HyperOS 3 Stable i Android 16. Smartfony Xiaomi i Redmi z aktualizacją

HyperOS 3 Stable to sfinalizowana wersja nowej nakładki opartej na systemie Android 16, którą zaprezentowano pod koniec sierpnia. Kiedy będzie dostępna aktualizacja? Które smartfony Xiaomi oraz Redmi dostaną to uaktualnienie? Producent uchylił rąbka tajemnicy. Lista telefonów jest długa.

Lista smartfonów Xiaomi i Redmi z aktualizacją Android 16 i HyperOS 3

Xiaomi obecnie testuje HyperOS 3 w wersji beta. Udział w programie pilotażowym jest możliwy na nowszych telefonach. Natomiast sfinalizowana aktualizacja ma być dostępna najpóźniej od połowy października. Poniżej lista smartfonów i harmonogram, który zawiera przybliżone terminy.

Październik 2025

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15S Pro

Xiaomi 15 Pro

Xiaomi 15

Redmi K80 Pro

Redmi K80 Supreme Edition

Xiaomi MIX Flip 2

Xiaomi Civi 5 Pro

Xiaomi Pad 7 Ultra

Xiaomi Pad 7S Pro 12.5

Xiaomi Pad 7 Pro

Xiaomi Pad 7

Redmi K80

Redmi Turbo 4 Pro

Redmi Turbo 4

Redmi K Pad

Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025 Series

Xiaomi TV S Pro Mini LED Series

Xiaomi TV S Mini LED 2025 Series

Xiaomi Watch S4 Sport

Xiaomi Watch S4

Xiaomi Watch S4 eSIM

Xiaomi Watch S4 eSIM (15th Anniversary Edition)

Xiaomi Watch S4 41mm

Listopad 2025

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14 Ultra Titanium Special Edition

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14 Pro Titanium Special Edition

Xiaomi 14

Xiaomi MIX Fold 4

Xiaomi MIX Flip

Xiaomi Civi 4 Pro

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

Redmi K70 Pro

Redmi K70 Supreme Edition

Redmi K70

Redmi K70E

Redmi Pad 2

Redmi TV X 2025 Series

Redmi Monitor G Pro 27U

Xiaomi Smart Band 10

Grudzień 2025

Xiaomi MIX Fold 3

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13

Xiaomi Pad 6 Pro

Xiaomi Pad 6 Max 14

Redmi K60 Pro

Redmi K60 Supreme Edition

Redmi K60

Redmi Turbo 3

Redmi Note 15 Pro+

Redmi Note 15 Pro

Redmi Note 15

Redmi Note 14 Pro+

Redmi Note 14 Pro

Redmi Note 14 5G

Redmi Note 13 Pro+

Redmi Note 13 Pro

Redmi Note 13R Pro

Redmi Note 13 5G

Redmi Note 13R

Redmi Watch 5

Redmi Watch 5 eSIM

Xiaomi Smart Band 9 Pro

Xiaomi Smart Band 9

Styczeń 2026

Xiaomi MIX Fold 2

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12

Xiaomi Civi 3

Xiaomi Civi 2

Redmi K50 Supreme Edition

Redmi Note 15R

Redmi Pad Pro 5G

Redmi Pad Pro

Redmi Note 12 Turbo

Redmi Note 12T Pro

Redmi 14C

Redmi 14R 5G

Xiaomi TV S Mini LED Series

Redmi TV MAX 2025 Series

Redmi Smart TV A Pro Series

Redmi Smart TV A 2025 Series

Aktualizacja HyperOS 3 Stable także na inne urządzenia Xiaomi

Jak nietrudno zauważyć, aktualizacja HyperOS 3 Stable trafi nie tylko na smartfony. Telefony dostaną ją z systemem Android 16, ale w planach jest również uaktualnienie do nowego oprogramowania innych urządzeń. Są to tablety, smartwatche, monitory czy telewizory. Nie zabrakło też opaski Smart Band 10.

Oczywiście powyższe terminy dotyczą urządzeń pochodzących z chińskiej dystrybucji. W Europie poczekamy na oprogramowanie dłużej, co warto mieć na uwadze. Ponadto nie ma tu sprzętów z logo POCO, które to w Państwie Środka nie są sprzedawane. Wiemy jednak, że one również dostaną aktualizacje.

