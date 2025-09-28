tablety.pl

Tablety, gry i aplikacje na tablety.

HyperOS 3 i Android 16. Lista smartfonów Xiaomi, Redmi i POCO. Są terminy
Android 
Udostępnij
Tweetnij

HyperOS 3 i Android 16. Lista smartfonów Xiaomi, Redmi i POCO. Są terminy

HyperOS 3 i Android 16 to duża aktualizacja na telefony Xiaomi, Redmi oraz POCO, która wkrótce będzie udostępniana globalnie. Kiedy to nastąpi? Znamy terminy. Została też udostępniona lista smartfonów. Aktualizacja Androida 16 z HyperOS 3 najpierw trafi na modele Xiaomi 15T. Potem także na inne urządzenia.

Marcelina Poznańska 46 odsłon 0 komentarzy , , , , , , , ,

HyperOS 3 to duża aktualizacja nakładki Xiaomi, która bazuje na systemie Android 16. Oficjalna zapowiedź odbyła się w Chinach pod koniec sierpnia. Natomiast we wrześniu zapowiedziano uaktualnienie, które trafi na telefony z globalnej dystrybucji. Jest lista smartfonów oraz terminy, również dla urządzeń marek POCO i Redmi. Kiedy rozpocznie się proces?

Lista smartfonów Xiaomi, Redmi i POCO z aktualizacją Android 16 z HyperOS 3

Firma przekazała, że aktualizacja do Androida 16 z nakładką HyperOS 3 będzie udostępniana na telefony z międzynarodowej dystrybucji od października. W pierwszej kolejności dostaną ją nowe modele Xiaomi 15T i 15 Pro. Lista smartfonów widoczna jest niżej. Przy okazji znamy przybliżone terminy dostępności.

HyperOS 3 i Android 16. Lista smartfonów Xiaomi, Redmi i POCO. Są terminy

Październik/Listopad 2025

Smartfony

  • Xiaomi 15T Pro
  • Xiaomi 15T
  • Xiaomi 15 Ultra
  • Xiaomi 15
  • Xiaomi MIX Flip
  • REDMI Note 14 Pro+ 5G
  • REDMI Note 14 Pro 5G
  • REDMI Note 14 Pro
  • REDMI Note 14
  • POCO F7 Ultra
  • POCO F7 Pro
  • POCO F7
  • POCO X7 Pro Iron Man Edition
  • POCO X7 Pro
  • POCO X7

Tablety

  • Xiaomi Pad Mini
  • Xiaomi Pad 7 Pro
  • Xiaomi Pad 7

Smartwatche i opaski

  • Xiaomi Watch S4 41mm (Available now)
  • Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition (Available now)
  • Xiaomi Smart Band 10 Ceramic Edition
  • Xiaomi Smart Band 10

Listopad/grudzień 2025

Smartfony

  • Xiaomi 14 Ultra
  • Xiaomi 14
  • Xiaomi 14T Pro
  • Xiaomi 14T
  • REDMI Note 13 Pro
  • REDMI 15
  • REDMI 14C
  • REDMI 13
  • REDMI 13x
  • POCO F6 Pro
  • POCO F6
  • POCO X6 Pro
  • POCO M7
  • POCO M6 Pro
  • POCO M6
  • POCO C75

Tablety

  • Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
  • REDMI Pad 2 Pro 5G
  • REDMI Pad 2 Pro
  • REDMI Pad 2 4G
  • REDMI Pad 2

Grudzień 2025 – marzec 2026

Smartfony

  • Xiaomi 13 Ultra
  • Xiaomi 13 Pro
  • Xiaomi 13
  • Xiaomi 13T Pro
  • Xiaomi 13T
  • Xiaomi 13 Lite
  • Xiaomi 12 Pro
  • Xiaomi 12
  • Xiaomi 12T Pro
  • POCO F5 Pro
  • POCO F5
  • POCO X6
  • POCO M7 Pro 5G
  • POCO C85
  • REDMI Note 14 5G
  • REDMI Note 145
  • REDMI Note 13 Pro+ 5G
  • REDMI Note 13 Pro 5G
  • REDMI Note 13 5G
  • REDMI 15 5G
  • REDMI 15C 5G
  • REDMI 15C

Tablety

  • REDMI Pad Pro 5G
  • REDMI Pad Pro
  • REDMI Pad SE 8.7 4G
  • REDMI Pad SE 8.7
  • POCO Pad

Co nowego z aktualizacją Android 16 z HyperOS 3 na smartfony Xiaomi

HyperOS 3 to duża aktualizacja nakładki oparta na systemie Android 16. Co nowego tu znajdziemy? Nowości nie brakuje i Xiaomi przygotowało sporo nowych oraz ciekawych funkcji. Wśród nich są m.in. przeprojektowany ekran domowy, HyperIsland dla powiadomień i nie tylko, poprawiona prywatność czy nowe opcje zwiększające integrację z urządzeniami marki Apple.

HyperOS 3 i Android 16. Lista smartfonów Xiaomi, Redmi i POCO. Są terminy

Nowa nakładka Xiaomi to także świeże narzędzia AI. Wśród nich są funkcje związane z wyszukiwaniem, nagrywaniem oraz pisaniem. Następnie mamy dynamiczne tapety czy Touch to Share z HyperConnect, które ułatwia współdzielenie plików.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla Windows 11

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

Gmail – najlepsze triki i ukryte funkcje, które warto znać

źródło

Marcelina Poznańska

Lubię Androida i jestem jego użytkowniczką niemal od samego początku. Nie stronię jednak od innych platform mobilnych. Interesuję się, poza nowymi technologiami, także jazdą konną oraz sportem.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij