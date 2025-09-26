OnePlus 15R. Pierwszy smartfon z czipem Snapdragon 8 Gen 5?

OnePlus 15R to nowy smartfon, którego premiera odbędzie się wraz z droższym modelem 15. Będzie to jeden z pierwszych telefonów z czipem Snapdragon 8 Gen 5, co firma potwierdziła podczas wydarzenia Qualcomma. Kiedy odbędzie się premiera modelu OnePlus 15R? Trochę poczekamy, bo najpierw zobaczymy jego protoplastę.

OnePlus 15R to nowy smartfona, który pojawia się w przeciekach od jakiegoś czasu. Jego premiera odbędzie się wraz z droższym flagowcem 15 5G. Teraz poznajemy nowe szczegóły. Telefon dostanie procesor Snapdragon 8 Gen 5. Qualcomm zaprezentował ten procesor wraz z mocniejszym czipem z dopiskiem Elite w nazwie. Czego należy się spodziewać?

Smartfon OnePlus 15R z czipem Snapdragon 8 Gen 5

Marka była jedną z kilku, która wzięła udział w wydarzeniu Qualcomma. Firma potwierdziła, że rzeczywiście szykuje się do premiery tańszego flagowca, który otrzyma procesor Snapdragon 8 Gen 5 bez dopisku Elite. Mocniejszy czip znajdzie się w modelu 15.

Producent nie potwierdził nazwy telefonu, ale spodziewamy się, że będzie to właśnie OnePlus 15R, który w przeciekach pojawia się od jakiegoś czasu. Najpierw zobaczymy jego protoplastę, czyli model Ace 6, który zostanie zaprezentowany w październiku w Chinach. W Europie poczekamy dłużej, bo pewnie do przełomu tego i przyszłego roku.

Snapdragon 8 Gen 5 to nieco słabszy procesor, ale nadal oferujący duże możliwości. Znajdziemy tu dwa rdzenie Kryo Prime taktowane zegarem 3,8 GHz oraz sześć Performance pracujących z częstotliwością 3,32 GHz. Dla porównania w wersji Elite jest to odpowiednio 4,6 i 3,62 GHz. Umieszczono tu również GPU Adreno 835.

Specyfikacja techniczna smartfona OnePlus 15R

Wszystkie szczegóły związane ze specyfikacją techniczną modelu OnePlus 15R nie są na razie znane, ale wiemy, że poza wspomnianym procesorem Snapdragon 8 Gen 5, można spodziewać się innych ulepszeń względem poprzednika.

Telefon ma dostać wysokiej klasy ekran OLED-owy o rozdzielczości 1.5K, który będzie w stanie odświeżać obraz z częstotliwością do 165 Hz. Podobnie będzie w przypadku droższego modelu 15 5G. Pod wyświetlaczem znajdzie się ultrasoniczny czytnik linii papilarnych. Obudowa ma skrywać dużą baterię. Jej pojemność to około 7000 mAh i z pewnością nie zabraknie wsparcia dla szybkiego ładowania.

Aparat fotograficzny smartfona OnePlus 15R ma składać się z trzech obiektywów i jednym z elementów będzie teleobiektyw. Specyfikacja kamery nie jest na razie znana, ale główne oczko zapewne zostanie połączone z 50-megapikselowym sensorem. Całość będzie pracować pod kontrolą Androida 16 z nową nakładką OxygenOS 16.

Premiera telefonu odbędzie się w Europie pewnie w grudniu br. lub styczniu 2026 r. Ceny nie są znane, ale z pewnością będą niższe względem modelu 15.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: Gizmochina