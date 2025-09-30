Nothing Phone 4a Pro w drodze. Nowy smartfon dostrzeżony

Nothing Phone 4a Pro to nowy smartfon, którego premiera odbędzie się w 2026 r. Urządzenie jest już przygotowywane i znaleziono go w bazie jednego z urzędów. Poznajemy nazwę kodową telefonu, ale specyfikacja techniczna Nothing Phone 4a Pro na razie owiana jest tajemnicą. Z pewnością smartfon dostanie różne ulepszenia.

Nothing Phone 4a Pro to nowy smartfon, który będzie następcą tegorocznego modelu 3a Pro. Producent już pracuje nad telefonem i potwierdzenie otrzymujemy za sprawą bazy IMEI. Urządzenie zostało dostrzeżone i poznajemy jego nazwę kodową. Co wiemy o tym sprzęcie i kiedy odbędzie się jego premiera?

Kiedy premiera smartfona Nothing Phone 4a Pro

Model Nothing Phone 4a Pro ukrywa się pod nazwą kodową A069P i pod taką dostrzeżono go w bazie IMEI. Skąd wiemy, że to właśnie ten telefon? Poprzednik miał bardzo podobne oznaczenie w postaci A059P. Coś więc musi być na rzeczy.

Oczywiście spodziewajmy się, że wraz z tym smartfonem pojawi się także tańszy model Nothing Phone 4a bez dopisku Pro w nazwie. Tak było w tym roku i można oczekiwać, że podobne decyzje producent podjął z myślą o nadchodzącej serii. Kiedy zobaczymy nowe telefony? Z pewnością nie w ciągu najbliższych miesięcy.

Nowy smartfon marki powinien zadebiutować w pierwszym kwartale 2026 r. Seria 3a została wprowadzona do oferty w marcu i spodziewajmy się, że kolejna generacja zadebiutuje po około roku od niej. Oczywiście dokładny termin nie jest na razie znany. Na tego typu szczegóły jest po prostu zbyt wcześnie.

Specyfikacja techniczna Nothing Phone 4a Pro owiana tajemnicą

Z pewnością interesuje nas to, co Nothing Phone 4a Pro wniesie względem poprzednika, prawda? Poprzeczka jest ustawiona dosyć wysoka, bo model 3a Pro to ciekawy i udany telefon. Jednak specyfikacja techniczna jego następcy owiana jest na razie tajemnicą. To szczegóły, które powinniśmy poznać dopiero bliżej rynkowej premiery, a więc dopiero za kilka miesięcy, choć niewykluczone, że pewne informacje przedostaną się do sieci nieco wcześniej.

Nothing Phone 4a Pro z pewnością wprowadzi liczne ulepszenia względem poprzednika, które obejmą różne obszary. Będą to zapewne ekran, aparat fotograficzny, procesor czy bateria. Całość będzie pracować pod kontrolą systemu operacyjnego Android 16. Oczywiście z autorską nakładką producenta w postaci NothingOS 4, która wkrótce zacznie trafiać z aktualizacją na obecne telefony – począwszy od flagowca z numerkiem 3.

Seria 3a została zaprezentowana w marcu, ale producent potwierdził ją znacznie wcześniej, bo już w styczniu i wtedy zaczął udostępniać pierwsze zajawki. W 2026 r. może być podobnie, ale o tym przekonamy się dopiero za kilka miesięcy. Dizajn smartfonów również owiany jest tajemnicą i nie wiadomo, czy pod tym względem planowane są większe zmiany.

