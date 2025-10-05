OnePlus 15 z datą premiery. Kiedy w Polsce i co z ceną smartfona?

OnePlus 15 to nowy smartfon marki, którego globalny debiut jest bardzo blisko. Do sieci przedostała się globalna data premiery telefonu, która dotyczy również Polski. Kiedy flagowiec pojawi się na naszym rynku? Co z ceną OnePlus 15 w Polsce i ile trzeba będzie zapłacić za smartfona? Zobaczmy, co już wiemy.

OnePlus 15 to nowy smartfon, który obecnie jest w ogniu przecieków. Do sieci przedostała się w zasadzie kompletna specyfikacja techniczna. Wiemy również, jak wygląda flagowiec, bo producent udostępnił całe mnóstwo renderów i zdjęć. Co z datą premiery telefonu i jego ceną? Kiedy kupimy go w Polsce?

Smartfon OnePlus 15 z datą premiery na rynkach globalnych

W pierwszej kolejności OnePlus 15 zadebiutuje w Chinach, co pewnie nikogo nie dziwi. Ma to nastąpić w drugiej połowie października, ale firma na razie nie potwierdziła dokładnego terminu. Tymczasem do sieci przedostała się globalna data premiery telefonu i informacje na ten temat uzyskał serwis źródłowy. Tym razem nie będziemy musieli czekać zbyt długo.

W zeszłym roku na dostępność modelu 13 w Polsce trzeba było poczekać ponad dwa miesiące dłużej względem chińskiego rynku. Premiera w Państwie Środka odbyła się w październiku, a do Europy urządzenie trafiło na początku stycznia. Tym razem ma to trwać znacznie krócej.

Datą premiery smartfona OnePlus 15 na rynkach międzynarodowych, a więc również w Polsce ma być 13 listopada. To oznacza, że urządzenie będzie dostępne w sklepach jeszcze jesienią. Jest to z pewnością pozytywna zmiana w porównaniu do poprzednich generacji telefonów z tej serii. W sprzedaży powinno pojawić się jeszcze przed końcem przyszłego miesiąca i firma zapewne wierzy, że pozwoli jej to zwiększyć zainteresowanie. Wszak własne flagowce z czipem Snapdragon 8 Elite Gen 5 szykują także inni producenci i czas ma tu ogromne znaczenie.

Cena OnePlus 15 i ile zapłacimy w Polsce?

Ceny smartfona OnePlus 15 nie są razie znane, ale można spodziewać się, że będą bardzo zbliżone do poprzednika. Na początku tego roku jako pierwsi informowaliśmy o polskiej cenie modelu 13, co ujawnił jeden z rodzimych sklepów. Tym razem spodziewajmy się podobnej kwoty, a więc za urządzenie ponownie trzeba będzie zapłacić około 5 tys. złotych.

W Polsce zapewne będą dostępne dwie lub trzy konfiguracje sprzętowe telefonu. W Chinach będzie ich więcej, bo aż pięć. Spodziewajmy się jednak, że na naszym rynku wybór zostanie trochę ograniczony, bo tak było w poprzednich latach.

OnePlus 15 zapowiada się ciekawie i jest to smartfon z mocną specyfikacją techniczną. Urządzenie zadebiutuje z oprogramowaniem OxygenOS 16, które wprowadzi do nakładki marki wiele nowości i wśród nich jest głębsza integracja z Google Gemini. Szczegóły dotyczące cen w Europie poznamy zapewne jeszcze przed listopadową premierą.

