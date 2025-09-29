tablety.pl

OnePlus 15 5G w pełnej krasie. Jest nawet recenzja smartfona
Android 
OnePlus 15 5G w pełnej krasie. Jest nawet recenzja smartfona

OnePlus 15 5G to nowy smartfon, którego premiera jest blisko. Producent ujawnił wygląd telefonu na renderach. W sieci pojawiła się nawet recenzja flagowca. Ktoś przeprowadził test OnePlus 15 5G przed planowanym debiutem i pochwalił się spostrzeżeniami zbyt wcześnie. Trzeba przyznać, że smartfon jest zjawiskowy.

OnePlus 15 5G to jeden z pierwszych flagowców z czipem Snapdragon 8 Elite Gen 5, którego premiera odbędzie się w październiku. Marka nie czeka do debiutu i ujawniła wygląd telefonu. Smartfon ma nowy dizajn inspirowany tym, co mogliśmy zobaczyć już w modelach 13S/13T. Ponadto w sieci pojawiła się pierwsza recenzja urządzenia.

Smartfon OnePlus 15 5G ujawnia wygląd na oficjalnych renderach

Wygląd smartfona OnePlus 15 5G został ujawniony już w zeszłym tygodniu podczas wydarzenia Snapdragon Summit, które zorganizował Qualcomma. Teraz mamy okazję obejrzeć telefon w pełnej krasie na oficjalnych renderach. Producent udostępnił ich całe mnóstwo. W artykule załączamy tylko część z nich.

OnePlus 15 5G w pełnej krasie. Jest nawet recenzja smartfona
OnePlus 15 5G w pełnej krasie. Jest nawet recenzja smartfona

Zaprezentowany na grafikach wariant telefonu OnePlus 15 5G to wersja Sand Dune, czyli kolor wydmowy. Nowy smartfon ma przeprojektowany aparat fotograficzny z trzema obiektywami, które umieszczono na prostokątnym garbie z zaokrąglonymi narożnikami. Trzeba przyznać, że wygląda to całkiem ciekawie i z pewnością może się podobać.

OnePlus 15 5G w pełnej krasie. Jest nawet recenzja smartfona

Z przodu smartfon ma płaski ekran OLED-owy z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Natomiast na bocznej ramce, poza włącznikiem i przyciskami głośności, znajduje się dodatkowy element. To Plus Key, któremu można przypisać jedną z akcji. Wersja Sand Dune prezentuje się naprawdę dobrze i widać, że marka przyłożyła uwagę do nawet drobnych szczegółów.

Recenzja OnePlus 15 5G przed premierą telefonu

Ponadto w sieci pojawiła się pierwsza recenzja telefonu. Ktoś przeprowadził test modelu OnePlus 15 5G jeszcze przed oficjalną premierą i postanowił nie czekać z publikacją. Zawartość materiału ujrzała światło dzienne już teraz. Swoją drogą debiut w Chinach może odbyć się 27 października, bo taka data widoczna jest na jednym z udostępnionych renderów.

Wspomniana recenzja modelu OnePlus 15 5G skupia się przede wszystkim na wydajności oraz możliwościach telefonu w grach. Recenzent uruchomił różne tytuły i wśród nich są m.in. Garena Delta Force, League of Legends Mobile czy Honkai Impact. Ekran smartfona oferuje wsparcie dla odświeżania obrazu w 165 Hz i jest to zaleta, którą docenią przede wszystkim miłośnicy FPS-ów. Zobaczcie to na poniższym wideo.

Marka nawiązała współpracę ze studiami gier, co powinno przełożyć się na wsparcie dla nowego ekranu w popularnych tytułach. Na liście są m.in. Call of Duty Mobile czy Clash of Clans. Warto jednak mieć na uwadze, że wraz ze wzrostem odświeżania obrazu w parze idzie zredukowana do 1.5K rozdzielczość.

źródło: OnePlus

Dawid Długosz

Dziennikarz w branży IT od 2006 roku. Fan produktów firmy Apple. W życiu prywatnym mąż i ojciec trójki dzieci. W serwisie Tablety.pl pełni rolę redaktora prowadzącego. Pasjonat nowych technologii.

