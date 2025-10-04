One UI 8.5 i Android 16. Lista smartfonów Samsung z aktualizacją
One UI 8.5 to kolejna duża aktualizacja na telefony Samsung, która bazuje na systemie Android 16. Do sieci przedostała się lista smartfonów mających otrzymać to uaktualnienie. Zobaczcie, które modele marki Samsung dostaną Androida 16 z nakładką One UI 8.5. Kiedy zostanie udostępniona ta aktualizacja oprogramowania?
One UI 8.5 na systemie Android 16 to kolejna duża aktualizacja po wydaniu z numerkiem 8, które sukcesywnie trafia na kolejne telefony marki. Obecnie nawet te najtańsze. Które smartfony Samsung dostaną to uaktualnienie? Producent oficjalnie milczy, ale w sieci pojawiła się lista smartfonów mających otrzymać nowe oprogramowanie. Jest naprawdę długa i zawiera kilkadziesiąt urządzeń.
Lista smartfonów Samsung z aktualizacją Androida 16 z One UI 8.5
Samsung zacznie udostępniać aktualizację One UI 8.5, która będzie bazować na systemie Android 16, za kilka miesięcy. Uaktualnienie trafi na bardzo wiele urządzeń. Na liście są nie tylko smartfony, ale też tablety.
Seria Galaxy S
- Galaxy S25 FE
- Galaxy S25
- Galaxy S25+
- Galaxy S25 Ultra
- Galaxy S25 Edge
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy S24+
- Galaxy S24
- Galaxy S24 FE
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy S23+
- Galaxy S23
- Galaxy S23 FE
- Galaxy S22 Ultra
- Galaxy S22+
- Galaxy S22
- Galaxy S21 FE
Seria Galaxy Z
- Galaxy Z Fold 7
- Galaxy Z Fold Special Edition
- Galaxy Z Fold 6
- Galaxy Z Fold 5
- Galaxy Z Flip 7
- Galaxy Z Flip 6
- Galaxy Z Flip 5
- Galaxy Z Fold 4
- Galaxy Z Flip 4
Seria Galaxy A
- Galaxy A73
- Galaxy A56
- Galaxy A55
- Galaxy A54
- Galaxy A53
- Galaxy A36
- Galaxy A35
- Galaxy A34
- Galaxy A33
- Galaxy A26
- Galaxy A25
- Galaxy A24
- Galaxy A15 (LTE+5G)
- Galaxy A16 (LTE+5G)
- Galaxy A06 (LTE+5G)
- Galaxy A17 (LTE+5G)
Seria Galaxy Tab
- Galaxy Tab S10+
- Galaxy Tab S10 Ultra
- Galaxy Tab S10 FE
- Galaxy Tab S10 FE+
- Galaxy Tab S9 FE+
- Galaxy Tab S9 FE
- Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab A9
- Galaxy Tab A9+
- Galaxy Tab A11
- Galaxy Tab S6 Lite (2024)
- Galaxy Tab Active 5
- Galaxy Tab Active 5 Pro
Seria Galaxy F
- Galaxy F56
- Galaxy F55
- Galaxy F54
- Galaxy F34
- Galaxy F16
- Galaxy F15
- Galaxy F06
- Galaxy F36
Seria Galaxy M
- Galaxy M56
- Galaxy M55s
- Galaxy M55
- Galaxy M54
- Galaxy M34
- Galaxy M53
- Galaxy M33
- Galaxy M16
- Galaxy M15
- Galaxy M06
Seria Galaxy XCover
- Galaxy XCover 7
- Galaxy XCover 7 Pro
- Galaxy XCover 6 Pro
Jak nietrudno zauważyć, uaktualnienie trafi na te urządzenia, które dostały (lub dostaną w najbliższym czasie) aktualizację do One UI 8. Na liście zabrakło serii S21 (z wyjątkiem modelu FE). Jak dobrze wiemy, wsparcie dla niej zakończono wraz z Androidem 15.
Co nowego z aktualizacją Android 16 z One UI 8.5 na smartfony Samsung
One UI 8.5 to duża aktualizacja oprogramowania, która wprowadzi mnóstwo nowości. Część użytkowników twierdzi, że właśnie to powinna być właściwa wersja nakładki z numerkiem 8, a dotychczasowa powinna zostać oznaczona jako wydanie 7.5. Tak się jednak nie stało.
Nowa wersja nakładki Samsunga wniesie dużo zmian wizualnych. Pojawią się elementy, które mogą kojarzyć się z Liquid Glass z iOS 26 dla iPhone’ów. Firma odświeży ikonki i wprowadzi nowe paski na dole okien. Panel sterowania ma być w pełni konfigurowalny. Ponadto w przygotowaniu jest szybkie udostępniania plików czy nowe opcje związane ze sztuczną inteligencją. Będzie tego znacznie więcej. Przy okazji w kodzie znaleziono słuchawki Buds 4, które powinniśmy zobaczyć z serią S26. Aktualizacja powinna ruszyć w pierwszym kwartale 2026 r.
źródło: Sammobile