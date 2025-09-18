One UI 8.5 dla Samsung Galaxy S25 Ultra. Kiedy aktualizacja?

One UI 8.5 to kolejna duża aktualizacja, nad którą prace już trwają. Na serwerze producenta dostrzeżono pierwszą kompilację dla modelu Samsung Galaxy S25 Ultra. Co to oznacza? Z pewnością nie to, że aktualizacja Androida 16 z nakładką One UI 8.5 trafi na modele z serii Samsung Galaxy S25 w nieodległym czasie.

One UI 8.5 to duża aktualizacja nakładki, która będzie kolejnym wydaniem po wersji z numerkiem 8.0. Ta ostatnia trafia już na modele z serii Samsung Galaxy S25, również na telefony pochodzące z europejskiej dystrybucji. Natomiast od października będzie udostępniana na kolejne urządzenia. Tymczasem Koreańczycy przyspieszają prace nad nowym uaktualnieniem. Co już wiemy?

Aktualizacja One UI 8.5 dla Samsung Galaxy S25 Ultra

Firma rozpoczęła prace nad One UI 8.5 już kilka miesięcy temu. Jeszcze przed sfinalizowaniem obecnej wersji nakładki. Pierwsze wersje firmware powstały z myślą o modelach z serii S26 na użytek własny. W ten sposób Koreańczycy pracują nad oprogramowaniem dla przyszłych flagowców, których premiera ma odbyć się na początku 2026 r.

Tymczasem na serwerach producenta dostrzeżono pierwszy build One UI 8.5 dla istniejącego telefonu. Tym modelem jest Samsung Galaxy S25 Ultra, czyli ostatni flagowiec z piórkiem S Pen. Testowy firmware oznaczony jest ciągiem znaków S938BXXU5CYIA/S938BOXM5CYIA/S938BXXU5CYIA. Czy to oznacza, że aktualizacja pojawi się w niedługim czasie?

Nie, na to się nie zanosi. W rzeczywistości aktualizacja One UI 8.5 dla smartfona Samsung Galaxy S25 Ultra czy pozostałych modeli z serii nie pojawi się na dniach lub w ciągu najbliższych tygodni. Spodziewajmy się, że nastąpi to dopiero w pierwszym kwartale 2026 r. Skąd więc testowy build? Stworzono go oczywiście na potrzeby wewnętrzne i jest w tym z pewnością pozytywna informacja.

Biorąc pod uwagę, że Koreańczycy już tworzą testowe wersje nowej nakładki dla ostatnich flagowców, to napawa optymizmem. To oznacza, że prace nad oprogramowaniem już trwają i aktualizacja powinna być gotowa na czas. Firma zaliczyła duże problemy z poprzednią nakładką i z pewnością nie chce, aby doszło do powtórki.

Nakładka One UI 8.5 z pewnością wprowadzi nowości

Na razie nie wiadomo, jakie nowości Samsung szykuje z myślą o aktualizacji One UI 8.5, ale tych z pewnością nie zabraknie. Wiemy, że nadal będzie ona bazować na systemie Android 16, a jej kolejna wersja (z numerkiem 9.0) zostanie oparta już na kolejnej platformie Google.

Można spodziewać się, że Koreańczycy położą duży nacisk na rozwój funkcji opartych na sztucznej inteligencji i dalszym rozwoju takich rozwiązań jak na przykład Now Bar. Na szczegóły przyjdzie nam jednak poczekać. W pierwszej kolejności oprogramowanie trafi na smartfony z serii S26, które zobaczymy najpewniej w styczniu.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło