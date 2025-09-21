Xiaomi 17 Ultra potwierdzony. Kiedy premiera nowego smartfona?

Xiaomi 17 Ultra to nowy smartfon, który już znajduje się na etapie prac. Urządzenie znaleziono w sieci. Kiedy odbędzie się premiera? Nieprędko, bo debiut telefonu Xiaomi 17 Ultra ma odbyć się dopiero na początku 2026 r. Zobaczymy go po kilku miesiącach od premiery modeli 17 Pro i Max, które trafią na rynek na dniach.

Xiaomi 17 Ultra to nowy fotoflagowiec, który z czasem uzupełni portfolio telefonów z serii 17. Jak dobrze wiemy, jeszcze we wrześniu czeka nas premiera modeli Pro i Pro Max. Firma ujawniła ich wygląd i potwierdziła, że debiut odbędzie się przed końcem miesiąca. Kiedy natomiast pojawi się pierwszy z wymienionych smartfonów?

Smartfon Xiaomi 17 Ultra certyfikowany

Fotoflagowiec Xiaomi 17 Ultra nie zostanie zaprezentowany we wrześniu wraz z modelami Pro. Zobaczymy go później. Tymczasem telefon jest już certyfikowany i znaleziono go na stronie jednego z chińskich urzędów, który odpowiada za wydawanie zgód przed wprowadzeniem sprzętu na rynek.

Nowy smartfon ukrywa się pod nazwą kodową 2512BPNDAC i pod taką go dostrzeżono. Informacje pochodzą z 19 września, ale to wcale nie oznacza, że telefon w krótkim czasie trafi na rynek. Poniżej zrzut ekranowy, który potwierdza istnienie urządzenia.

Za wiele informacji tu nie ma, ale certyfikowany Xiaomi 17 Ultra wspiera UWB (Ultra Wideband). Co to oznacza? Jest to bezprzewodowa technologia komunikacyjna, którą Apple wprowadziło kilka lat temu w iPhone’ach. Później zaczęli ją implementować także inni producenci smartfonów. Umożliwia ona precyzyjne lokalizowanie oraz przesyłanie danych z dużą przepustowością (na krótkich odcinkach) przy jednocześnie niewielkim poborze energii.

Kiedy premiera smartfona Xiaomi 17 Ultra?

Xiaomi 17 Ultra to smartfon, który nie zadebiutuje w tym roku. Spodziewamy się, że jego premiera odbędzie się dopiero w 2026 r. Powinno to nastąpić w pierwszym kwartale. W odróżnieniu od modeli Pro debiut w Chinach oraz Europie powinien nastąpić w zbliżonym czasie.

Kompletna specyfikacja techniczna Xiaomi 17 Ultra nie jest znana, ale możemy spodziewać się tego samego procesora, który znajdzie się w modelach Pro. Mowa o czipie Snapdragon 8 Elite Gen 5, który Qualcomm zaprezentuje już 23 września. Następnie mamy wysokiej klasy ekran OLED-owy czy pojemną baterię. Na razie nie wiadomo, czy tu również zostanie umieszczony dodatkowy ekran na pleckach.

Nowy smartfon to fotoflagowiec, a więc będzie wyróżniać się przede wszystkim aparatem fotograficznym o dużych możliwościach. Spodziewajmy się czterech obiektywów, z których większość będzie współpracować z 50-mnegapikselowymi sensorami. Natomiast teleobiektyw będzie połączony z 200-megapikselowym czujnikiem i konkretne rozwiązania z zakresu obsługi zoomu.

Ceny nie są znane, ale zapewne nie będą niskie. Spodziewajmy się, że w Polsce za smartfona trzeba będzie zapłacić około 6 tys. złotych.

