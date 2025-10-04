One UI 8.5 to kolejna duża aktualizacja na telefony Samsung, która bazuje na systemie Android 16. Do sieci przedostała się lista smartfonów mających otrzymać to uaktualnienie. Zobaczcie, które modele marki Samsung dostaną Androida 16 z nakładką One UI 8.5. Kiedy zostanie udostępniona ta aktualizacja oprogramowania?

One UI 8.5 na systemie Android 16 to kolejna duża aktualizacja po wydaniu z numerkiem 8, które sukcesywnie trafia na kolejne telefony marki. Obecnie nawet te najtańsze. Które smartfony Samsung dostaną to uaktualnienie? Producent oficjalnie milczy, ale w sieci pojawiła się lista smartfonów mających otrzymać nowe oprogramowanie. Jest naprawdę długa i zawiera kilkadziesiąt urządzeń.

Lista smartfonów Samsung z aktualizacją Androida 16 z One UI 8.5

Samsung zacznie udostępniać aktualizację One UI 8.5, która będzie bazować na systemie Android 16, za kilka miesięcy. Uaktualnienie trafi na bardzo wiele urządzeń. Na liście są nie tylko smartfony, ale też tablety.

Seria Galaxy S

Galaxy S25 FE

Galaxy S25

Galaxy S25+

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Edge

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24+

Galaxy S24

Galaxy S24 FE

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S23 FE

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Seria Galaxy Z

Galaxy Z Fold 7

Galaxy Z Fold Special Edition

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 7

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Seria Galaxy A

Galaxy A73

Galaxy A56

Galaxy A55

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A36

Galaxy A35

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A26

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A15 (LTE+5G)

Galaxy A16 (LTE+5G)

Galaxy A06 (LTE+5G)

Galaxy A17 (LTE+5G)

Seria Galaxy Tab

Galaxy Tab S10+

Galaxy Tab S10 Ultra

Galaxy Tab S10 FE

Galaxy Tab S10 FE+

Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab A9

Galaxy Tab A9+

Galaxy Tab A11

Galaxy Tab S6 Lite (2024)

Galaxy Tab Active 5

Galaxy Tab Active 5 Pro

Seria Galaxy F

Galaxy F56

Galaxy F55

Galaxy F54

Galaxy F34

Galaxy F16

Galaxy F15

Galaxy F06

Galaxy F36

Seria Galaxy M

Galaxy M56

Galaxy M55s

Galaxy M55

Galaxy M54

Galaxy M34

Galaxy M53

Galaxy M33

Galaxy M16

Galaxy M15

Galaxy M06

Seria Galaxy XCover

Galaxy XCover 7

Galaxy XCover 7 Pro

Galaxy XCover 6 Pro

Jak nietrudno zauważyć, uaktualnienie trafi na te urządzenia, które dostały (lub dostaną w najbliższym czasie) aktualizację do One UI 8. Na liście zabrakło serii S21 (z wyjątkiem modelu FE). Jak dobrze wiemy, wsparcie dla niej zakończono wraz z Androidem 15.

Co nowego z aktualizacją Android 16 z One UI 8.5 na smartfony Samsung

One UI 8.5 to duża aktualizacja oprogramowania, która wprowadzi mnóstwo nowości. Część użytkowników twierdzi, że właśnie to powinna być właściwa wersja nakładki z numerkiem 8, a dotychczasowa powinna zostać oznaczona jako wydanie 7.5. Tak się jednak nie stało.

Nowa wersja nakładki Samsunga wniesie dużo zmian wizualnych. Pojawią się elementy, które mogą kojarzyć się z Liquid Glass z iOS 26 dla iPhone’ów. Firma odświeży ikonki i wprowadzi nowe paski na dole okien. Panel sterowania ma być w pełni konfigurowalny. Ponadto w przygotowaniu jest szybkie udostępniania plików czy nowe opcje związane ze sztuczną inteligencją. Będzie tego znacznie więcej. Przy okazji w kodzie znaleziono słuchawki Buds 4, które powinniśmy zobaczyć z serią S26. Aktualizacja powinna ruszyć w pierwszym kwartale 2026 r.

źródło: Sammobile