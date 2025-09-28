HyperOS 3 i Android 16. Lista smartfonów Xiaomi, Redmi i POCO. Są terminy
HyperOS 3 i Android 16 to duża aktualizacja na telefony Xiaomi, Redmi oraz POCO, która wkrótce będzie udostępniana globalnie. Kiedy to nastąpi? Znamy terminy. Została też udostępniona lista smartfonów. Aktualizacja Androida 16 z HyperOS 3 najpierw trafi na modele Xiaomi 15T. Potem także na inne urządzenia.
HyperOS 3 to duża aktualizacja nakładki Xiaomi, która bazuje na systemie Android 16. Oficjalna zapowiedź odbyła się w Chinach pod koniec sierpnia. Natomiast we wrześniu zapowiedziano uaktualnienie, które trafi na telefony z globalnej dystrybucji. Jest lista smartfonów oraz terminy, również dla urządzeń marek POCO i Redmi. Kiedy rozpocznie się proces?
Lista smartfonów Xiaomi, Redmi i POCO z aktualizacją Android 16 z HyperOS 3
Firma przekazała, że aktualizacja do Androida 16 z nakładką HyperOS 3 będzie udostępniana na telefony z międzynarodowej dystrybucji od października. W pierwszej kolejności dostaną ją nowe modele Xiaomi 15T i 15 Pro. Lista smartfonów widoczna jest niżej. Przy okazji znamy przybliżone terminy dostępności.
Październik/Listopad 2025
Smartfony
- Xiaomi 15T Pro
- Xiaomi 15T
- Xiaomi 15 Ultra
- Xiaomi 15
- Xiaomi MIX Flip
- REDMI Note 14 Pro+ 5G
- REDMI Note 14 Pro 5G
- REDMI Note 14 Pro
- REDMI Note 14
- POCO F7 Ultra
- POCO F7 Pro
- POCO F7
- POCO X7 Pro Iron Man Edition
- POCO X7 Pro
- POCO X7
Tablety
- Xiaomi Pad Mini
- Xiaomi Pad 7 Pro
- Xiaomi Pad 7
Smartwatche i opaski
- Xiaomi Watch S4 41mm (Available now)
- Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition (Available now)
- Xiaomi Smart Band 10 Ceramic Edition
- Xiaomi Smart Band 10
Listopad/grudzień 2025
Smartfony
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 14
- Xiaomi 14T Pro
- Xiaomi 14T
- REDMI Note 13 Pro
- REDMI 15
- REDMI 14C
- REDMI 13
- REDMI 13x
- POCO F6 Pro
- POCO F6
- POCO X6 Pro
- POCO M7
- POCO M6 Pro
- POCO M6
- POCO C75
Tablety
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
- REDMI Pad 2 Pro 5G
- REDMI Pad 2 Pro
- REDMI Pad 2 4G
- REDMI Pad 2
Grudzień 2025 – marzec 2026
Smartfony
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13
- Xiaomi 13T Pro
- Xiaomi 13T
- Xiaomi 13 Lite
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12
- Xiaomi 12T Pro
- POCO F5 Pro
- POCO F5
- POCO X6
- POCO M7 Pro 5G
- POCO C85
- REDMI Note 14 5G
- REDMI Note 145
- REDMI Note 13 Pro+ 5G
- REDMI Note 13 Pro 5G
- REDMI Note 13 5G
- REDMI 15 5G
- REDMI 15C 5G
- REDMI 15C
Tablety
- REDMI Pad Pro 5G
- REDMI Pad Pro
- REDMI Pad SE 8.7 4G
- REDMI Pad SE 8.7
- POCO Pad
Co nowego z aktualizacją Android 16 z HyperOS 3 na smartfony Xiaomi
HyperOS 3 to duża aktualizacja nakładki oparta na systemie Android 16. Co nowego tu znajdziemy? Nowości nie brakuje i Xiaomi przygotowało sporo nowych oraz ciekawych funkcji. Wśród nich są m.in. przeprojektowany ekran domowy, HyperIsland dla powiadomień i nie tylko, poprawiona prywatność czy nowe opcje zwiększające integrację z urządzeniami marki Apple.
Nowa nakładka Xiaomi to także świeże narzędzia AI. Wśród nich są funkcje związane z wyszukiwaniem, nagrywaniem oraz pisaniem. Następnie mamy dynamiczne tapety czy Touch to Share z HyperConnect, które ułatwia współdzielenie plików.
