OnePlus 15 5G w benchmarku. Nowy smartfon z mocną specyfikacją
Android 
OnePlus 15 5G w benchmarku. Nowy smartfon z mocną specyfikacją

OnePlus 15 5G to nowy smartfon, którego premiera ma odbyć się w przyszłym kwartale 2025 r. Urządzenie ponownie dostrzeżono w bazie benchmarku Geekbench. Tam pojawia się częściowa specyfikacja techniczna modelu OnePlus 15 5G i ta jest naprawdę mocna. Pod obudową smartfona jest potężny czip Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Dawid Długosz

OnePlus 15 5G to nowy smartfon marki i zarazem jeden z pierwszych telefonów na rynku z układem Snapdragon 8 Elite Gen 5. W pierwszej kolejności czip trafi do Xiaomi 17 Pro. Telefon dostrzeżono w bazie benchmarku Geekbench, gdzie urządzenie wykręciło całkiem niezły wynik. Specyfikacja techniczna flagowca będzie bardzo mocna.

OnePlus 15 5G z czipem Snapdragon 8 Elite Gen 5 w benchmarku

Znaleziony w bazie Geekbench OnePlus 15 5G ukrywa się pod nazwą kodową PLK110 i to nie pierwszy raz, gdy urządzenie testowano w tym benchmarku. Poprzednie dwa wyniki zarejestrowano pod koniec sierpnia oraz na początku września. Pochodziły one jednak z niezoptymalizowanych prototypów i efekty były poniżej oczekiwań. Tym razem jest inaczej.

OnePlus 15 5G z układem Snapdragon 8 Elite Gen 5 został ponownie dwukrotnie przetestowany w Geekbench w dniu 18 września. Tym razem uzyskał znacznie lepsze wyniki. Nowy smartfon wykręcił aż 3709 punktów w teście Single-Core. Natomiast próba dla wielu rdzeni zakończyła się 11 tys. punktów. Jest to dużo więcej niż wcześniej.

OnePlus 15 5G w benchmarku. Nowy smartfon z mocną specyfikacją

Testowany w popularnym benchmarku smartfon miał procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5, który był wspomagany przez 16 GB pamięci RAM. Urządzenie pracowało pod kontrolą systemu Android 16. Naturalnie z nową nakładką producenta. Na rynkach globalnych będzie to OxygenOS 16, ale w Chinach już ColorOS marki Oppo.

Specyfikacja techniczna smartfona OnePlus 15 5G jest mocna

Wspomniane połączenie Snapdragona 8 Elite Gen 5 z 16 GB pamięci RAM pokazuje, że nowy smartfon oferuje dużą wydajność, a to zapewne nie są ostatnie słowa. Kompletna specyfikacja techniczna telefonu nie jest jeszcze znana. Jednak kolejne tygodnie przynoszą nam coraz więcej szczegółów.

Wiemy, że OnePlus 15 5G ma przeprojektowany aparat fotograficzny z trzema obiektywami. Wszystkie z nich współpracują z 50-megapikselowymi sensorami. Energię ma dostarczać bateria o pojemności około 7000 mAh, która zaoferuje szybkie ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 100 W. Nie zabraknie też wysokiej klasy ekranu, który dostarczy BOE. Będzie to wyświetlacz o zmniejszonej do 1.5K rozdzielczości, ale odświeżanie obrazu zostanie zwiększone do 165 Hz.

Premiera nowego smartfona w Chinach ma odbyć się w październiku. Do wyboru będą trzy kolory. W Europie na nowego flagowca poczekamy dłużej. Do kiedy? Można założyć, że na Starym Kontynencie, a więc też w Polsce, telefon zadebiutuje na przełomie 2025 i 2026 r. Na razie jest za wcześnie, aby mówić o dokładnym terminie.

Gmail – najlepsze triki i ukryte funkcje, które warto znać

źródło: Geekbench

Dawid Długosz

Dziennikarz w branży IT od 2006 roku. Fan produktów firmy Apple. W życiu prywatnym mąż i ojciec trójki dzieci. W serwisie Tablety.pl pełni rolę redaktora prowadzącego. Pasjonat nowych technologii.

