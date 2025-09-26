Co nowego w One UI 8.5? 5 nowości z aktualizacji na smartfony Samsung

One UI 8.5 to duża aktualizacja na smartfony Samsung, której premiera zbliża się wielkimi krokami. Co nowego tu znajdziemy? Nowości w oprogramowaniu nie brakuje. Właściciele telefonów z serii Samsung Galaxy wraz z aktualizacją One UI 8.5 dostaną liczne zmiany i nowe funkcje. Wybraliśmy najciekawsze z nich.

One UI 8.5 to aktualizacja, którą smartfony marki Samsung dostaną za kilka miesięcy. Obecnie trwają nad nią prace i rąbka tajemnicy na temat szykowanych przez producenta nowości ujawniają nam wczesne buildy dla serii S25. Oprogramowanie zostało prześwietlone i w ten sposób dowiadujemy się, co nowego szykuje firma.

Co nowego z aktualizacją One UI 8.5 na smartfony Samsung

Pełne plany producenta nie są jeszcze znane, ale znamy już pewne nowości i zmiany z uaktualnienia One UI 8.5, nad którymi pracuje Samsung. Poniżej kilka z najciekawszych funkcji.

Zmiany w dizajnie inspirowane iOS 26 – użytkownicy smartfonów marki Samsung wraz z aktualizacją One UI 8.5 mogą mieć wrażenie, że w interfejsie pojawiają się zmiany podobne do tego, co jest w iPhone’ach. Rzeczywiście tak jest, bo pojawia się więcej przezroczystości i krągłości. Natomiast pasek wyszukiwania pojawia się na dole ekranu. Może to poniekąd przypominać to, co Apple zaserwowało wraz z jesiennym uaktualnieniem na własne telefony.

W pełni konfigurowalny panel sterowania – jeśli korzystacie z szybkich ustawień, to zapewne ucieszy was to, że nowa aktualizacja pozwoli go w pełni personalizować. Centrum stało się bardziej modularne, gdzie użytkownicy mogą wprowadzać różne zmiany.

fot.: X/@theonecid

Skrót do uruchamiania agentów AI – Samsung pracuje nad nową funkcją, która pozwoli na szybkie uruchamianie zadań związanych ze sztuczną inteligencją bezpośrednio z launchera. W ten sposób będzie można m.in. uzyskiwać szybkie odpowiedzi na zadawane pytania. Na razie nie wiadomo, jak to dokładnie ma działać.

Szybkie udostępnianie plików przez NFC – aktualizacja One UI 8.5 wprowadzi jeszcze ciekawszą alternatywę dla AirDrop firmy Apple. Kod oprogramowania sugeruje, że dane będzie można szybko udostępniać na drugie urządzenie po zbliżeniu i ma to odbywać się z wykorzystaniem NFC. Towarzyszyć temu będą specjalne animacje.

Czasowe wyłączanie Auto Blockera – funkcja wprowadzona wraz z One UI 6 zyska nową opcję. Będzie to możliwość tymczasowej blokady, co pozwoli m.in. na instalowanie aplikacji z niezależnych źródeł, a po upływie 30 minut ochrona powróci do normy.

Aktualizacja One UI 8.5 wprowadzi więcej nowości

Oczywiście wymienione wyżej nowości to tylko część z funkcji, które właściciele smartfonów Samsung otrzymają wraz z One UI 8.5. Obecnie firma udostępnia na kolejne telefony Androida 16. Na nową wersję nakładki trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Do kiedy?

Spodziewamy się, że oprogramowanie zadebiutuje w styczniu, wraz ze smartfonami z serii S26. Później (w pierwszym kwartale 2026 r.) aktualizacja zacznie trafiać na starsze telefony. Na razie nie wiadomo, czy zostanie to poprzedzone publicznym programem beta testów.

Przeczytaj także: Najlepsze triki i wskazówki dla aplikacji Spotify

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: opracowanie własne