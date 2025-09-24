Xiaomi 17 Pro Max. Ceny i specyfikacja. Co wiemy przed premierą?

Xiaomi 17 Pro Max to nowy flagowiec marki, którego premiera odbędzie się w czwartek. Co wiemy o tym urządzeniu? Okazuje się, że całkiem sporo. Znamy już przybliżone ceny Xiaomi 17 Pro Max i mamy pewne szczegóły związane ze specyfikacją techniczną. Nowy smartfon z czipem Snapdragon 8 Elite Gen 5 zapowiada się ciekawie.

Xiaomi 17 Pro Max to topowy flagowiec, którego premiera została zaplanowana na czwartek. Nowy smartfon ma wyróżniać się przede wszystkim drugim ekranem na pleckach, ale to nie wszystko. Jakie będą ceny telefonu? Co ze specyfikacją techniczną? Zobaczmy, co już wiemy o tym urządzeniu.

Ceny Xiaomi 17 Pro Max i kiedy premiera w Polsce

Smartfon Xiaomi 17 Pro Max nie będzie oczywiście tani. Dokładne ceny nie są na razie znane, ale mówi się o tym, że ten model ma kosztować w Chinach w przedziale 6-7 tys. juanów. Ile zapłacimy w Polsce? Jeśli urządzenie trafi na nasz rynek, to zapewne co najmniej około 6 tys. złotych.

Czwartkowa premiera serii Xiaomi 17 dotyczy oczywiście Chin. Nowe smartfony mają trafić do sprzedaży w Państwie Środka jeszcze przed 1 października. W Europie, a więc też Polsce poczekamy dłużej. Dziś debiutują modele 15T. Na nowe flagowce poczekamy pewnie co najmniej kilka miesięcy. Nie można jednak wykluczyć, że trafią one na Stary Kontynent jeszcze w czwartym kwartale 2025 r.

Do wyboru będą różne kolory obudowy. Rendery smartfona, które udostępnił producent, ujawniają nam m.in. opcje zieloną oraz fioletową. Będzie też model czarny.

Specyfikacja techniczna smartfona Xiaomi 17 Pro Max

Xiaomi 17 Pro Max to flagowiec, który ma procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5, czyli najnowszy SoC Qualcomma dla smartfonów z Androidem z półki premium. Układ jest potężny i wspomaga go 16 GB pamięci RAM. Na dane spodziewajmy się do 1 TB miejsca. Specyfikacja techniczna drugiego ekranu na pleckach nie jest znana, ale spodziewajmy się, że ma on przekątną około 3 cali.

Nowy smartfon ma również wysokiej klasy ekran OLED-owy o rozdzielczości 2K, który wyróżnia się wąskimi ramkami o szerokości zaledwie 1,18 mm. Producent zdecydował się tu na rozwiązania, które obniżają zapotrzebowanie na energię. Bateria ma pojemność około 7500 mAh oraz jest w kształcie litery. Nie zabrakło też wsparcia dla szybkiego ładowania o mocy 100 W.

Aparat fotograficzny Xiaomi 17 Pro Max ma trzy obiektywy, z których jeden to obiektyw peryskopowy dla 5-krotnego zoomu optycznego. Wszystkie mają współpracować z 50-megapikselowymi sensorami i nie zabrakło także logo Leica. Dwie kamery wtopiono w wyświetlacz na pleckach. Pozostałe elementy znajdują się pod garbem.

Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 16. Oczywiście z nową nakładką HyperOS 3, którą zaprezentowano w sierpniu. Wkrótce aktualizacja ma trafiać na starsze telefony. W drodze jest też model Ultra, ale ten zadebiutuje dopiero za kilka miesięcy.

