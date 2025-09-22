Realme GT 8 Pro na wideo. Tak wygląda nowy smartfon. Kiedy premiera?

Realme GT 8 Pro to nowy smartfon marki, którego premiera jest blisko. Flagowiec nie został dochowany w tajemnicy do debiutu. Do sieci przedostało się wideo, które ujawnia wygląd telefonu. Kiedy zobaczymy model Realme GT 8 Pro? Jak prezentuje się specyfikacja techniczna smartfona? Zobaczmy, co już wiemy.

Realme GT 8 Pro to nowy smartfon, który w przeciekach pojawia się od miesięcy. Będzie to jeden z pierwszych telefonów z czipem Snapdragon 8 Elite Gen 5, którego zapowiedź odbędzie się we wtorek. Tymczasem do sieci przedostało się wideo. Film ujawnia wygląd nowego flagowca marki. Co na nim widać?

Wideo z Realme GT 8 Pro ujawnia wygląd smartfona

Realme GT 8 Pro to flagowiec, który otrzyma przeprojektowany aparat fotograficzny. Krótkie wideo prezentuje nam wygląd urządzenia z tyłu, gdzie znajduje się kamera. Producent zdecydował się na nowy dizajn i postanowił pozbyć się dotychczasowego garbu w kształcie prostokąta. Co w zamian?

Nowy smartfon firmy ma aparat fotograficzny, który zaprojektowano w podobny sposób, co kamery ostatnich flagowców marki OnePlus. W modelu 15 z tego rozwiązania zrezygnowano, ale stosowano je w kilku poprzednich. Obiektywy umieszczono na okrągłej wyspie, która nie znajduje się w środku i została przesunięta w lewą stronę. Obejrzycie to sami na poniższym wideo.

Widzimy, że Realme GT 8 Pro ma trzy obiektywy i jeden z nich to teleobiektyw peryskopowy. To pozwala nam przypuszczać, że smartfon zaoferuje duże możliwości z zakresu zoomu. Spodziewamy się także współpracy z Ricoh i branding tej marki zapewne znajdzie się na obudowie. Zaprezentowany na filmie telefon ma jasny kolor obudowy, ale zapewne do wyboru klientów będą jeszcze co najmniej dwie inne opcje.

Kiedy premiera Realme GT 8 Pro i specyfikacja techniczna

Realme GT 8 Pro to smartfon, który nie ma jeszcze dokładnej daty premiery. Wiemy jednak, że urządzenie ma zostać zaprezentowane w przyszłym miesiącu. Wtedy spodziewamy się także innych flagowców z nowym procesorem Qualcomma. Seria Xiaomi 17, która dostanie układ w pierwszej kolejności, debiutuje już 25 września.

Kompletna specyfikacja techniczna telefonu nie jest znana, ale pewne szczegóły już są. Nowy smartfon ma ekran AMOLED-owy BOE o przekątnej 6,78 cala z wąskimi ramkami. Pod obudową znajdzie się procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5. Energię ma dostarczać wielka bateria o pojemności około 8000 mAh. Nie zabraknie też wsparcia dla szybkiego ładowania.

Aparat fotograficzny Realme GT 8 Pro ma trzy obiektywy. Dwa z nich mają współpracować z 50-megapikselowymi sensorami. Natomiast teleobiektyw prawdopodobnie zostanie połączony z 200-megapikselowym czujnikiem, jak to jest w Xiaomi 15 Ultra. Całość będzie pracować pod kontrolą Androida 16 z nową nakładką producenta.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: Gizmochina