Samsung Galaxy S26 Ultra to ważne zmiany. Nowy smartfon na renderach

Samsung Galaxy S26 Ultra to nowy smartfon, którego premiera odbędzie się w 2026 r. Flagowiec nie został dochowany w tajemnicy. W sieci pojawiły się rendery, które ujawniają wygląd z każdej strony. Telefon Samsung Galaxy S26 Ultra wprowadza ważne zmiany, które obejmują dizajn. Producent wraca do pewnych rozwiązań.

Samsung Galaxy S26 Ultra to smartfon, który w przeciekach pojawia się od miesięcy. Już wcześniej dowiedzieliśmy się, że nowy telefon otrzyma ważne zmiany obejmujące dizajn. Tak też będzie. Do sieci przedostały się rendery, które opracował Steve Hemmerstoffer, czyli Onleaks, ujawniające nam wygląd urządzenia z każdej strony.

Rendery smartfona Samsung Galaxy S26 Ultra ujawniają ważne zmiany

Samsung Galaxy S26 Ultra to flagowiec, który już na pierwszy rzut oka różni się od poprzednika. Uwagę zwracają przede wszystkim dwie ważne zmiany. Pierwsza obejmuje przeprojektowany aparat fotograficzny. Druga modyfikacje całej konstrukcji, która stała się bardziej zaokrąglona.

Rendery opracowane przez Onleaks ujawniają nam, że nowy smartfon z piórkiem S Pen ma przeprojektowany aparat fotograficzny. Trzy obiektywy umieszczono na podłużnym garbie w kształcie pastylki. Coś podobnego widzieliśmy już na przykładzie modelu Pro. Pozostałe elementy kamery znajdują się obok i poza diodą LED są w wystających pierścieniach.

Smartfon Samsung Galaxy S26 Ultra zyskał także więcej krągłości. Firma zaczęła odchodzić od kanciastej konstrukcji już wraz z tegorocznym flagowcem z piórkiem S Pen. W nowym telefonie idzie o krok dalej. Wiemy również, że pociągnie to za sobą także pewne zmiany obejmujące rysik. Jego końcówka została dostosowana pod kątem modyfikacji całej konstrukcji.

Specyfikacja techniczna smartfona Samsung Galaxy S26 Ultra

Nowy flagowiec z piórkiem S Pen zapowiada się naprawdę ciekawie. Rendery to nie wszystko, bo wraz z nimi do sieci przedostała się także częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Samsung Galaxy S26 Ultra ma wymiary 163,4 × 77,9 × 7,9 mm. W miejscu wystającego aparatu grubość wzrasta do 12,4 mm. Waga to 217 g.

Smartfon ma ekran o przekątnej 6,89 cala, a więc na opakowaniu pewnie znajdzie się informacja o 6,9 cala. Spodziewajmy się wysokiej klasy wyświetlacza AMOLED-owego o rozdzielczości 2K oraz zmiennym odświeżaniem obrazu w zakresie do 120 Hz. Pod obudową znajdzie się procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5. W pozostałych dwóch modelach ma to być autorski Exynos 2600.

Samsung Galaxy S26 Ultra ma również baterię o pojemności 5000 mAh, a więc bez zmian. Jednak ma ona zapewnić wsparcie dla szybszego ładowania o mocy 60 W. Ponadto nie zabraknie wsparcia dla ładowarek bezprzewodowych zgodnych ze standardem Qi2 25W. Całość będzie pracować pod kontrolą Androida 16 z nową nakładką One UI 8.5, nad którą prace trwają od kilku miesięcy.

Przeczytaj także: Najlepsze triki i wskazówki dla aplikacji Spotify

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło