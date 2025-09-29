One UI 8 i Android 16 trafiają na kolejne smartfony. Aktualizacja została udostępniona na modele z serii Samsung Galaxy S23, czyli flagowce z 2023 r. Ponadto uaktualnienie trafia na inne telefony z pozostałych rynków dystrybucji. Aktualizacja do Androida 16 z One UI 8 na smartfony marki Samsung zaczyna się rozpędzać.

One UI 8 i Android 16 najpierw trafiły na serię S25. Potem aktualizacja została udostępniona na modele S24. Teraz nadszedł czas na smartfony Samsung Galaxy S23, które to również dostają nowe uaktualnienie. Kto je dostał i kiedy pojawi się w Polsce?

Samsung Galaxy S23 z aktualizacją Androida 16 i One UI 8

Aktualizacja do Androida 16 z nakładką One UI 8 trafia na smartfony Samsung Galaxy S23, które pochodzą z koreańskiej dystrybucji. W pierwszej kolejności dostali ją testerzy. Uaktualnienie dystrybuowane drogą OTA waży około 450 MB i wprowadza firmware oznaczony ciągiem znaków S91xNKSU6EYI7. W pozostałych przypadkach powinno ważyć około 3 GB.

źródło: X/Tarun Vats

Na razie aktualizacja została udostępniona użytkownikom z Korei Południowej, ale niedługo pojawi się także w Europie oraz Polsce. To kwestia najbliższych dni. Proces przyspiesza i uaktualnienie dostają na Starym Kontynencie kolejne telefony. Wśród nich jest m.in. model A36. W międzyczasie trwają prace nad kolejną wersją z numerkiem 8.5.

