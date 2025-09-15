tablety.pl

One UI 8 i Android 16 dla Samsung Galaxy S25. Aktualizacja już jest
One UI 8 i Android 16 dla Samsung Galaxy S25. Aktualizacja już jest

One UI 8 i Android 16 to duża aktualizacja na smartfony Samsung Galaxy S25, która jest już udostępniana. Nastąpiło to po kilkumiesięcznym okresie beta testów. Sfinalizowane wersja Androida 16 z One UI 8 trafia na modele Samsung Galaxy S25 na wybranych rynkach. Oczywiście czekamy, kiedy to nastąpi także w Polsce.

Marcelina Poznańska

One UI 8 i Android 16 znajdują się na etapie publicznego programu pilotażowego od kilku miesięcy. W pierwszej kolejności wersja beta trafiła na modele Samsung Galaxy S25 i nastąpiło to jeszcze maju. Niedawno producent przekazał, że aktualizacja rozpocznie się jeszcze we wrześniu. Tak też się stało i uaktualnienie udostępniono dziś na ostatnie flagowce z serii S. Co z Polską?

Android 16 z One UI 8 dla Samsung Galaxy S25 jeszcze nie w Polsce

Firma ruszyła z procesem aktualizacji do Androida 16 z nakładką One UI 8 dla smartfonów Samsung Galaxy S25 na własnym rynku. Najpierw uaktualnienie dostali właściciele telefonów z koreańskiej dystrybucji, którzy brali udział w beta testach. Niedługo po tym dostępność oprogramowania zaczęli zgłaszać także właściciele telefonów, którzy nie instalowali wersji poglądowej.

One UI 8 i Android 16 dla Samsung Galaxy S25. Aktualizacja już jest

One UI 8 i Android 16 wprowadzane są na smartfony z serii Samsung Galaxy S25 wraz z aktualizacją firmware kończącą się ciągiem znaków BYI3. Uaktualnienie dystrybuowane drogą OTA waży około 3,9 GB, co nie powinno dziwić. Wszak jest to duża wersja oprogramowania. Software zawiera aktualne poprawki bezpieczeństwa z września.

Użytkownicy smartfonów w Polsce muszą na razie czekać. W pierwszej kolejności aktualizacja trafia na telefony z koreańskiej dystrybucji. Wkrótce powinna być dostępna także na innych rynkach. To kwestia najbliższych dni i można założyć, że nastąpi to jeszcze w tym tygodniu.

Lista smartfonów Samsung po Androida 16 z One UI 8 jest długa

Oczywiście proces aktualizacji rozpoczyna się od modeli Samsung Galaxy S25, ale lista smartfonów w kolejce po Androida 16 z nakładką One UI 8 jest znacznie dłuższa. Wkrótce oprogramowanie trafi na serię S24 oraz składaki Z Fold 6 i Z Flip 6. Potem także na starsze i tańsze urządzenia.

Niestety, nie nastąpi to jeszcze w tym miesiącu. Aktualizacja ma być udostępniana na starsze telefony dopiero od października. Harmonogram z listą udostępniony przez producenta prezentuje się następująco.

One UI 8 i Android 16 dla Samsung Galaxy S25. Aktualizacja już jest

Od października aktualizacja będzie udostępniana na modele S24, S23, Z Fold 6, Z Flip 6 i inne urządzenia. Wśród nich są tablety z serii Tab S10 czy S9. Natomiast właściciele składaków 5. i 4. generacji będą musieli poczekać do listopada. Dotyczy to również wielu innych urządzeń, choć sporo średniaków One UI 8 otrzyma jeszcze w przyszłym miesiącu. Harmonogram dotyczy urządzeń pochodzących z koreańskiej dystrybucji, ale można się domyślać, że na innych rynkach będzie podobnie.

Marcelina Poznańska

Lubię Androida i jestem jego użytkowniczką niemal od samego początku. Nie stronię jednak od innych platform mobilnych. Interesuję się, poza nowymi technologiami, także jazdą konną oraz sportem.

