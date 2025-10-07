Android 16 i OriginOS 6 na telefony Vivo. Lista smartfonów z aktualizacją
Android 16 z nakładką OriginOS 6 to duża aktualizacja na telefony marki Vivo. Do sieci przedostała się lista smartfonów mających dostać to uaktualnienie i jest ona naprawdę długa. Kiedy odbędzie się premiera i które modele Vivo dostaną Androida 16 z OriginOS 6? Nowości w tym oprogramowaniu nie brakuje.
OriginOS 6 to nakładka bazująca na systemie Android 16, która wkrótce będzie udostępniana na telefony marki Vivo. Nastąpi to na dniach. Które urządzenie dostaną to uaktualnienie? Do sieci przedostała się lista smartfonów z aktualizacją. Zobaczmy, kto je otrzyma.
Lista smartfonów Vivo z aktualizacją do Androida 16 z OriginOS 6
Vivo planuje rozpocząć proces aktualizacji do Androida 16 w połowie miesiąca. Poniżej wykaz telefonów, które mają dostać nakładkę OriginOS 6, gdzie na globalnych rynkach wcześniej był to Funtouch OS. Trzeba przyznać, że jest ona naprawdę długa.
Smartfony z serii X
- Vivo X200
- Vivo X200 Pro
- Vivo X200 Ultra
- Vivo X200 FE
- Vivo X200s
- Vivo X200 Pro mini
- Vivo X100
- Vivo X100 Pro
- Vivo X100 Ultra
- Vivo X100s
- Vivo X100s Pro
- Vivo X90
- Vivo X90 Pro
- Vivo X90 Pro+
- Vivo X90s
Składane smartfony X
- Vivo X Fold 5
- Vivo X Fold 3 Pro
- Vivo X Fold 2
- Vivo X Flip
Smartfony z serii V
- Vivo V60
- Vivo V60e
- Vivo V60 Lite
- Vivo V60 Lite 4G
- Vivo V50
- Vivo V50e
- Vivo V50 Lite
- Vivo V50 Lite 4G
- Vivo V40
- Vivo V40e
- Vivo V40 Lite
- Vivo V40 Lite 4G
- Vivo V40 SE
- Vivo V40 Pro
- Vivo V30
- Vivo V30e
- Vivo V30 Pro
- Vivo V30 SE
- Vivo V30 Lite
Smartfony z serii T
- Vivo T4
- Vivo T4 Lite
- Vivo T4 Pro
- Vivo T4 Ultra
- Vivo T4x
- Vivo T4R
- Vivo T3
- Vivo T3 Lite
- Vivo T3 Pro
- Vivo T3 Ultra
- Vivo T3x
Smartfony z serii Y
- Vivo Y400
- Vivo Y400 4G
- Vivo Y400 Pro
- Vivo Y300
- Vivo Y300 Plus
- Vivo Y300 Pro
- Vivo Y300 Pro+
- Vivo Y300 GT
- Vivo Y300t
- Vivo Y300i
- Vivo Y200 4G
- Vivo Y200+
- Vivo Y200 Pro
- Vivo Y200e
- Vivo Y200 GT
- Vivo Y200i
- Vivo Y200t
- Vivo Y39
- Vivo Y29 4G
- Vivo Y29s
- Vivo Y19
- Vivo Y19s Pro
Flagowce iQOO
- iQOO 13
- iQOO 12
- iQOO 12 Pro
- iQOO 11
- iQOO 11s
- iQOO 11 Pro
Smartfony iQOO Neo
- iQOO Neo 10
- iQOO Neo 10R
- iQOO Neo 9
- iQOO Neo 9 Pro
Smartfony iQOO Z
- iQOO Z10
- iQOO Z10R
- iQOO Z10 Lite
- iQOO Z10X
- iQOO Z9
- iQOO Z9x
- iQOO Z9s
- iQOO Z9s Pro
- iQOO Z9 Lite
Co nowego z aktualizacją Android 16 i OriginOS 6 na smartfony Vivo?
Android 16 wraz z nakładką OriginOS 6 wniesie na smartfony Vivo naprawdę sporo nowości. Wśród nich są zmiany obejmujące interfejs użytkownika, który stanie się bardziej responsywny. Pojawi się także nowy dizajn w pobliżu przedniej kamery, co jest imitacją dynamicznej wyspy. Obrazują to poniższe filmy.
Oczywiście nowości będzie więcej. Firma przygotowała nowe narzędzia oparte na sztucznej inteligencji czy nowe opcje z zakresu udostępniania plików. Aktualizacja ma rozpocząć się 15 października, a proces rejestracji dla wersji poglądowej uruchomiono we wrześniu.
