Xiaomi 17 Pro i 17 Pro Max z premierą. Ceny i specyfikacja. Kiedy w Polsce?

Xiaomi 17 Pro i 17 Pro Max to dwa nowe smartfony, których premiera odbyła się w Chinach zgodnie z zapowiedziami. Znamy ceny i wiemy, że w Polsce jeszcze trochę na nie poczekamy. Tymczasem zobaczmy, jak prezentuje się specyfikacja techniczna nowy flagowców marki oraz co mają do zaoferowania.

Ceny Xiaomi 17 Pro oraz Max i kiedy nowe smartfony w Polsce?

Premiera Xiaomi 17 Pro i 17 Pro Max odbyła się na razie w Chinach. Rzućmy sobie okiem na ceny telefonów. Te prezentują się następująco.

Xiaomi 17 Pro 12GB+256GB – 4999 juanów

Xiaomi 17 Pro 12GB+512GB – 5299 juanów

Xiaomi 17 Pro 16GB+512GB – 5599 juanów

Xiaomi 17 Pro 16GB+1TB – 5999 juanów

Xiaomi 17 Pro Max 12GB+512GB – 5999 juanów

Xiaomi 17 Pro Max 16GB+512GB – 6299 juanów

Xiaomi 17 Pro Max 16GB+1TB – 6999 juanów

To oznacza, że za podstawową konfigurację sprzętową telefonów trzeba zapłacić od około 2560 juanów. Najdroższy model Pro Max sprzedawany będzie za równowartość 3580 złotych. Oczywiście w Polsce zapłacimy więcej. Pewnie od około 4,5-5 tys. złotych.

Rynkowa premiera Xiaomi 17 Pro i Max w Chinach odbędzie się 27 września. Obecnie trwa przedsprzedaż i do wyboru są cztery kolory obudowy. Kiedy w Polsce? Tego firma na razie nie ujawnia, ale można założyć, że najszybciej pod koniec tego kwartału 2025 r. lub w pierwszym przyszłego roku.

Specyfikacja techniczna Xiaomi 17 Pro i 17 Pro Max

Smartfony z serii Xiaomi 17 Pro mają sporo wspólnego. Różnią się przede wszystkim rozmiarem, a więc wielkością ekranu i baterią. Pod obudową obu umieszczono najnowszy czip Qualcomma dla flagowców z Androidem, czyli układ Snapdragon 8 Elite Gen 5. Jest on wspomagany przez 12 lub 16 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono od 256 GB do 1 TB miejsca.

Xiaomi 17 Pro Max ma 6,9-calowy ekran OLED-owy M10 o rozdzielczości 1.5K i odświeżaniem obrazu w zakresie 1-120 Hz. Bateria ma pojemność aż 7500 mAh i wspiera szybkie ładowanie o mocy 100 W oraz bezprzewodowe 50 W. W mniejszym modelu umieszczono 6,3-calowy wyświetlacz i baterię 6300 mAh.

Dodatkowy ekran na pleckach ma przekątną 2,7 lub 2,9 cala i oferuje odświeżanie obrazu w 120 Hz. Jest to wyświetlacz AMOLED-owy o dużej jasności do 3500 nitów. Aparat fotograficzny ma trzy obiektywy z 50-megapikselowymi sensorami. W modelu Pro Max jest teleobiektyw 5x Infinity Leica z 30 cm telemakro. Przednia kamera również pozwoli robić zdjęcia w jakości do 50 megapikseli. Całość pracuje pod kontrolą Androida 16 z HyperOS 3.

źródło: Xiaomi