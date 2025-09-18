Xiaomi 17 Pro na wideo. Nowy smartfon ma czip Snapdragon 8 Elite Gen 5

Xiaomi 17 Pro to nowy smartfon, którego premiera jest blisko. Telefon ujawnia wygląd na wideo promocyjnym. Ponadto znaleziono go w bazie benchmarku i tam dostajemy dowód na to, że pod obudową jest czip Snapdragon 8 Elite Gen 5, czyli nowy procesor dla flagowców. Smartfon Xiaomi 17 Pro będzie dostępny też w wersji Max.

Xiaomi 17 Pro i Max to dwa nowe smartfony marki z półki premium, które zobaczymy na dniach. Wiemy, że będą to pierwsze telefony na rynku z nowym procesorem Qualcomma dla flagowców. Ten czip to Snapdragon 8 Elite Gen 5. Ponadto do sieci przedostało się wideo promocyjne, które ujawnia dizajn oraz planowane zmiany.

Wideo z Xiaomi 17 Pro ujawnia drugi ekran

Xiaomi 17 Pro i Max to smartfony, które otrzymały przeprojektowany aparat fotograficzny. Garb umieszczony na pleckach przypomina to, co znamy z iPhone’ów 17 Pro. Wyspa pokrywa niemal 1/3 tylnego panelu obudowy, ale firma poszła o krok dalej i zaimplementowała tutaj dodatkowy wyświetlacz.

Tak, smartfony Xiaomi 17 Pro (w obu wersjach) mają drugi ekran. Marka powróciła więc do rozwiązania, na które kilka lat temu zdecydowała się przy okazji modelu z serii Ultra. Tym razem jest to większy wyświetlacz i podobny do tego, co znamy ze składaków Mix Flip. Wypełnia on cały garb, a obiektywy aparatu zostały umieszczone wewnątrz pierścieni. Poniżej wideo promocyjne.

Xiaomi 17Pro has a variety of ways to play. pic.twitter.com/mm2pPIFlNh — PhoneArt (@UniverseIce) September 17, 2025

Firma już na początku tygodnia potwierdziła dizajn własnych flagowców. Nowe wideo ujawnia nam więcej szczegółów i pokazuje wybrane zastosowania drugiego wyświetlacza. Rozwiązanie z pewnością wyróżni nowe telefony Chińczyków na tle konkurencji.

Smartfon Xiaomi 17 Pro z czipem Snapdragon 8 Elite Gen 5

Qualcomm zaprezentuje procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 w przyszłym tygodniu. Firma potwierdziła już nową nazwę dla czipu. Ponadto wiemy, że seria Xiaomi 17 Pro to pierwsze urządzenia na rynku, które otrzymają ten układ. Obie marki nawiązały kilka lat temu bliską współpracę i z taką sytuacją mamy do czynienia teraz co rok.

Jeden z modeli Xiaomi 17 Pro został znaleziony w bazie popularnego benchmarku Geekbench. Tam dowiadujemy się, że urządzenie rzeczywiście ma czip Snapdragon 8 Elite Gen 5. Telefon ukrywa się pod nazwą kodową 25098PN5AC i jest to mniejszy z dwóch modeli nadchodzących flagowców. Test ujawnia nam także 16 GB pamięci operacyjnej RAM, co jednak nie jest zaskoczeniem. Całość pracowała pod kontrolą Androida 16. Zapewne z autorską nakładką HyperOS 3.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 testowany w benchmarku Geekbench miał dwa rdzenie Oryon taktowane zegarem 4,61 GHz. Pozostałe sześć pracowało z częstotliwością 3,63 GHz. Telefon uzyskał prawie 4 tys. punktów w teście Single-Core oraz niespełna 9,4 tys. dla wielu rdzeni, ale spodziewajmy się, że to nie koniec jego możliwości.

