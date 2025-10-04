Google Pixel 11 otrzyma nowy modem 5G. Co nowego szykuje marka?

Google Pixel 11 to nowy smartfon, którego premiera ma odbyć się latem 2026 r. Wraz z tymi telefonami firma planuje nadal odchodzić od współpracy z Samsungiem. Pod obudową modeli Google Pixel 11 pojawi się nowy modem 5G i jego dostawcą może być MediaTek. Co nowego szykuje marka z myślą o czipie Tensor G6?

Google Pixel 11 to seria nowych smartfonów, które zostaną zaprezentowane dopiero za kilkanaście miesięcy. Spodziewamy się, że nastąpi to w okolicy sierpnia 2026 r. Tymczasem do sieci pojawiły się kolejne szczegóły. W planach jest nowy modem 5G, który zostanie połączony z czipem Tensor G6. Ciekawostką jest to, że ma go dostarczyć MediaTek.

Google Pixel 11 z Tensor G6 i modemem 5G firmy MediaTek

Smartfony z serii Google Pixel 11 dostaną nowy procesor Tensor G6, który może być całkiem przełomowy. Będzie to możliwe m.in. za sprawą przejścia na 2-nm litografię TSMC. Na tym jednak nie koniec, bo zmiany mają objąć również zintegrowany modem 5G. Obecnie jest to Exynos 5400i, który dostarcza Samsung, ale firma planuje porzucić rozwiązanie Koreańczyków na rzecz czegoś innego.

Nowe plotki sugerują, że czip Tensor G6 ze smartfonów Google Pixel 11 zostanie połączony z modemem 5G firmy MediaTek. Ma to być układ M90, czyli ostatnie rozwiązanie Tajwańczyków. Został on ogłoszony w trakcie lutowych targów Mobile World Congress w Barcelonie. Co oferuje?

MediaTek M90 to nowoczesny modem 5G, który oferuje wsparcie zarówno dla Sub 6GHz, jak i mmWave. Jest w stanie obsługiwać aktywnie dwie karty SIM oraz zapewnia możliwość pobierania danych z prędkością sięgającą 12 Gbps. Ponadto cechuje się zmniejszonym zapotrzebowaniem na energię i ma wbudowaną łączność satelitarną. Nie zabrakło też wykorzystania sztucznej inteligencji, co producent opisał w następujący sposób.

„Inteligentny modem drugiej generacji (MMAI 2.0) firmy MediaTek ze zintegrowaną sztuczną inteligencją rozpoznaje wzorce użytkowania i środowiska sieciowe, optymalizując łączność w celu maksymalizacji wydajności” – wyjaśnia firma na własnej stronie.

Kiedy nowe smartfony Google Pixel 11?

Smartfony Google Pixel 11 zadebiutują dopiero latem 2026 r. Dokładna data premiery nie jest oczywiście znana, ale spodziewamy się, że nastąpi to po około roku od debiutu serii 10, czyli w sierpniu. Ponownie zobaczymy cztery nowe telefony. Wśród nich będą trzy wersje Pro i jeden składak Pro Fold. Ten ostatni powstaje pod nazwą kodową „yogi”.

Wcześniej w ofercie pojawi się smartfon Pixel 10a. Google chce go wprowadzić na rynek w ciągu najbliższych miesięcy. W tym przypadku może jednak dojść do pewnego regresu. Marka chce umieścić w tym telefonie ten sam czip, który jest w poprzedniku, czyli ma to być Tensor G4.

Oczywiście jest zbyt wcześnie, aby mówić o dokładnych specyfikacjach technicznych nowych telefonów. Poznamy je pewnie bliżej debiutu. Z pewnością można spodziewać się różnych udoskonaleń, które obejmą różne obszary, w tym aparaty fotograficzne, ekrany czy baterie.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: MysticLeaks