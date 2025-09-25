tablety.pl

Realme GT 8 Pro z czipem Snapdragon 8 Elite Gen 5. Kiedy nowy smartfon?
Realme GT 8 Pro z czipem Snapdragon 8 Elite Gen 5. Kiedy nowy smartfon?

Realme GT 8 Pro to jeden z pierwszych smartfonów, które dostaną czip Snapdragon 8 Elite Gen 5. Kiedy odbędzie się premiera? Marka zabrała głos i potwierdziła, że jej nowy smartfon zostanie zaprezentowany w październiku 2025 r. Co wiemy o specyfikacji technicznej Realme GT 8 Pro? Firma ujawniła pewne szczegóły.

Realme GT 8 Pro to nowy smartfon, który zbliża się wielkimi krokami. Kiedy premiera? Co wiemy o nowym urządzeniu i jak prezentuje się jego specyfikacja techniczna? Telefon będzie jednym z pierwszych urządzeń, które dostaną czip Snapdragon 8 Elite Gen 5, czyli najnowszy SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem.

Kiedy Realme 8 GT Pro z układem Snapdragon 8 Elite Gen 5

Firma potwierdziła, że jej nadchodzący flagowiec będzie jednym z pierwszych telefonów z procesorem Snapdragon 8 Elite Gen 5, który Qualcomm zaprezentował dziś w nocy. Nowy czip jest potężny i oferuje średnio o 20 proc. lepszą wydajność w przypadku zadań przetwarzanych przez CPU. W przypadku GPU wzrost jest jeszcze większy i wynosi 23 proc.

Realme GT 8 Pro z czipem Snapdragon 8 Elite Gen 5. Kiedy nowy smartfon?

Realme GT 8 Pro został potwierdzony jako jeden z pierwszych telefonów z układem Snapdragon 8 Elite Gen 5 i wiemy, że w pierwszej kolejności czip trafi do serii Xiaomi 17 mającej premierę dziś. Debiut odbędzie się w październiku. Dokładna data nie została na razie podana.

Realme GT 8 Pro z czipem Snapdragon 8 Elite Gen 5. Kiedy nowy smartfon?

Dizajn Realme GT 8 Pro ulegnie zmianom. Firma udostępniła tylko grafikę z zarysem aparatu fotograficznego, ale w sieci pojawił się także render, który ujawnia to w większych szczegółach. Kamera została przeprojektowana i zdecydowano się na dosyć ciekawe wzornictwo, które z pewnością przyciąga wzrok.

Specyfikacja techniczna Realme GT 8 Pro konkretna

Realme GT 8 Pro to mocny smartfon. Producent potwierdził już kilka informacji, które obejmują nie tylko wspomniany procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5, ale też aparat fotograficzny ekran. Co już wiemy?

Aparat fotograficzny flagowca ma trzy obiektywy i wiemy, że jeden z nich to teleobiektyw peryskopowy. Marka potwierdziła, że ta kamera będzie współpracować z 200-megapikselowym sensorem. Zapewni to zupełnie nowe możliwości z zakresu zoomu. Pozostałe dwa mają być połączone z 50-megapikselowymi czujnikami.

Realme GT 8 Pro z czipem Snapdragon 8 Elite Gen 5. Kiedy nowy smartfon?

Następnie mamy ekran. Firma zamierza zachować rozdzielczość 2K, czego nie znajdziemy w części nowych flagowców. Przykładem jest OnePlus 15, gdzie zostanie ona zredukowana do 1.5K. Będzie to wysokiej klasy wyświetlacz OLED-owy LTPO, czyli ze zmiennym odświeżaniem obrazu w dużym zakresie. Przekątna to prawdopodobnie 6,78 cala.

Realme GT 8 Pro z czipem Snapdragon 8 Elite Gen 5. Kiedy nowy smartfon?

Poza tym wiemy, że Realme GT 8 Pro ma 16 GB pamięci RAM i pracuje pod kontrolą Androida 16 z nową nakładką producenta. Energię ma dostarczać duża bateria z obsługą szybkiego ładowania. Ceny telefonu na razie nie są znane i poznamy je w przyszłym miesiącu.

