OnePlus 15 5G i nowy dizajn. Smartfon pozuje na zdjęciach

OnePlus 15 5G to nowy smartfon, którego premiera jest blisko. Do sieci przedostały się informacje związane ze specyfikacją techniczną. Mamy również zdjęcia, które prezentują świeży dizajn z inspiracjami zaczerpniętymi z modelu 13T. Telefon zapowiada się ciekawie i wiemy, że jego premiera to kwestia kilku najbliższych tygodni.

Smartfon OnePlus 15 5G wprowadza nowy dizajn

Zdjęcia modelu OnePlus 15 5G, które przedostały się do sieci przed premierą, ujawniają nam nowy dizajn. Producent zerwał z dotychczasowym wzornictwem opartym na okrągłej wyspie dla aparatu fotograficznego. W zamian pojawiają się inspiracje z modeli 13T/13S, które mają garb dla kamery w kształcie prostokąta z zaokrąglonymi narożnikami.

Aparat fotograficzny OnePlus 15 5G został przeprojektowany i znajdziemy tu trzy obiektywy. Jeden z nich to teleobiektyw peryskopowy, który powinien zapewnić duże możliwości z zakresu zoomu. Na garbie znajduje się także dioda doświetlająca LED.







Skoro już przy kamerze jesteśmy, to do sieci przedostała się jej specyfikacja techniczna. Wszystkie trzy obiektywy współpracują z 50-megapikselowymi sensorami. W przypadku teleobiektywu 3x i aparatu ultraszerokokątnego producent zdecydował się na czujniki Samsung JN5.

Specyfikacja techniczna OnePlus 15 5G

OnePlus 15 5G to mocny zawodnik. Flagowiec dostanie najnowszy procesor Qualcomma dla smartfonów z Androidem z półki premium, czyli czip Snapdragon 8 Elite Gen 5. SoC będzie wspomagany przez 16 GB pamięci RAM, a na dane spodziewajmy się do 1 TB miejsca. Energię ma dostarczać bateria o pojemności około 7300 mAh. Akumulator wspiera szybkie ładowanie o mocy 120 W oraz bezprzewodowe z wykorzystaniem ładowarek 50 W.

Konkretny będzie także ekran. Wyświetlacz ma przekątną 6,78 cala i jest to panel OLED-owy LTPO dostarczony przez chińskie BOE. Rozdzielczość zostanie zmniejszona do 1.5K, ale w zamian pojawi się odświeżanie obrazu z częstotliwością do 165 Hz. Pod spodem znajdzie się ultrasoniczny czytnik linii papilarnych.

Smartfon OnePlus 15 5G ma również dodatkowy przycisk Plus Key na bocznej ramce, dla którego użytkownik będzie mógł wybrać jedną z dostępnych akcji. Obudowa telefonu jest wodoszczelna na poziomie normy IP68/IP69. Całość pracuje pod kontrolą Androida 16. W Europie będzie to autorskie oprogramowanie OxygenOS 16.

Premiera smartfona w Chinach odbędzie się w przyszłym miesiącu. W Polsce poczekamy trochę dłużej. Można się spodziewać, że urządzenie pojawi się w europejskiej dystrybucji w okolicy przełomu tego i 2026 r.

