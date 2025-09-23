tablety.pl

Tablety, gry i aplikacje na tablety.

One UI 8 i Android 16 dla Samsung Galaxy S24. Aktualizacja też dla innych
Android 
Udostępnij
Tweetnij

One UI 8 i Android 16 dla Samsung Galaxy S24. Aktualizacja też dla innych

One UI 8 i Android 16 trafiają na kolejne smartfony. Aktualizacja została udostępniona na modele Samsung Galaxy S24, Z Fold 6, Z Flip 6 i A56 5G oraz inne urządzenia. To oznacza, że firma przyspiesza z dystrybucją uaktualnienia do Androida 16 z One UI 8. Lista smartfonów Samsunga w kolejce po aktualizację jest dłuższa.

Marcelina Poznańska 8 odsłon 0 komentarzy , , , , , ,

One UI 8 i Android 16 to duża aktualizacja oprogramowania, którą firma najpierw udostępniła na modele S25. Użytkownicy telefonów Samsung Galaxy S24 od kilku tygodni mogli testować wersję beta. Teraz doczekali się sfinalizowanego uaktualnienia i nastąpiło to nieco szybciej względem niedawnych deklaracji. Ponadto software trafia także na inne smartfony marki.

Aktualizacja Androida 16 z One UI 8 dla Samsung Galaxy S24

Samsung Galaxy S24 to kolejne seria smartfonów, która załapała się na uaktualnienie do Androida 16 z nakładką One UI 8. Oprogramowanie w pierwszej kolejności trafia na telefony pochodzące z koreańskiej dystrybucji. Oczywiście nas interesuje przede wszystkim to, kiedy aktualizacja pojawi się w Polsce.

Producent deklaruje, że globalna aktualizacja do Androida 16 z nakładką One UI 8 powinna być dystrybuowana od 25 września. To oczywiście wcale nie oznacza, że właśnie tego dnia oprogramowanie pojawi się w Polsce, ale można zakładać, że nastąpi to w niedługim czasie.

Warto dodać, że aktualizacja trafia nie tylko na trzy podstawowe smartfony z serii Samsung Galaxy S24, czyli podstawową wersję oraz modele Plus i Ultra. Dostaje ją także wariant FE, który debiutował jesienią zeszłego roku. Na tym nie koniec, bo uaktualnienie trafia również na inne urządzenia Koreańczyków. Które to sprzęty?

One UI 8 i Android 16 też dla Samsung Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6 i A56 5G

Przy okazji firma rozpoczęła proces aktualizacji także na inne telefony. Są to składane smartfony Samsung Galaxy Z Fold 6 i Z Flip 6 oraz średniak A56 5G z tego roku. Wszystkie te urządzenia dostają Androida 16 z nakładką One UI 8 w przypadku sprzętów pochodzących z koreańskiej dystrybucji. Niedługo uaktualnienie powinno zacząć się pojawiać także na innych rynkach. To kwestia najbliższych dni.

W międzyczasie firma pracuje nad kolejną większą aktualizacją. Mowa o nakładce z numerkiem 8.5, nad którą pierwsze prace uruchomiono kilka miesięcy temu. Najpierw stworzono buildy dla przyszłorocznych flagowców, ale dziś już wiemy, że testy trwają także w przypadku serii S25 i nie tylko.

Oczywiście One UI 8.5 nie zobaczymy w krótkim czasie. To oprogramowanie zadebiutuje dopiero wraz z serią S26 w styczniu. Natomiast aktualizacja na starsze smartfony ruszy pewnie w pierwszym kwartale 2026 r. Potem przyjdzie czas na duże uaktualnienie z numerkiem 9.0 oparte na Androidzie 17, które niedawno zostało potwierdzone w kodzie nakładki.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla komunikatora Messenger

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

Spotify – triki i ukryte funkcje, które warto znać i używać

źródło: Sammobile

Marcelina Poznańska

Lubię Androida i jestem jego użytkowniczką niemal od samego początku. Nie stronię jednak od innych platform mobilnych. Interesuję się, poza nowymi technologiami, także jazdą konną oraz sportem.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij