Samsung Galaxy S26 Ultra i nowy S Pen. Piórko zostanie przeprojektowane

Samsung Galaxy S26 Ultra otrzyma nowe piórko S Pen. Firma planuje przeprojektować ten element smartfona. W jakim celu? Rysik S Pen ma lepiej dopasować się do zmian w dizajnie, które obejmą cały telefon Samsung Galaxy S26 Ultra. Jak dobrze wiemy, firma chce w nim m.in. znacząco odświeżyć aparat fotograficzny.

Samsung Galaxy S26 Ultra to smartfon, który ma wprowadzić większe zmiany obejmujące dizajn. Producent zdecydował się przeprojektować telefon i obejmie to różne obszary telefonu. Teraz dowiadujemy się, że przy okazji pojawi się nowe piórko S Pen. Co planuje firma?

Nowy S Pen odzwierciedli zmiany w smartfonie Samsung Galaxy S26 Ultra

Zacznijmy od tego, że Koreańczycy odchodzą od kanciastej bryły we flagowcach z piórkiem S Pen, co mogliśmy zobaczyć już w przypadku tegorocznego modelu z serii S25. Wraz z telefonem Samsung Galaxy S26 Ultra zmiany te pójdą jeszcze dalej i pojawi się więcej krągłości.

Samsung Galaxy S26 Ultra otrzyma obudowę, która nie będzie tak prostokątna i zyska liczne krągłości. Dotyczy to całej konstrukcji, a więc i bocznej ramki. Jej narożniki staną się okrąglejsze. W pobliżu jednego z nich zostanie umieszczony slot dla piórka S Pen. Stąd też zmiany obejmujące wzornictwo tego elementu.

Nowe piórko S Pen zostanie inaczej zakończone. Zmiany ujawnił na grafice leaker Ice Universe, który w przeszłości dostarczał nam sprawdzone plotki z obozu koreańskiej marki. Widzimy, że końcówka również będzie bardziej zaokrąglona. Po to, aby dopasować się do miejsca w obudowie telefonu, gdzie ma się chować.

Samsung Galaxy S26 Ultra dostanie wystający aparat

Źródło informacji zwraca również uwagę na to, że Samsung Galaxy S26 Ultra powróci do dizajnu sprzed lat. Aparat fotograficzny ma bardziej wystawać. Dotychczas dotyczyło to obiektywów umieszczonych w pierścieniach, ale nowy flagowiec z S Pen otrzyma garb na pleckach, który przypomina nam rozwiązanie ze składaków z serii Z Fold.

Na tyle obudowy znajdzie wyspa w kształcie pastylki, gdzie znajdą się trzy obiektywy. Nowy smartfon zostanie zamknięty w obudowie o grubości 7,9 mm. Jednak w miejscu wystającej kamery urośnie ona o dodatkowe 4,5 mm. To otwiera większe możliwości z zakresu umieszczenia lepszych kamer. Na przykład obiektywu peryskopowego o większych możliwościach, dla którego wcześniej mogło być po prostu za ciasno.

Samsung Galaxy S26 Ultra zadebiutuje w styczniu 2026 r. wraz z dwoma innymi telefonami z serii. Mowa o modelach z dopiskami Pro oraz Edge w nazwach. Smartfon zapowiada się ciekawie i niedawne plotki wskazują także na inne ważne udoskonalenia, na które firma kazała czekać latami. Mowa o wsparciu dla szybszego ładowania. Kompletna specyfikacja techniczna urządzenia nie jest na razie znana, ale zapewne nie zostanie dochowana w tajemnicy do debiutu.

