Xiaomi 17 Pro Max na wideo. Nowy smartfon ma drugi ekran

Xiaomi 17 Pro Max to nowy flagowiec marki. Smartfon inspirowany jest iPhone’ami, ale ma coś jeszcze. Producent udostępnił wideo, na którym ujawnił design telefonu. W modelu Xiaomi 17 Pro Max umieszczono drugi ekran, który znajduje się na pleckach. Przypomina to wyświetlacz ze składanych smartfonów typu Flip.

Xiaomi 17 Pro Max to nowy smartfon i zarazem topowy flagowiec z nadchodzącej serii. Na początku tygodnia producent potwierdził, że przeskakuje w nazwie numerek 16. Teraz udostępniono pierwszy teaser. Na krótkim wideo zaprezentowano design i na pleckach jest coś, co w przeciekach pojawiało się od kilku miesięcy. Co to takiego?

Wideo z Xiaomi 17 Pro Max ujawnia drugi ekran

Jakiś czas temu w sieci pojawiły się plotki, jakoby producent wraz z Xiaomi 17 Pro Max miał powrócić do rozwiązania znanego kiedyś z serii Ultra. To drugi ekran, który znajduje się na pleckach. Udostępnione przez producenta pierwsze oficjalne wideo rzeczywiście potwierdza taki element. Przy okazji widać inspiracje nowymi iPhone’ami.

Pierwszy teaser poświęcony nowej serii ujawnia nam wygląd Xiaomi 17 Pro Max, czyli topowego smartfona. Urządzenie ma z tyłu dużą wyspę, która kojarzy się z tą umieszczono przez Apple w telefonach iPhone 17 Pro. Chińczycy zresztą nie kryją tych inspiracji i mówią o nich głośno.

Wspomnianą wyspę wypełnia drugi ekran. Producent zdecydował się na umieszczenie na pleckach drugiego wyświetlacz, który przypomina to, co znamy ze składanych smartfonów typu Flip. W panel wtopiono dwa obiektywy. Natomiast trzeci i dioda doświetlająca LED znajdują się niżej pod garbem. Trzeba przyznać, że pomysł jest ciekawy i z pewnością wyróżni telefon na tle konkurencji.

Cena Xiaomi 17 Pro Max nie będzie niska

Oczywiście spodziewajmy się, że nietuzinkowy design zostanie okupiony wysoką ceną. Dokładna kwota nie jest znana, ale można spodziewać się, że Xiaomi 17 Pro Max nie będzie tanim telefonem. Jeśli trafi do Polski, to pewnie zapłacimy za niego więcej niż 5 tys. złotych i warto mieć to na uwadze.

W poniedziałek firma potwierdziła, że przeskakuje w numeracji „16” i w tym roku wprowadzi na rynek modele z serii Xiaomi 17. Skąd taki pomysł? Producent wierzy, że pozwoli to lepiej podkreśli wprowadzone zmiany i nie kryje, że chce w ten sposób lepiej rywalizować o klientów z modelami iPhone 17.

Premiera odbędzie się pod koniec tego miesiąca. Nowe smartfony będą pierwszymi, które otrzymają procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5, który Qualcomm zaprezentuje w przyszłym tygodniu, a w poniedziałek potwierdzono nazwę układu. W modelu Pro Max można spodziewać się dużego wyświetlacza o przekątnej około 6,8 cala, do 16 GB pamięci RAM czy rozbudowanego aparatu fotograficznego. Na uwagę zasługuje również duża bateria o pojemności aż 7500 mAh.

