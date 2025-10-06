tablety.pl

Xiaomi 17T i 17T Pro w drodze. Kiedy nowe smartfony marki?
Android 
Xiaomi 17T i 17T Pro w drodze. Kiedy nowe smartfony marki?

Xiaomi 17T i 17T Pro to dwa nowe smartfony, których spodziewamy się w 2026 r. Wygląda na to, że ich premiera może odbyć się nieco wcześniej, czyli kiedy? Możliwe, że w ciągu najbliższych miesięcy. Smartfon Xiaomi 17T Pro oraz jego tańszy brat znajdują się na etapie prac i dostrzeżono je na jednej ze stron.

Dawid Długosz

Xiaomi 17T i 17T Pro to dwa flagowce, które powinny zadebiutować w przyszłym roku. Nowe smartfony będą następcami serii 15T i powinny pojawić się w ofercie przed modelami 18. Tymczasem telefony już znajdują się na etapie prac. Czy to oznacza, że ich premiera może odbyć się w szybszym czasie?

Smartfony Xiaomi 17T i 17T Pro dostrzeżone na stronie IMEI

Zacznijmy od tego, że firma rzeczywiście pracuje nad nowymi telefonami. Dotyczy to zarówno Xiaomi 17T Pro, jak i jego tańszego brata. Oba dostrzeżono w bazie IMEI, gdzie nowe smartfony rzeczywiście często pojawiają się najszybciej, a dopiero potem można je znaleźć na stronach różnych urzędów.

Xiaomi 17T Pro został dostrzeżony pod nazwami kodowymi 2602EPTC0G i 2602EPTC0R. Natomiast tańszy model to 2602DPT53G oraz 2602DPT53I. Wspomniane kryptonimy to niby tylko ciąg cyfr oraz liter, ale w rzeczywistości skrywa się tu istotna wskazówka związana z premierą, na co uwagę zwraca serwis źródłowy.

Xiaomi 17T i 17T Pro w drodze. Kiedy nowe smartfony marki?
Jest bardzo możliwe, że chińska marka planuje większe zmiany w harmonogramie związanym z wprowadzaniem nowych urządzeń na rynek. Ma to oczywiście sens. Zwłaszcza gdy spojrzymy na sytuację z poprzedniego miesiąca.

Kiedy premiera serii Xiaomi 17T?

Wspomniane nazwy kodowe zaczynają się od liczby 2602, co jest oznaczeniem roku i miesiąca. Tak, jest to luty 2026 r. To oznacza, że firma mogłaby zaprezentować telefony z serii Xiaomi 17T już w pierwszym kwartale przyszłego roku. Na przykład podczas barcelońskich targów MWC, gdzie spodziewamy się także fotoflagowca 17 Ultra.

W tym roku seria 15T została zapowiedziana w Europie pod koniec września. W tym samym tygodniu w Chinach odbyła się premiera flagowców z serii 17. Wśród wielu klientów zapewne mogło to wywołać niemałe zamieszanie. Zwłaszcza że przeskoczono „16”. Możemy się spodziewać, że firma w przyszłości będzie chciała uniknąć takich sytuacji.

Stąd też premiera serii Xiaomi 17T jeszcze w pierwszej połowie 2026 r. wydaje się co najmniej bardzo prawdopodobna. We wrześniu zadebiutują flagowce z numerkiem 18. Jednak debiut telefonów tym razem będą dzieliły miesiące, a nie dni i z tego powodu nie powinno być takiego zamieszania, z którym spotkaliśmy we wrześniu.

Na razie również nie wiadomo, kiedy do Europy trafią modele 17, 17 Pro i 17 Pro Max. Powinno to nastąpić w ciągu najbliższych miesięcy i możliwe, że marka nie będzie wstrzymywać się z tym do przyszłego roku. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się wkrótce.

źródło: XiaomiTime

Dawid Długosz

Dziennikarz w branży IT od 2006 roku. Fan produktów firmy Apple. W życiu prywatnym mąż i ojciec trójki dzieci. W serwisie Tablety.pl pełni rolę redaktora prowadzącego. Pasjonat nowych technologii.

