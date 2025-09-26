tablety.pl

Tablety, gry i aplikacje na tablety.

Co nowego w One UI 8.5? 5 nowości z aktualizacji na smartfony Samsung
Android 
Udostępnij
Tweetnij

Co nowego w One UI 8.5? 5 nowości z aktualizacji na smartfony Samsung

One UI 8.5 to duża aktualizacja na smartfony Samsung, której premiera zbliża się wielkimi krokami. Co nowego tu znajdziemy? Nowości w oprogramowaniu nie brakuje. Właściciele telefonów z serii Samsung Galaxy wraz z aktualizacją One UI 8.5 dostaną liczne zmiany i nowe funkcje. Wybraliśmy najciekawsze z nich.

Marcelina Poznańska 48 odsłon 0 komentarzy , , , , ,

One UI 8.5 to aktualizacja, którą smartfony marki Samsung dostaną za kilka miesięcy. Obecnie trwają nad nią prace i rąbka tajemnicy na temat szykowanych przez producenta nowości ujawniają nam wczesne buildy dla serii S25. Oprogramowanie zostało prześwietlone i w ten sposób dowiadujemy się, co nowego szykuje firma.

Co nowego z aktualizacją One UI 8.5 na smartfony Samsung

Pełne plany producenta nie są jeszcze znane, ale znamy już pewne nowości i zmiany z uaktualnienia One UI 8.5, nad którymi pracuje Samsung. Poniżej kilka z najciekawszych funkcji.

  • Zmiany w dizajnie inspirowane iOS 26 – użytkownicy smartfonów marki Samsung wraz z aktualizacją One UI 8.5 mogą mieć wrażenie, że w interfejsie pojawiają się zmiany podobne do tego, co jest w iPhone’ach. Rzeczywiście tak jest, bo pojawia się więcej przezroczystości i krągłości. Natomiast pasek wyszukiwania pojawia się na dole ekranu. Może to poniekąd przypominać to, co Apple zaserwowało wraz z jesiennym uaktualnieniem na własne telefony.
  • W pełni konfigurowalny panel sterowania – jeśli korzystacie z szybkich ustawień, to zapewne ucieszy was to, że nowa aktualizacja pozwoli go w pełni personalizować. Centrum stało się bardziej modularne, gdzie użytkownicy mogą wprowadzać różne zmiany.
Co nowego w One UI 8.5? 5 nowości z aktualizacji na smartfony Samsung
fot.: X/@theonecid
  • Skrót do uruchamiania agentów AI – Samsung pracuje nad nową funkcją, która pozwoli na szybkie uruchamianie zadań związanych ze sztuczną inteligencją bezpośrednio z launchera. W ten sposób będzie można m.in. uzyskiwać szybkie odpowiedzi na zadawane pytania. Na razie nie wiadomo, jak to dokładnie ma działać.
  • Szybkie udostępnianie plików przez NFC – aktualizacja One UI 8.5 wprowadzi jeszcze ciekawszą alternatywę dla AirDrop firmy Apple. Kod oprogramowania sugeruje, że dane będzie można szybko udostępniać na drugie urządzenie po zbliżeniu i ma to odbywać się z wykorzystaniem NFC. Towarzyszyć temu będą specjalne animacje.
  • Czasowe wyłączanie Auto Blockera – funkcja wprowadzona wraz z One UI 6 zyska nową opcję. Będzie to możliwość tymczasowej blokady, co pozwoli m.in. na instalowanie aplikacji z niezależnych źródeł, a po upływie 30 minut ochrona powróci do normy.

Aktualizacja One UI 8.5 wprowadzi więcej nowości

Oczywiście wymienione wyżej nowości to tylko część z funkcji, które właściciele smartfonów Samsung otrzymają wraz z One UI 8.5. Obecnie firma udostępnia na kolejne telefony Androida 16. Na nową wersję nakładki trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Do kiedy?

Spodziewamy się, że oprogramowanie zadebiutuje w styczniu, wraz ze smartfonami z serii S26. Później (w pierwszym kwartale 2026 r.) aktualizacja zacznie trafiać na starsze telefony. Na razie nie wiadomo, czy zostanie to poprzedzone publicznym programem beta testów.

Przeczytaj także: Najlepsze triki i wskazówki dla aplikacji Spotify

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

Gmail – najlepsze triki i ukryte funkcje, które warto znać

źródło: opracowanie własne

Marcelina Poznańska

Lubię Androida i jestem jego użytkowniczką niemal od samego początku. Nie stronię jednak od innych platform mobilnych. Interesuję się, poza nowymi technologiami, także jazdą konną oraz sportem.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij