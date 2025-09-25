tablety.pl

Tablety, gry i aplikacje na tablety.

Xiaomi 17 Pro i 17 Pro Max z premierą. Ceny i specyfikacja. Kiedy w Polsce?
Android Smartfony 
Udostępnij
Tweetnij

Xiaomi 17 Pro i 17 Pro Max z premierą. Ceny i specyfikacja. Kiedy w Polsce?

Xiaomi 17 Pro i 17 Pro Max to dwa nowe smartfony, których premiera odbyła się zgodnie z oczekiwaniami. Specyfikacja techniczna telefonów jest mocna. Znamy również ceny modeli Xiaomi 17 Pro oraz 17 Pro Max, ale kiedy kupimy je w Polsce? Na razie nowe smartfony z czipem Snapdragon 8 Elite Gen 5 debiutują w Chinach.

Marcelina Poznańska 39 odsłon 0 komentarzy , , , , ,

Xiaomi 17 Pro i 17 Pro Max to dwa nowe smartfony, których premiera odbyła się w Chinach zgodnie z zapowiedziami. Znamy ceny i wiemy, że w Polsce jeszcze trochę na nie poczekamy. Tymczasem zobaczmy, jak prezentuje się specyfikacja techniczna nowy flagowców marki oraz co mają do zaoferowania.

Ceny Xiaomi 17 Pro oraz Max i kiedy nowe smartfony w Polsce?

Premiera Xiaomi 17 Pro i 17 Pro Max odbyła się na razie w Chinach. Rzućmy sobie okiem na ceny telefonów. Te prezentują się następująco.

  • Xiaomi 17 Pro 12GB+256GB – 4999 juanów
  • Xiaomi 17 Pro 12GB+512GB – 5299 juanów
  • Xiaomi 17 Pro 16GB+512GB – 5599 juanów
  • Xiaomi 17 Pro 16GB+1TB – 5999 juanów
  • Xiaomi 17 Pro Max 12GB+512GB – 5999 juanów
  • Xiaomi 17 Pro Max 16GB+512GB – 6299 juanów
  • Xiaomi 17 Pro Max 16GB+1TB – 6999 juanów

To oznacza, że za podstawową konfigurację sprzętową telefonów trzeba zapłacić od około 2560 juanów. Najdroższy model Pro Max sprzedawany będzie za równowartość 3580 złotych. Oczywiście w Polsce zapłacimy więcej. Pewnie od około 4,5-5 tys. złotych.

Xiaomi 17 Pro i 17 Pro Max z premierą. Ceny i specyfikacja. Kiedy w Polsce?

Rynkowa premiera Xiaomi 17 Pro i Max w Chinach odbędzie się 27 września. Obecnie trwa przedsprzedaż i do wyboru są cztery kolory obudowy. Kiedy w Polsce? Tego firma na razie nie ujawnia, ale można założyć, że najszybciej pod koniec tego kwartału 2025 r. lub w pierwszym przyszłego roku.

Specyfikacja techniczna Xiaomi 17 Pro i 17 Pro Max

Smartfony z serii Xiaomi 17 Pro mają sporo wspólnego. Różnią się przede wszystkim rozmiarem, a więc wielkością ekranu i baterią. Pod obudową obu umieszczono najnowszy czip Qualcomma dla flagowców z Androidem, czyli układ Snapdragon 8 Elite Gen 5. Jest on wspomagany przez 12 lub 16 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono od 256 GB do 1 TB miejsca.

Xiaomi 17 Pro i 17 Pro Max z premierą. Ceny i specyfikacja. Kiedy w Polsce?

Xiaomi 17 Pro Max ma 6,9-calowy ekran OLED-owy M10 o rozdzielczości 1.5K i odświeżaniem obrazu w zakresie 1-120 Hz. Bateria ma pojemność aż 7500 mAh i wspiera szybkie ładowanie o mocy 100 W oraz bezprzewodowe 50 W. W mniejszym modelu umieszczono 6,3-calowy wyświetlacz i baterię 6300 mAh.

Xiaomi 17 Pro i 17 Pro Max z premierą. Ceny i specyfikacja. Kiedy w Polsce?

Dodatkowy ekran na pleckach ma przekątną 2,7 lub 2,9 cala i oferuje odświeżanie obrazu w 120 Hz. Jest to wyświetlacz AMOLED-owy o dużej jasności do 3500 nitów. Aparat fotograficzny ma trzy obiektywy z 50-megapikselowymi sensorami. W modelu Pro Max jest teleobiektyw 5x Infinity Leica z 30 cm telemakro. Przednia kamera również pozwoli robić zdjęcia w jakości do 50 megapikseli. Całość pracuje pod kontrolą Androida 16 z HyperOS 3.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla Windows 11

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

Gmail – najlepsze triki i ukryte funkcje, które warto znać

źródło: Xiaomi

Marcelina Poznańska

Lubię Androida i jestem jego użytkowniczką niemal od samego początku. Nie stronię jednak od innych platform mobilnych. Interesuję się, poza nowymi technologiami, także jazdą konną oraz sportem.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij