Xiaomi 17 Pro Max to nie kopia iPhone 17 Pro Max. Marka wyjaśnia

Xiaomi 17 Pro Max i iPhone 17 Pro Max to dwa nowe smartfony, które powalczą o klientów. Na pierwszy rzut oka mogą wydawać się bardzo podobne. Jeden z dyrektorów marki wyjaśnia, że Xiaomi 17 Pro Max nie jest kopią modelu iPhone 17 Pro Max oraz omawia różnice, które występują między nowymi telefonami.

Xiaomi 17 Pro Max i iPhone 17 Pro Max to dwa topowe flagowce popularnych marek. Pierwszy z nich ma zadebiutować przed końcem miesiąca. Natomiast nowy smartfon Apple jest już dostępny w sprzedaży. Chińska marka szybko spotkała się z głosami, że jej telefon nawiązuje mocno do produktu konkurencji. Jeden z dyrektorów firmy postanowił zabrać głos w tej sprawie.

Xiaomi 17 Pro Max i iPhone 17 Pro Max to jednak spore różnice

Xiaomi 17 Pro Max na pierwszy rzut oka rzeczywiście przypomina smartfona Apple. Oba telefony są dosyć podobnie zaprojektowane i mają duże garby dla aparatu wypełniające blisko 1/3 plecków. Jeden z dyrektorów marki, Lu Weibing postanowił zaprezentować na filmach urządzenia i przy okazji omówił różnice oraz inspiracje przyświecające projektowi.

Xiaomi wyjaśnia, że projektując nowe flagowce nie zamierzało stworzyć kopii telefonów z serii iPhone 17 Pro. W rzeczywistości inspiracją był smartfon marki sprzed kilku lat. Mowa o modelu Mi 11 Ultra sprzed kilku lat, który to również miał drugi ekran na pleckach, ale był on znacznie mniejszy. Wtedy firma po prostu umieściła dodatkowy wyświetlacz zapożyczony z opaski Mi Band.

Przy okazji firma twierdzi, że nie przeskoczyła nazewnictwa w związku z iPhone’ami. W co jednak ciężko uwierzyć i jest to tym bardziej dziwne, że w tym roku Xiaomi wprowadza do oferty własny model „Pro Max”. Tutaj inspiracji od Apple ciężko nie dostrzec.

Kiedy premiera smartfona Xiaomi 17 Pro Max?

Smartfon Xiaomi 17 Pro Max i mniejszy flagowiec, który również dostanie drugi ekran na pleckach, ma zadebiutować jeszcze przed 1 października. To deklaracja, którą złożył Lu Weibing. To oznacza, że premiera telefonów odbędzie się najpóźniej 30 września, ale dokładny termin nie został jeszcze potwierdzony przez producenta.

Wiemy jednak, że nastąpi to po 23 września, bo tego dnia Qualcomm zaprezentuje procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5, który trafi do nowych telefonów chińskiej marki. Seria 17 będzie pierwszą na rynku z tym czipem. Dostanie go także OnePlus 15.

Firma udostępniła już wideo ze smartfonami Xiaomi 17 Pro i Max, na których ujawniono wygląd telefonów. Wiemy, że będą one wyróżniać się na tle konkurencji przede wszystkim za sprawą drugiego ekranu umieszczonego na wystającym garbie z tyłu obudowy. Przypomina to rozwiązanie, które znamy z modeli Mix Flip. W wyświetlacz wtopiono dwa obiektywy. Pozostałe elementy aparatu znajdują się nieco niżej. Pomysł jest ciekawy i z pewnością może się podobać.

