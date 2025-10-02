tablety.pl

Android 
One UI 8 i Android 16 dla Samsung Galaxy A54, A34, A26 i na inne smartfony

One UI 8 i Android 16 to duża aktualizacja, która trafia na kolejne smartfony. Tym razem na uaktualnienie załapały się modele Samsung Galaxy A54, A34 i A26. Na tym nie koniec, bo aktualizacja do Androida 16 z nakładką One UI 8 trafia sukcesywnie również na inne smartfony. Samsung przyspiesza z procesem i to się chwali.

Marcelina Poznańska

One UI 8 i Android 16 to duża aktualizacja, którą ostatnio dostały modele z serii S23. Producent nie zwalnia. Uaktualnienie trafia na kolejne smartfony marki i na liście są m.in. modele Samsung Galaxy A54, A34, A17 czy A26, a na tym nie koniec. Dostępność oprogramowania jest sukcesywnie zwiększana, a w międzyczasie trwają prace nad kolejną wersją z numerkiem 8.5, gdzie pojawi się wiele nowości.

Aktualizacja Android 16 i One UI 8 dla Samsung Galaxy A54, A34 i A26

Koreańczycy przyspieszają z aktualizacją do Androida 16 z nakładką One UI 8, co obiecano już kilka tygodni temu. Proces w zasadzie odbywa się szybciej względem wcześniejszych deklaracji, co na pewno cieszy. Które modele i z jakiej dystrybucji załapały się na oprogramowanie? Lista z ostatnich kilku dni widoczna jest niżej.

  • Samsung Galaxy A54 – firmware EYI5 w Korei Południowej
  • Samsung Galaxy A34 – firmware EYI7 w Korei Południowej
  • Samsung Galaxy M36 – firmware BYI4 w Korei Południowej
  • Samsung Galaxy A35 – firmware CYI8 w Korei Południowej
  • Samsung Galaxy A55 – firmware CYI6 w Korei Południowej
  • Samsung Galaxy A17, A16 i A15 – smartfony z koreańskiej dystrybucji
  • Samsung Galaxy A26 – firmware BYI2 dostępny na kilku rynkach
  • Samsung Galaxy S23 FE – firmware FYI6 w Europie
One UI 8 i Android 16 dla Samsung Galaxy A54, A34, A26 i na inne smartfony

Widzimy, że przełom września i października przyniósł uaktualnienie do Androida 16 z nakładką One UI 8 na kolejne smartfony Koreańczyków. Wśród nich są także tańsze telefony, jak na przykład seria A1x. Najczęściej nowe oprogramowanie dostępne jest najpierw dla urządzeń pochodzących z koreańskiej dystrybucji. Jednak na dniach pojawi się także na naszym rynku.

Kiedy Android 16 z One UI 8 na tanie smartfony Samsung w Polsce

Firma od samego początku najpierw udostępnia Androida 16 z One UI 8 na urządzenia z własnego rynku. Dopiero po czasie aktualizacja trafia na telefony pochodzące z kolejnych krajów dystrybucji. Podobnie jest z Polską, gdzie trzeba czekać ciut dłużej, ale jest to zazwyczaj kwestia kilku dni. Co to oznacza?

Jeśli wasz telefon z wymienionej wyżej listy nie dostał jeszcze aktualizacji, to cierpliwości. Nastąpi to na dniach i wtedy wasze urządzenie zgłosi dostępność nowego oprogramowania, które następnie będzie można pobrać oraz zainstalować.

Firma obecnie pracuje nad aktualizacją One UI 8.5 i kolejne dni przynoszą coraz więcej informacji. Jeśli jesteście zawiedzeni zawartością uaktualnienia z numerkiem 8.0, to nadchodzące oprogramowanie z pewnością pozytywnie was zaskoczy, bo nowości ma być całe mnóstwo.

źródło: Sammobile

Marcelina Poznańska

