HyperOS 3 i Android 16. Lista smartfonów Xiaomi, Redmi i POCO. Są terminy

HyperOS 3 i Android 16 to duża aktualizacja na telefony Xiaomi, Redmi oraz POCO, która wkrótce będzie udostępniana globalnie. Kiedy to nastąpi? Znamy terminy. Została też udostępniona lista smartfonów. Aktualizacja Androida 16 z HyperOS 3 najpierw trafi na modele Xiaomi 15T. Potem także na inne urządzenia.

HyperOS 3 to duża aktualizacja nakładki Xiaomi, która bazuje na systemie Android 16. Oficjalna zapowiedź odbyła się w Chinach pod koniec sierpnia. Natomiast we wrześniu zapowiedziano uaktualnienie, które trafi na telefony z globalnej dystrybucji. Jest lista smartfonów oraz terminy, również dla urządzeń marek POCO i Redmi. Kiedy rozpocznie się proces?

Lista smartfonów Xiaomi, Redmi i POCO z aktualizacją Android 16 z HyperOS 3

Firma przekazała, że aktualizacja do Androida 16 z nakładką HyperOS 3 będzie udostępniana na telefony z międzynarodowej dystrybucji od października. W pierwszej kolejności dostaną ją nowe modele Xiaomi 15T i 15 Pro. Lista smartfonów widoczna jest niżej. Przy okazji znamy przybliżone terminy dostępności.

Październik/Listopad 2025

Smartfony

Xiaomi 15T Pro

Xiaomi 15T

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15

Xiaomi MIX Flip

REDMI Note 14 Pro+ 5G

REDMI Note 14 Pro 5G

REDMI Note 14 Pro

REDMI Note 14

POCO F7 Ultra

POCO F7 Pro

POCO F7

POCO X7 Pro Iron Man Edition

POCO X7 Pro

POCO X7

Tablety

Xiaomi Pad Mini

Xiaomi Pad 7 Pro

Xiaomi Pad 7

Smartwatche i opaski

Xiaomi Watch S4 41mm (Available now)

Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition (Available now)

Xiaomi Smart Band 10 Ceramic Edition

Xiaomi Smart Band 10

Listopad/grudzień 2025

Smartfony

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14

Xiaomi 14T Pro

Xiaomi 14T

REDMI Note 13 Pro

REDMI 15

REDMI 14C

REDMI 13

REDMI 13x

POCO F6 Pro

POCO F6

POCO X6 Pro

POCO M7

POCO M6 Pro

POCO M6

POCO C75

Tablety

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

REDMI Pad 2 Pro 5G

REDMI Pad 2 Pro

REDMI Pad 2 4G

REDMI Pad 2

Grudzień 2025 – marzec 2026

Smartfony

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 13T

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12T Pro

POCO F5 Pro

POCO F5

POCO X6

POCO M7 Pro 5G

POCO C85

REDMI Note 14 5G

REDMI Note 145

REDMI Note 13 Pro+ 5G

REDMI Note 13 Pro 5G

REDMI Note 13 5G

REDMI 15 5G

REDMI 15C 5G

REDMI 15C

Tablety

REDMI Pad Pro 5G

REDMI Pad Pro

REDMI Pad SE 8.7 4G

REDMI Pad SE 8.7

POCO Pad

Co nowego z aktualizacją Android 16 z HyperOS 3 na smartfony Xiaomi

HyperOS 3 to duża aktualizacja nakładki oparta na systemie Android 16. Co nowego tu znajdziemy? Nowości nie brakuje i Xiaomi przygotowało sporo nowych oraz ciekawych funkcji. Wśród nich są m.in. przeprojektowany ekran domowy, HyperIsland dla powiadomień i nie tylko, poprawiona prywatność czy nowe opcje zwiększające integrację z urządzeniami marki Apple.

Nowa nakładka Xiaomi to także świeże narzędzia AI. Wśród nich są funkcje związane z wyszukiwaniem, nagrywaniem oraz pisaniem. Następnie mamy dynamiczne tapety czy Touch to Share z HyperConnect, które ułatwia współdzielenie plików.

