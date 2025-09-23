One UI 8 i Android 16 dla Samsung Galaxy S24. Aktualizacja też dla innych

One UI 8 i Android 16 trafiają na kolejne smartfony. Aktualizacja została udostępniona na modele Samsung Galaxy S24, Z Fold 6, Z Flip 6 i A56 5G oraz inne urządzenia. To oznacza, że firma przyspiesza z dystrybucją uaktualnienia do Androida 16 z One UI 8. Lista smartfonów Samsunga w kolejce po aktualizację jest dłuższa.

One UI 8 i Android 16 to duża aktualizacja oprogramowania, którą firma najpierw udostępniła na modele S25. Użytkownicy telefonów Samsung Galaxy S24 od kilku tygodni mogli testować wersję beta. Teraz doczekali się sfinalizowanego uaktualnienia i nastąpiło to nieco szybciej względem niedawnych deklaracji. Ponadto software trafia także na inne smartfony marki.

Aktualizacja Androida 16 z One UI 8 dla Samsung Galaxy S24

Samsung Galaxy S24 to kolejne seria smartfonów, która załapała się na uaktualnienie do Androida 16 z nakładką One UI 8. Oprogramowanie w pierwszej kolejności trafia na telefony pochodzące z koreańskiej dystrybucji. Oczywiście nas interesuje przede wszystkim to, kiedy aktualizacja pojawi się w Polsce.

Producent deklaruje, że globalna aktualizacja do Androida 16 z nakładką One UI 8 powinna być dystrybuowana od 25 września. To oczywiście wcale nie oznacza, że właśnie tego dnia oprogramowanie pojawi się w Polsce, ale można zakładać, że nastąpi to w niedługim czasie.

Warto dodać, że aktualizacja trafia nie tylko na trzy podstawowe smartfony z serii Samsung Galaxy S24, czyli podstawową wersję oraz modele Plus i Ultra. Dostaje ją także wariant FE, który debiutował jesienią zeszłego roku. Na tym nie koniec, bo uaktualnienie trafia również na inne urządzenia Koreańczyków. Które to sprzęty?

One UI 8 i Android 16 też dla Samsung Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6 i A56 5G

Przy okazji firma rozpoczęła proces aktualizacji także na inne telefony. Są to składane smartfony Samsung Galaxy Z Fold 6 i Z Flip 6 oraz średniak A56 5G z tego roku. Wszystkie te urządzenia dostają Androida 16 z nakładką One UI 8 w przypadku sprzętów pochodzących z koreańskiej dystrybucji. Niedługo uaktualnienie powinno zacząć się pojawiać także na innych rynkach. To kwestia najbliższych dni.

W międzyczasie firma pracuje nad kolejną większą aktualizacją. Mowa o nakładce z numerkiem 8.5, nad którą pierwsze prace uruchomiono kilka miesięcy temu. Najpierw stworzono buildy dla przyszłorocznych flagowców, ale dziś już wiemy, że testy trwają także w przypadku serii S25 i nie tylko.

Oczywiście One UI 8.5 nie zobaczymy w krótkim czasie. To oprogramowanie zadebiutuje dopiero wraz z serią S26 w styczniu. Natomiast aktualizacja na starsze smartfony ruszy pewnie w pierwszym kwartale 2026 r. Potem przyjdzie czas na duże uaktualnienie z numerkiem 9.0 oparte na Androidzie 17, które niedawno zostało potwierdzone w kodzie nakładki.

