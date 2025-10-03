OxygenOS 16 na smartfony OnePlus. Wśród nowości integracja z Google Gemini

OxygenOS 16 to duża aktualizacja na smartfony OnePlus, która bazuje na systemie Android 16. Wśród nowości pojawi się integracja z Google Gemini. Sztuczna inteligencja pozwoli na uruchamianie wielu zadań bezpośrednio na urządzeniach z zainstalowanym OxygenOS 16. Kiedy OnePlus ruszy z aktualizacją do nowego Androida?

OxygenOS 16 to nowa nakładka firmy OnePlus, która bazuje na systemie Android 16 i jej premiera zbliża się wielkimi krokami. Producent ujawnia kolejne nowości, które otrzymają właściciele jego smartfonów. Jedną z nowych funkcji jest głębsza integracja z modelami Google Gemini. To oznacza, że sztuczna inteligencja odegra dużą rolę w nadchodzącym oprogramowaniu marki.

Aktualizacja OxygenOS 16 OnePlus ze sztuczną inteligencją Google Gemini

Informacja została przekazana na mediach społecznościowych indyjskiego oddziału marki OnePlus, ale domyślamy się, że dotyczy OxygenOS 16 dla wszystkich rynków, a więc również Polski. Jedną z kluczowych nowości nakładki będzie integracja z modelami sztucznej inteligencji Google Gemini. Czego należy się spodziewać?

„Twój planer, asystent i menedżer – wszystko w jednym” – napisało w krótkim poście OnePlus. Modele Gemini pozwolą na wprowadzenie do urządzeń marki, które dostaną aktualizację do OxygenOS 16, nowych funkcji opartych na sztucznej inteligencji, które pozwolą wykorzystać telefon w jeszcze większym stopniu w zakresie stworzenia kompleksowej pomocy dla użytkownika.

Dużą rolę odegra tu Mind Space, które będzie centralnym punktem organizacji. W przykładowym poście firma pokazuje, jak Google Gemini pozwoli zaplanować podróż. Bazując przy tym na informacjach oraz wspomnieniach zapisanych na urządzeniu. Można więc domyślać się, że w nowej aktualizacji zostanie położony duży nacisk na funkcje oparte na AI, co pewnie jednak nikogo nie dziwi.

Kiedy aktualizacja OxygenOS 16 i na jakie smartfony OnePlus?

Aktualizacja do Androida 16 z nakładką OxygenOS 16 na smartfony marki OnePlus ma pojawić się jeszcze w tym miesiącu. Wiemy, że oprogramowanie wprowadzi sporo nowości. Obejmą one głębszą integrację z rozwiązaniami Google i nie będzie to jedynie sztuczna inteligencja Gemini. Pojawią się także nowe rozwiązania obejmujące interfejs użytkownika.

Kompletna lista smartfonów z aktualizacją nie jest na razie znana. Można jednak się spodziewać, że w pierwszej kolejności trafi na flagowce z serii OnePlus 13 (również modele R i S), a potem także na inne urządzenia. Poniżej wykaz spodziewanych sprzętów.

OnePlus 13

OnePlus 13R

OnePlus 13S

OnePlus 12

OnePlus 12R

OnePlus 11

OnePlus 11R

OnePlus Nord 5

OnePlus Nord CE 5

OnePlus Nord 4

OnePlus Nord CE 4

OnePlus Nord CE 4 Lite

OnePlus Nord 3

OnePlus Open

Oczywiście OxygenOS 16 z Androidem 16 trafi także na nowsze tablety marki OnePlus.

