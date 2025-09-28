Xiaomi 17, 17 Pro i 17 Pro Max ustanawiają rekord sprzedaży. „5 minut”

Xiaomi 17, 17 Pro i 17 Pro Max to trzy nowe smartfony marki, których sprzedaż rozpoczęła się w ten weekend. Telefony ustanowiły nowy rekord i potrzebowały na to zaledwie 5 minut, czym producent nie omieszkał się pochwalić. Zapewne świetne wyniki seria zawdzięcza przede wszystkim modelom Xiaomi 17 Pro z drugim ekranem.

Xiaomi 17, 17 Pro i 17 Pro Max to trzy nowe smartfony, których premiera odbyła się w czwartek. Dwa dni później ruszyła sprzedaż. Producent pochwalił się pierwszymi wynikami i okazuje się, że seria ustanowiła rekord. Wystarczyło tylko kilka minut.

Rekord sprzedaży smartfonów Xiaomi 17, 17 Pro i 17 Pro Max

Z informacji przekazanych przez producenta wynika, że smartfony Xiaomi 17, 17 Pro i 17 Pro Max ustanowiły rekord sprzedaży w zaledwie 5 minut od jej uruchomienia. Firma nie podała jednak żadnych szczegółów. Nie wiadomo, ile egzemplarzy telefonów znalazło nabywców w tak krótkim czasie.

Firma już od jakiegoś czasu nie podaje takich liczb. W przeszłości ujawniono m.in. informacje o łącznej wartości sprzedanych telefonów, co pozwało na oszacowanie sprzedanych sztuk. Teraz producent ogranicza się do zdawkowych szczegółów, co pozostawia tylko domysły.

Możemy jednak się spodziewać, że rekord sprzedaży seria zawdzięcza przede wszystkim modelom Xiaomi 17 Pro i Max. Nowe smartfony otrzymały drugi ekran na pleckach, co z pewnością wyróżnia je na tle produktów konkurencji. Ponadto są to pierwsze telefony na rynku z czipem Snapdragon 8 Elite Gen 5, co z pewnością również odegrało sporą rolę w ustanowieniu świetnych wyników. Do tego dodajmy całkiem atrakcyjne ceny i mamy przepis na sukces.

Za sukces odpowiadają też ceny Xiaomi 17 i Pro oraz Max

Rekord zapewne nie byłby możliwy, gdyby nie całkiem atrakcyjne nowych smartfonów. Gwoli przypomnienia te w Chinach prezentują się następująco:

Xiaomi 17 – od 4499 juanów (ok. 2,3 tys. złotych)

Xiaomi 17 Pro – od 4999 juanów (ok. 2,6 tys. złotych)

Xiaomi 17 Pro Max – od 5999 juanów (ok. 3,1 tys. złotych)

To mniej w porównaniu do smartfonów iPhone 17. Te w Chinach dostępne są od 5999 juanów. Za takie pieniądze można zakupić w Państwie Środka topowego flagowca Xiaomi 17 Pro Max. Agresywna polityka cenowa względem konkurencji z pewnością przełożyła się także w dużym stopniu na opisywany sukces.

W Polsce na smartfony z serii Xiaomi 17 trochę jeszcze poczekamy. Firma na razie milczy w temacie dostępności telefonów poza Chinami i można zakładać, że nastąpi to dopiero za kilka miesięcy. Pewnie na przełomie tego i przyszłego roku. Ponadto na Starym Kontynencie zapłacimy więcej. Polskie ceny nie są znane, ale możliwe, że w przypadku podstawowego modelu będzie to od około 4 tys. złotych. Na modele Pro trzeba będzie przeznaczyć jeszcze więcej pieniędzy.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło