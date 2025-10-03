OnePlus 15 bez tajemnic. Wycieka pełna specyfikacja smartfona
OnePlus 15 to nowy flagowiec marki, którego premiera jest blisko. Nowy smartfon nie skrywa przed nami prawie żadnych tajemnic. Do sieci przedostała się w zasadzie kompletna specyfikacja techniczna telefonu. Smartfon OnePlus 15 będzie mocnym zawodnikiem z dużą baterią oraz wyświetlaczem OLED-owym 165 Hz.
OnePlus 15 to nowy smartfon, którego premiera jest blisko. Producent podgrzewa atmosferę przed debiutem. Udostępniono liczne rendery i zdjęcia, które ujawniły wygląd telefonu. Pod tym względem w porównaniu do modelu 13 5G jest sporo zmian. Co ze specyfikacją techniczną? Ta nie została dochowana do dnia prezentacji i do sieci przedostały się szczegółowe informacje.
Specyfikacja techniczna smartfona OnePlus 15 jest z górnej półki
OnePlus 15 to konkretny flagowiec z mocną specyfikacją techniczną. Sercem telefonu jest procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 wspomagany przez 12 lub 16 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono do 1 TB miejsca i łącznie będzie pięć wersji. Energię dostarczy duża bateria o pojemności 7300 mAh. Akumulator wspiera szybkie ładowanie o mocy 120 W oraz bezprzewodowe 50 W.
Następnie mamy ekran BOE X3, który ma przekątną 6,78 cala oraz rozdzielczość 1.5K. Jest to wyświetlacz OLED-owy LTPO, który zapewni zmienne odświeżanie ekranu w zakresie od 1 do 165 Hz. Ramki są wąskie, a jasność wynosi 1800 nitów. Nie brakuje też wsparcia dla HDR10+ i Dolby Vision, a ściemnianie PWM odbywa się z częstotliwością do 2160 Hz.
Aparat fotograficzny smartfona OnePlus 15 został przeprojektowany i ma trzy obiektywy. Główny obiektyw ze światłem f/1.8 współpracuje z 50-megapikselowym sensorem LYT-700. Pozostałe dwa połączono z czujnikami Samsung JN5. Teleobiektyw zapewni zoom optyczny na poziomie 3,5x.
Nowy smartfon OnePlus 15 z globalną premierą
W pierwszej kolejności OnePlus 15 zadebiutuje w Chinach. Ma to nastąpić jeszcze w tym miesiącu, ale dokładny termin nie został podany. Firma jedynie potwierdza prezentację na przełomie października. W Europie i Polsce na nowy telefon poczekamy dłużej. Do kiedy?
Data premiery w Europie również nie jest znana, ale marka już potwierdziła, że nowy smartfon będzie dostępny na globalnych rynkach. Pozostaje więc kwestia tego, kiedy to nastąpi. Zapewne na przełomie tego i przyszłego roku. Poprzednik został wprowadzony do Europy na początku stycznia.
Ceny OnePlus 15 również pozostają tajemnicą. Można jedynie spekulować, że będą to kwoty zbliżone do poprzedniego flagowca. Wraz z nim w ofercie pojawi się tańszy model 15R. Ten smartfon otrzyma procesor Snapdragon 8 Gen 5 bez dopisku Elite w nazwie. Ponadto jego premiera w Chinach również odbędzie się szybciej, ale pod nazwą Ace 6. Przebrandowany telefon potem zostanie skierowany na inne rynki.
