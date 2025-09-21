iPhone 17 Pro Max vs Samsung Galaxy S25 Ultra i test baterii. Który lepszy?

iPhone 17 Pro Max i Samsung Galaxy S25 Ultra to dwa topowe smartfony, które będą rywalizować o klientów. Który z nich jest lepszy? Jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie nie ma. Przeprowadzono jednak test baterii modeli iPhone 17 Pro Max i Samsung Galaxy S25 Ultra, gdzie zwycięzca mógł być jeden. Kto wygrał to starcie?

iPhone 17 Pro Max i Samsung Galaxy S25 Ultra to dwa smartfony z wyższej półki cenowej, które stanęły w szranki. Jeden z youtuberów przeprowadził test baterii telefonów. Oczywiście zwycięzca tego pojedynku mógł być tylko jeden. Który z modeli okazał się lepszy? Oczywiście podczas tej konkretnej próby?

Test baterii smartfonów iPhone 17 Pro Max i Samsung Galaxy S25 Ultra

Wspomniany test baterii został przeprowadzony przez twórcę kanału Mrwhosetheboss. Youtuber porównał dwa telefony. Był to iPhone 17 Pro Max w wersji ze slotem dla karty SIM, które ma nieco mniejszy akumulator w porównaniu do modelu eSIM oraz Samsung Galaxy S25 Ultra, którego bateria (niezależnie od wersji) ma pojemność 5000 mAh. W telefonie Apple jest to 4823 mAh.

Smartfony zostały poddane symulacjom, które miały na celu wykazać typowe użytkowanie telefonów w różnych scenariuszach użycia. Test przeprowadzony na kanale Mrwhosttheboss polegał m.in. na przewijaniu zawartości mediów społecznościowych, takich jak TikTok i X, aplikacji do pracy (na przykład Slack), nagrywaniu wideo, Spotify i innych.

Lepszy w tym teście okazał się iPhone 17 Pro Max, który uzyskał średni czas pracy na jednym ładowaniu w postaci aż 13 godzin. Samsung Galaxy S25 Ultra rozładował się po niespełna 12 godzinach. Warto dodać, że pod tym względem flagowiec Koreańczyków wypadł nawet nieco słabiej od modelu 16 Pro Max z 2024 r., który może pochwalić się wynikiem 12 godzin i 15 minut.

iPhone 17 Pro Max wcale nie musi być lepszy niż Samsung Galaxy S25 Ultra

Choć test baterii iPhone 17 Pro Max zdał śpiewająco, a poza tym model z eSIM zapewne odnotowałby jeszcze lepszy wynik, tak wcale nie oznacza to, że jest lepszy niż Samsung Galaxy S25 Ultra. Pod kątem czasu pracy na baterii tak jest, ale przecież decyzje związane z zakupem telefonów zależą od mnóstwa innych czynników.

Flagowiec Samsunga ma pewne rozwiązania, których nie znajdziemy w telefonie Apple. Pierwszym lepszym przykładem z brzegu może być dołączony rysik, czyli piórko S Pen. W rzeczywistości można wymieniać tego więcej.

Mimo wszystko Apple w tym roku pod względem czasu pracy na baterii mocno się postarało. Smartfon iPhone 17 Pro Max jest rekordzistą w tym zakresie w całej historii telefonów z iOS. Producent zapewnia, że urządzenie może nawet pozwolić na 35 godzin oglądania filmów, choć w trakcie rzeczywistego użytkowania tak dobrych wyników raczej nie da się uzyskać.

