z10

iQOO Z10R

iQOO Z10 Lite

iQOO Z10X

iQOO Z9

iQOO Z9x

iQOO Z9s

iQOO Z9s Pro

iQOO Z9 Lite

Co nowego z aktualizacją Android 16 i OriginOS 6 na smartfony Vivo?

Android 16 wraz z nakładką OriginOS 6 wniesie na smartfony Vivo naprawdę sporo nowości. Wśród nich są zmiany obejmujące interfejs użytkownika, który stanie się bardziej responsywny. Pojawi się także nowy dizajn w pobliżu przedniej kamery, co jest imitacją dynamicznej wyspy. Obrazują to poniższe filmy.

Oczywiście nowości będzie więcej. Firma przygotowała nowe narzędzia oparte na sztucznej inteligencji czy nowe opcje z zakresu udostępniania plików. Aktualizacja ma rozpocząć się 15 października, a proces rejestracji dla wersji poglądowej uruchomiono we wrześniu.

