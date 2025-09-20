One UI 9 w kodzie. Nowa nakładka na smartfony Samsung. Kiedy aktualizacja?

One UI 9 to nowa nakładka na smartfony marki Samsung, która ma bazować na systemie Android 17. Oprogramowanie doczekało się potwierdzenia. Informacje na temat One UI 9 znaleziono w kodzie wersji z numerkiem 8.5. Kiedy pojawi się aktualizacja? Nieprędko i trochę na nową nakładkę Samsunga jeszcze trochę sobie poczekamy.

One UI 9 to nowa nakładka na smartfony Samsung, którą zobaczymy dopiero za kilka miesięcy. Kiedy zobaczymy to oprogramowanie? Skąd wiemy, że premiera odbędzie się właśnie pod taką nazwą? Rąbka tajemnicy uchyla nam testowe wydanie software z numerkiem 8.5, który nie jest jeszcze publicznie dostępny, ale kolejne buildy pojawiają się na serwerach producenta. Tam znaleziono pewne informacje.

One UI 9 potwierdzone w kodzie nakładki z numerkiem 8.5

Jak dobrze wiemy, Samsung rozpoczął już aktualizację do Androida 16. W pierwszej kolejności uaktualnienie dostały modele Galaxy S25. Kolejne telefony mają dostawać oprogramowanie od października. W międzyczasie, bo już od kilku miesięcy, prowadzone są prace nad One UI 8.5. Najpierw dla serii S26, a niedawno na serwerach producenta znaleziono pierwszy build dla modelu S25 Ultra.

To właśnie w tym oprogramowaniu doszukano się informacji o One UI 9 i znaleziono je w kodzie oprogramowania z numerkiem 8.5. Dowód na to widoczny jest na poniższym zrzucie ekranowym. Nowa wersja nakładki pojawia się w ostatniej linijce.

W ten sposób otrzymujemy twardy dowód na to, że kolejna nakładka na smartfony marki Samsung zadebiutuje właśnie pod nazwą One UI 9, ale czy na jej temat wiadomo coś więcej? Na razie informacji nie ma zbyt wiele.

Kiedy aktualizacja One UI 9 i jakie nowości może wprowadzić

Zacznijmy od tego, że One UI 9 to duża aktualizacja oprogramowania koreańskiej firmy, która będzie bazowała na systemie Android 17. Google rozpoczęło już nad nim prace i spodziewamy się, że pierwsze wydanie poglądowe dla deweloperów zostanie udostępnione jeszcze jesienią br. Jednak na software Samsunga poczekamy znacznie dłużej.

Premiera nakładki One UI 9 powinna odbyć się w okolicy połowy 2026 r. Zapewne pierwszymi smartfonami marki Samsung z systemem Android 17 na rynku będą składaki Galaxy Z Fold 8 oraz Z Flip 8, których premiery spodziewamy się w lipcu. Nieco wcześniej, bo jeszcze w drugim kwartale przyszłego roku, może ruszyć program pilotażowy wersji beta na flagowcach z serii S26.

Kiedy sfinalizowana aktualizacja zacznie trafiać na smartfony firmy Samsung? Spodziewajmy się podobnego scenariusza do tego z obecnego roku. Można więc założyć, że nastąpi to we wrześniu.

Nowości nie są jeszcze znane, ale w One UI 8 nie było ich zbyt wiele. Można więc spodziewać się, że aktualizacja nakładki z numerkiem 9 wprowadzi ich więcej. Na szczegóły przyjdzie nam jednak jeszcze trochę poczekać.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla komunikatora Messenger

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: Sammobile