Xiaomi 17, 17 Pro i 17 Pro Max w drodze. Nie będzie serii 16

Xiaomi 17, 17 Pro i 17 Pro Max to trzy nowe smartfony marki, które zobaczymy zamiast serii 16. Firma zdecydowała się na przeskok w numeracji, co związane jest z premierą nowych iPhone’ów. Pierwsze z telefonów zobaczymy jeszcze w tym miesiącu 2025 r. Jednak na Xiaomi 17 Ultra trzeba będzie poczekać trochę dłużej.

Xiaomi 17 zamiast serii 16. Taką decyzję podjął producent, o czym poinformował w mediach społecznościowych jeden z dyrektorów marki, Lu Weibing. Firma chce w ten sposób wyraźniej podkreśli chęć rywalizacji z iPhone’ami 17, które zadebiutowały wcześniej w tym miesiącu. Kiedy zobaczymy nowe smartfony chińskiego giganta?

Kiedy premiera Xiaomi 17, 17 Pro i 17 Pro Max?

Nowe smartfony marki, a dokładniej pierwsze modele z serii, zobaczymy jeszcze w tym miesiącu. Nie będzie to jednak linia 16. Lu Weibing wyjaśnia, że debiut odbędzie się jeszcze przed końcem września i telefony Xiaomi 17 mają w ten sposób nawiązać lepszą rywalizację z urządzeniami iPhone 17, które Apple zaprezentowało niespełna tydzień temu.

Przedstawiciel marki wyjaśnia, że Xiaomi 17 to najważniejszy dotychczas kamień milowy, którego celem jest ekspansja na rynku smartfonów z półki premium, co odbywa się od pięciu lat. W kolejnych pięciu wysiłki związane z obecnością w tym segmencie mają zostać podwojone i obejmuje to m.in. dział badawczo-rozwojowy.

Przy okazji Lu Weibing ujawnił, że jeszcze we wrześniu zobaczymy trzy nowe smartfony. Najdroższym z nich będzie Xiaomi 17 Pro Max, który ma być najpotężniejszym flagowcem w całej historii marki. Podejrzewa się, że urządzenie nie tylko otrzyma wielką baterię o pojemności 7500 mAh, ale również drugi wyświetlacz. Pomysł nie jest nowy i producent chce do niego powrócić.

Smartfon Xiaomi 17 Pro Max przed modelem Ultra

Premiera nowych telefonów marki ma odbyć się przed końcem września. Nieco wcześniej zostanie zaprezentowany przez Qualcomma nowy procesor dla flagowców z Androidem, czyli Snapdragon 8 Elite Gen 5, którego nazwa została już potwierdzona przez firmę. Układ trafi do nowych smartfonów chińskiego producenta.

Xiaomi 17 Pro Max pozostanie topowym flagowcem przez jakiś czas. Później przyjdzie czas na premierę modelu Ultra, czyli smartfona z najbardziej zaawansowanym aparatem fotograficznym. Jego premiera powinna odbyć się dopiero w pierwszym kwartale 2026 r. Oczywiście w Europie na pozostałe modele z serii 17 również poczekamy dłużej, choć nie można wykluczyć, że zadebiutują one już na przełomie tego i przyszłego roku.

Seria Xiaomi 17 będzie pierwszą na rynku z procesorami Snapdragon 8 Elite Gen 5. Później nowych SoC Qualcomma trafi także do innych flagowców z Androidem. Będą to m.in. OnePlus 15, wybrane modele Oppo Find X9, Redmi K90 czy Realme GT8. Z pewnością będzie w czym wybierać.

