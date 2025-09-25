Samsung Galaxy S26 Ultra naładuje się szybciej. Ważna zmiana

Samsung Galaxy S26 Ultra to flagowiec, w którym pokłada się duże nadzieje. W tym obejmujące szybsze ładowanie. Czy bateria telefonu rzeczywiście będzie wspierać ładowarki o większej mocy? Wygląda na to, że smartfon Samsung Galaxy S26 Ultra pod tym względem rzeczywiście ma szansę wprowadzić ważne zmiany.

Samsung Galaxy S26 Ultra to nowy smartfon, którego premiera odbędzie się dopiero w 2026 r. Spodziewamy się, że nastąpi to w styczniu. Już od jakiegoś czasu pojawiają się informacje sugerujące, że pojawi się szybsze ładowanie baterii. Potem zapał w tej kwestii został nieco ostudzony. Ostatecznie jest jeszcze nadzieja.

Smartfon Samsung Galaxy S26 Ultra i szybkie ładowanie 60 W

Zacznijmy od tego, że w plotkach początkowo mówiono o tym, że Samsung Galaxy S26 Ultra ma wspierać szybsze ładowanie względem poprzedników, gdzie utknęło to na poziomie 45 W. Mówiono o 65 W i wzmianki na ten temat znaleziono nawet w oprogramowaniu One UI 8.5, nad którym pracują Koreańczycy.

Później Samsung Galaxy S26 Ultra został znaleziony na stronie jednego z chińskich urzędów. Tam doszukano się informacji o ładowaniu na dotychczasowym poziomie, czyli 45 W. Jak będzie w rzeczywistości? Głos w tej sprawie zabrał leaker Ice Universe, który w przeszłości serwował sprawdzone informacje z obozu marki.

Confirm again that the specifications of Galaxy S26 Ultra 60w are unchanged, not 45w. — PhoneArt (@UniverseIce) September 23, 2025

Źródło informacji twierdzi, że nowy flagowiec z piórkiem S Pen rzeczywiście zaoferuje szybsze ładowanie. Pod tym względem pojawi się istotna zmiana, ale nie będzie to 65 W. Leaker uważa, że bateria telefonu ma obsługiwać ładowarki o mocy 60 W.

Będzie to więc więcej względem dotychczasowego ładowania z modeli S Ultra z kilku ostatnich lat, ale nadal nie tak dużo, jak w przypadku telefonów chińskich producentów, którzy stosują ładowarki o mocy przekraczającej 100 W. Co nie zmienia faktu, iż zmiana jest na plus. Na tym nie koniec, bo pojawi się obsługa czegoś jeszcze.

Samsung Galaxy S26 Ultra ze wsparciem dla standardu Qi2 25W

Ponadto spodziewamy się, że Samsung Galaxy S26 Ultra (oraz także model Pro i Edge) zapewnią wsparcie dla standardu Qi2 25W, który WPC ogłosiło latem. Jest to nowe rozwiązanie dla ładowania bezprzewodowego ze wspomnianą mocą i ponadto wykorzystano tu magnesy.

Nadchodzące flagowce Koreańczyków będą pierwszymi modelami firmy, które zapewnią wsparcie dla Qi2 25W. Możliwe, że obsługa standardu zostanie zaimplementowano także w średniaku A57 5G, którego spodziewamy się w marcu 2026 r., ale to tylko przypuszczenia.

Seria S26 zostanie zaprezentowana w styczniu 2026 r. i trafi do sprzedaży jeszcze w tym konkretnym miesiącu lub na początku lutego. Producent planuje zmiany obejmujące design i powróci do garbów dla aparatów fotograficznych. Będą one miały kształt podwójnej pastylki lub dużego prostokąta w modelu Edge.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla Windows 11

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło