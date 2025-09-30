OnePlus 15 trafi do Polski. Nowy smartfon i unboxing na wideo

OnePlus 15 to nowy smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Kupimy go także w Polsce, bo producent potwierdził globalny debiut telefonu. Na kilka tygodni przed prezentacją marka udostępniła wideo, na którym można obejrzeć unboxing OnePlus 15 i zawartość opakowania. Co znajdziemy w pudełku?

OnePlus 15 to nowy smartfon, którego premiera jest blisko. Pojawiła się nawet pierwsza recenzja. Marka ujawniła wygląd telefonu na renderach oraz podgrzewa atmosferę przed debiutem, który odbędzie się w przyszłym miesiącu. Teraz możemy obejrzeć unboxing na wideo i zobaczyć zawartość pudełka. Pozostaje jeszcze ważne pytanie. Kiedy kupimy to urządzenie w Polsce?

Kiedy nowy smartfon OnePlus 15 trafi do Polski?

Zacznijmy od tego, że OnePlus 15 nie ma na razie oficjalnej daty premiery. W pierwszej kolejności urządzenie zadebiutuje w Chinach i marka potwierdziła już, że nastąpi to w październiku. Konkretnego terminu jeszcze nie podano, choć spekuluje się, że nastąpi to w drugiej połowie przyszłego miesiąca, w kiedy w Polsce?

W Europie i naturalnie również w Polsce poczekamy trochę dłużej. Nowy smartfon powinien pojawić się na Starym Kontynencie po kilku(nastu) tygodniach względem chińskiego rynku. W przypadku poprzedniego flagowca debiut w Państwie Środka odbył się pod koniec października, a do nas urządzenie trafiło na początku stycznia.

W przypadku smartfona OnePlus 15 może być podobnie. Dobrą informacją jest to, że marka potwierdziła już globalny debiut, a więc telefon trafi na międzynarodowe rynki. Wraz z nim spodziewamy się tańszego modelu 15R, który otrzyma nieco słabszy procesor Snapdragon 8 Gen 5 bez dopisku Elite w nazwie. W Chinach to urządzenie zadebiutuje pod nazwą Ace 6.

Oficjalny unboxing modelu OnePlus 15 na wideo

Jeden z przedstawicieli marki, Louis Lee udostępnił na własnym kanale wideo. Film zawiera unboxing smartfona OnePlus 15, a więc możemy obejrzeć zawartość opakowania. Co producent umieścił w pudełku? Pod tym względem jest nieźle.

Unboxing nowego flagowca ujawnia nam bogatą zawartość opakowania. Jest tu wszystko, co powinno być, a zazwyczaj brakuje. Poza samym telefonem w pudełku producent umieścił więc nie tylko przewód z końcówkami USB C, papierologię oraz spinacz do tacki SIM. Jest też ładowarka czy dedykowane etui. To elementy, których często nie ma i to z pewnością zasługuje na plus. Wideo możecie obejrzeć poniżej.

Oczywiście jest to zawartość opakowania smartfona OnePlus 15 przeznaczonego na chiński rynek. W Europie sytuacja może wyglądać inaczej i w pudełku pewnie zabraknie ładowarki. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na premierę i wypatrywać nowego flagowca marki w Polsce. Będzie to jeden z pierwszych, po serii Xiaomi 17, telefonów z czipem Snapdragon 8 Elite Gen 5.

