Realme GT 8 Pro to nowy smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Dowiadujemy się, że telefon otrzyma wymienny aparat, a dokładniej będą to moduły, które będzie można zmieniać na pleckach. To sprawi, że kamerę Realme GT 8 Pro będzie można personalizować. Do wyboru będą co najmniej trzy opcje.

Realme GT 8 Pro to kolejny flagowiec z czipem Snapragon 8 Elite Gen 5. Za nami premiera serii Xiaomi 17, która wykręciła rekordowe wyniki sprzedaży. W drodze jest także OnePlus 15 5G. Czym wyróżni się na tle konkurencji pierwszy z wymienionych telefonów? Smartfon dostanie funkcję, której nie ma konkurencja.

Wymienny aparat smartfona Realme GT 8 Pro

Pewnie pamiętacie, że w niedawnych przeciekach Realme GT 8 Pro pojawiał się w dwóch wersjach, co widać na zdjęciu otwierającym. Raz miał aparat fotograficzny umieszczony w okręgu. Innym razem garb przypominał coś podobnego do głowy robota. Teraz poznajemy wyjaśnienie tej zagadki. Obie opcje były prawdziwe. Jak to możliwe?

Aparat fotograficzny smartfona Realme GT 8 Pro będzie po prostu wymienny. Marka zdecydowała się na rozwiązanie, które zakłada możliwość zmiany modułów na pleckach. Do wyboru na start będą co najmniej trzy opcje, które widać na załączonej niżej grafice. Możliwe, że z czasem, już po rynkowej premierze, pojawią się kolejne.

Na razie nie wiadomo, jak to dokładnie ma być rozwiązane. Możliwe, że w zestawie z telefonem będzie tylko jedna nakładka i inne trzeba będzie dokupić. Producent raczej nie zdecyduje się na umieszczenie w pudełku wszystkich trzech modułów, ale na razie nic nie można wykluczyć. Pomysł jest z pewnością ciekawy i wyróżni urządzenie na tle konkurencji.

Kiedy premiera Realme GT 8 Pro i specyfikacja techniczna

Realme GT 8 Pro nie ma jeszcze oficjalnej daty premiery. Wiemy jednak, że nowy smartfon ma zadebiutować jeszcze w tym miesiącu. Znana jest częściowa specyfikacja i producent potwierdził kilka kluczowych szczegółów. Pozostając przy aparacie fotograficznym wiemy, że urządzenie otrzyma teleobiektyw połączony z 200-megapikselowym sensorem, co da spore możliwości z zakresu zoomu.

Nowy flagowiec ma ekran AMOLED-owy dostarczony przez BOE. Wyświetlacz zaoferuje odświeżanie obrazu z częstotliwością 144 Hz, jasność do 4000 nitów oraz rozdzielczość 2K. Firma pozostaje przy tej wartości, choć część konkurencji dokonuje redukcji do 1.5K. Pod obudową telefonu znajdzie się oczywiście procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5, który będzie wspomagany przez maksymalnie 16 GB pamięci RAM. Nie zabraknie też autorskiego czipa R1.

Smartfon Realme GT 8 Pro ma również wyróżniać się bardzo pojemną baterią. Ma to być ponad 7000 mAh i ponadto nie zabraknie wsparcia dla szybkiego ładowania z użyciem ładowarki o mocy 120 W. Całość będzie pracować pod kontrolą Androida 16 z nową nakładką firmy z numerkiem 7.

