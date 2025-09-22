HyperOS 3 Stable i Android 16. Smartfony Xiaomi i Redmi z aktualizacją
HyperOS 3 to duża aktualizacja nakładki marki oparta na systemie Android 16, która wkrótce zacznie trafiać na telefony Xiaomi i Redmi. Kiedy to nastąpi? Producent udostępnił harmonogram wraz z listą smartfonów, które dostaną Androida 16 z HyperOS 3 Stable w ciągu najbliższych miesięcy. Wykaz jest długi.
Lista smartfonów Xiaomi i Redmi z aktualizacją Android 16 i HyperOS 3
Xiaomi obecnie testuje HyperOS 3 w wersji beta. Udział w programie pilotażowym jest możliwy na nowszych telefonach. Natomiast sfinalizowana aktualizacja ma być dostępna najpóźniej od połowy października. Poniżej lista smartfonów i harmonogram, który zawiera przybliżone terminy.
Październik 2025
- Xiaomi 15 Ultra
- Xiaomi 15S Pro
- Xiaomi 15 Pro
- Xiaomi 15
- Redmi K80 Pro
- Redmi K80 Supreme Edition
- Xiaomi MIX Flip 2
- Xiaomi Civi 5 Pro
- Xiaomi Pad 7 Ultra
- Xiaomi Pad 7S Pro 12.5
- Xiaomi Pad 7 Pro
- Xiaomi Pad 7
- Redmi K80
- Redmi Turbo 4 Pro
- Redmi Turbo 4
- Redmi K Pad
- Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025 Series
- Xiaomi TV S Pro Mini LED Series
- Xiaomi TV S Mini LED 2025 Series
- Xiaomi Watch S4 Sport
- Xiaomi Watch S4
- Xiaomi Watch S4 eSIM
- Xiaomi Watch S4 eSIM (15th Anniversary Edition)
- Xiaomi Watch S4 41mm
Listopad 2025
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 14 Ultra Titanium Special Edition
- Xiaomi 14 Pro
- Xiaomi 14 Pro Titanium Special Edition
- Xiaomi 14
- Xiaomi MIX Fold 4
- Xiaomi MIX Flip
- Xiaomi Civi 4 Pro
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
- Redmi K70 Pro
- Redmi K70 Supreme Edition
- Redmi K70
- Redmi K70E
- Redmi Pad 2
- Redmi TV X 2025 Series
- Redmi Monitor G Pro 27U
- Xiaomi Smart Band 10
Grudzień 2025
- Xiaomi MIX Fold 3
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13
- Xiaomi Pad 6 Pro
- Xiaomi Pad 6 Max 14
- Redmi K60 Pro
- Redmi K60 Supreme Edition
- Redmi K60
- Redmi Turbo 3
- Redmi Note 15 Pro+
- Redmi Note 15 Pro
- Redmi Note 15
- Redmi Note 14 Pro+
- Redmi Note 14 Pro
- Redmi Note 14 5G
- Redmi Note 13 Pro+
- Redmi Note 13 Pro
- Redmi Note 13R Pro
- Redmi Note 13 5G
- Redmi Note 13R
- Redmi Watch 5
- Redmi Watch 5 eSIM
- Xiaomi Smart Band 9 Pro
- Xiaomi Smart Band 9
Styczeń 2026
- Xiaomi MIX Fold 2
- Xiaomi 12S Ultra
- Xiaomi 12S Pro
- Xiaomi 12S
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12
- Xiaomi Civi 3
- Xiaomi Civi 2
- Redmi K50 Supreme Edition
- Redmi Note 15R
- Redmi Pad Pro 5G
- Redmi Pad Pro
- Redmi Note 12 Turbo
- Redmi Note 12T Pro
- Redmi 14C
- Redmi 14R 5G
- Xiaomi TV S Mini LED Series
- Redmi TV MAX 2025 Series
- Redmi Smart TV A Pro Series
- Redmi Smart TV A 2025 Series
Aktualizacja HyperOS 3 Stable także na inne urządzenia Xiaomi
Jak nietrudno zauważyć, aktualizacja HyperOS 3 Stable trafi nie tylko na smartfony. Telefony dostaną ją z systemem Android 16, ale w planach jest również uaktualnienie do nowego oprogramowania innych urządzeń. Są to tablety, smartwatche, monitory czy telewizory. Nie zabrakło też opaski Smart Band 10.
Oczywiście powyższe terminy dotyczą urządzeń pochodzących z chińskiej dystrybucji. W Europie poczekamy na oprogramowanie dłużej, co warto mieć na uwadze. Ponadto nie ma tu sprzętów z logo POCO, które to w Państwie Środka nie są sprzedawane. Wiemy jednak, że one również dostaną aktualizacje.
