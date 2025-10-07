tablety.pl

Tablety, gry i aplikacje na tablety.

Android 16 i OriginOS 6 na telefony Vivo. Lista smartfonów z aktualizacją
Android 
Udostępnij
Tweetnij

Android 16 i OriginOS 6 na telefony Vivo. Lista smartfonów z aktualizacją

Android 16 z nakładką OriginOS 6 to duża aktualizacja na telefony marki Vivo. Do sieci przedostała się lista smartfonów mających dostać to uaktualnienie i jest ona naprawdę długa. Kiedy odbędzie się premiera i które modele Vivo dostaną Androida 16 z OriginOS 6? Nowości w tym oprogramowaniu nie brakuje.

Dawid Długosz 25 odsłon 0 komentarzy , , , , , ,

OriginOS 6 to nakładka bazująca na systemie Android 16, która wkrótce będzie udostępniana na telefony marki Vivo. Nastąpi to na dniach. Które urządzenie dostaną to uaktualnienie? Do sieci przedostała się lista smartfonów z aktualizacją. Zobaczmy, kto je otrzyma.

Lista smartfonów Vivo z aktualizacją do Androida 16 z OriginOS 6

Vivo planuje rozpocząć proces aktualizacji do Androida 16 w połowie miesiąca. Poniżej wykaz telefonów, które mają dostać nakładkę OriginOS 6, gdzie na globalnych rynkach wcześniej był to Funtouch OS. Trzeba przyznać, że jest ona naprawdę długa.

Android 16 i OriginOS 6 na telefony Vivo. Lista smartfonów z aktualizacją

Smartfony z serii X

  • Vivo X200
  • Vivo X200 Pro
  • Vivo X200 Ultra
  • Vivo X200 FE
  • Vivo X200s
  • Vivo X200 Pro mini
  • Vivo X100
  • Vivo X100 Pro
  • Vivo X100 Ultra
  • Vivo X100s
  • Vivo X100s Pro
  • Vivo X90
  • Vivo X90 Pro
  • Vivo X90 Pro+
  • Vivo X90s

Składane smartfony X

  • Vivo X Fold 5
  • Vivo X Fold 3 Pro
  • Vivo X Fold 2
  • Vivo X Flip

Smartfony z serii V

  • Vivo V60
  • Vivo V60e
  • Vivo V60 Lite
  • Vivo V60 Lite 4G
  • Vivo V50
  • Vivo V50e
  • Vivo V50 Lite
  • Vivo V50 Lite 4G
  • Vivo V40
  • Vivo V40e
  • Vivo V40 Lite
  • Vivo V40 Lite 4G
  • Vivo V40 SE
  • Vivo V40 Pro
  • Vivo V30
  • Vivo V30e
  • Vivo V30 Pro
  • Vivo V30 SE
  • Vivo V30 Lite

Smartfony z serii T

  • Vivo T4
  • Vivo T4 Lite
  • Vivo T4 Pro
  • Vivo T4 Ultra
  • Vivo T4x
  • Vivo T4R
  • Vivo T3
  • Vivo T3 Lite
  • Vivo T3 Pro
  • Vivo T3 Ultra
  • Vivo T3x

Smartfony z serii Y

  • Vivo Y400
  • Vivo Y400 4G
  • Vivo Y400 Pro
  • Vivo Y300
  • Vivo Y300 Plus
  • Vivo Y300 Pro
  • Vivo Y300 Pro+
  • Vivo Y300 GT
  • Vivo Y300t
  • Vivo Y300i
  • Vivo Y200 4G
  • Vivo Y200+
  • Vivo Y200 Pro
  • Vivo Y200e
  • Vivo Y200 GT
  • Vivo Y200i
  • Vivo Y200t
  • Vivo Y39
  • Vivo Y29 4G
  • Vivo Y29s
  • Vivo Y19
  • Vivo Y19s Pro

Flagowce iQOO

  • iQOO 13
  • iQOO 12
  • iQOO 12 Pro
  • iQOO 11
  • iQOO 11s
  • iQOO 11 Pro

Smartfony iQOO Neo

  • iQOO Neo 10
  • iQOO Neo 10R
  • iQOO Neo 9
  • iQOO Neo 9 Pro

Smartfony iQOO Z

  • iQOO Z10
  • iQOO Z10R
  • iQOO Z10 Lite
  • iQOO Z10X
  • iQOO Z9
  • iQOO Z9x
  • iQOO Z9s
  • iQOO Z9s Pro
  • iQOO Z9 Lite

Co nowego z aktualizacją Android 16 i OriginOS 6 na smartfony Vivo?

Android 16 wraz z nakładką OriginOS 6 wniesie na smartfony Vivo naprawdę sporo nowości. Wśród nich są zmiany obejmujące interfejs użytkownika, który stanie się bardziej responsywny. Pojawi się także nowy dizajn w pobliżu przedniej kamery, co jest imitacją dynamicznej wyspy. Obrazują to poniższe filmy.

Oczywiście nowości będzie więcej. Firma przygotowała nowe narzędzia oparte na sztucznej inteligencji czy nowe opcje z zakresu udostępniania plików. Aktualizacja ma rozpocząć się 15 października, a proces rejestracji dla wersji poglądowej uruchomiono we wrześniu.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla komunikatora Messenger

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

WhatsApp — najlepsze ukryte funkcje i wskazówki dla komunikatora

źródło: Gizmochina

Dawid Długosz

Dziennikarz w branży IT od 2006 roku. Fan produktów firmy Apple. W życiu prywatnym mąż i ojciec trójki dzieci. W serwisie Tablety.pl pełni rolę redaktora prowadzącego. Pasjonat nowych technologii.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij