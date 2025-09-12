tablety.pl

Tablety, gry i aplikacje na tablety.

Sony Xperia 10 VII z premierą. Ceny w Polsce i specyfikacja
Android Smartfony 
Udostępnij
Tweetnij

Sony Xperia 10 VII z premierą. Ceny w Polsce i specyfikacja

Sony Xperia 10 VII to nowy smartfon, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Jak prezentuje się specyfikacja techniczna urządzenia? Jakie są ceny modelu Sony Xperia 10 VII i ile zapłacimy za nowy telefon w Polsce? Zobaczmy sobie, co nowy smartfon marki ma do zaoferowania oraz ile kosztuje.

Marcelina Poznańska 17 odsłon 0 komentarzy , , ,

Sony Xperia 10 VII dołącza do modelu 1 VII, którego premiera odbyła się kilka miesięcy temu. Teraz nadszedł czas na tańszy telefon. Nowy smartfon doczekał się zapowiedzi i nastąpiło to po fali przecieków. Jakie są ceny i ile zapłacimy w Polsce?

Polskie ceny Sony Xperia 10 VII i dostępne kolory

Sony Xperia 10 VII to nowy smartfon, który debiutuje tylko w jednej konfiguracji sprzętowej z 8 GB pamięci RAM oraz 128 GB miejsca na dane. W chwili publikacji polska cena nie została jeszcze ujawniona, ale powinna zostać podana w krótkim czasie. Wiemy jednak, że na zachodzie Europy telefon kosztuje 449 euro.

Sony Xperia 10 VII z premierą. Ceny w Polsce i specyfikacja

To oznacza, że w Polsce za Sony Xperia 10 VII zapłacimy zapewne 1899 złotych. Taka sama cena na start obowiązywała w przypadku poprzednika, czyli modelu 10 VI. Do wyboru są trzy kolory obudowy. Są to biały, antracytowy oraz turkusowy. Sprzedaż smartfona rusza jeszcze w tym miesiącu.

Sony Xperia 10 VII z premierą. Ceny w Polsce i specyfikacja

Producent przygotował ciekawe akcesoria, które będą sprzedawane osobno. Wśród nich jest stylowa osłona z gradientem w trzech kolorach. Wykonano ją z tworzywa, które jest odporne na żółknięcie.

Specyfikacja techniczna smartfona Sony Xperia 10 VII

Nowy smartfon marki ma 6,1-calowy ekran OLED-owy o proporcjach 19,5:9. Wyświetlacz ma rozdzielczość Full HD+, oferuje odświeżanie obrazu z częstotliwością do 120 Hz oraz został pokryty szkłem ochronnym Corning Gorilla Glass Victus 2.

Sony Xperia 10 VII z premierą. Ceny w Polsce i specyfikacja

Sony Xperia 10 VII ma procesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, który jest wspomagany przez wspomniane wcześniej 8 GB pamięci RAM. Miejsce na dane można rozbudować z użyciem kart microSD o pojemności do 2 TB. Energię dostarcza bateria o pojemności 5000 mAh, która wspiera szybkie ładowanie USB PD.

Aparat fotograficzny został przeprojektowany i ma dwa obiektywy. Główny ze światłem f/1.9 połączono z 50-megapikselowym sensorem Exmor RS 1/1,56″ dla urządzeń mobilnych. Natomiast ultraszerokokątny współpracuje z 13-megapikselowym czujnikiem. Przednia kamerka do selfie pozwoli robić zdjęcia w jakości do 8 megapikseli.

Sony Xperia 10 VII z premierą. Ceny w Polsce i specyfikacja

Smartfon Sony Xperia 10 VII ma również klasyczne złącze słuchawkowe 3,5 mm i wspiera technologię 360 Reality Audio. Urządzenie ma wymiary 153 × 72 × 8,3 mm i waży 168 g. Całość pracuje pod kontrolą Androida 15 i znajdziemy tu wsparcie dla Gemini czy Circle to Search. Producent deklaruje sześć lat wsparcia aktualizacjami, z czego pierwsze cztery to duże uaktualnienia systemu Google.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla Windows 11

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

Spotify – triki i ukryte funkcje, które warto znać i używać

źródło: Sony

Marcelina Poznańska

Lubię Androida i jestem jego użytkowniczką niemal od samego początku. Nie stronię jednak od innych platform mobilnych. Interesuję się, poza nowymi technologiami, także jazdą konną oraz sportem.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij