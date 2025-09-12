Sony Xperia 10 VII z premierą. Ceny w Polsce i specyfikacja

Sony Xperia 10 VII to nowy smartfon, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Jak prezentuje się specyfikacja techniczna urządzenia? Jakie są ceny modelu Sony Xperia 10 VII i ile zapłacimy za nowy telefon w Polsce? Zobaczmy sobie, co nowy smartfon marki ma do zaoferowania oraz ile kosztuje.

Sony Xperia 10 VII dołącza do modelu 1 VII, którego premiera odbyła się kilka miesięcy temu. Teraz nadszedł czas na tańszy telefon. Nowy smartfon doczekał się zapowiedzi i nastąpiło to po fali przecieków. Jakie są ceny i ile zapłacimy w Polsce?

Polskie ceny Sony Xperia 10 VII i dostępne kolory

Sony Xperia 10 VII to nowy smartfon, który debiutuje tylko w jednej konfiguracji sprzętowej z 8 GB pamięci RAM oraz 128 GB miejsca na dane. W chwili publikacji polska cena nie została jeszcze ujawniona, ale powinna zostać podana w krótkim czasie. Wiemy jednak, że na zachodzie Europy telefon kosztuje 449 euro.

To oznacza, że w Polsce za Sony Xperia 10 VII zapłacimy zapewne 1899 złotych. Taka sama cena na start obowiązywała w przypadku poprzednika, czyli modelu 10 VI. Do wyboru są trzy kolory obudowy. Są to biały, antracytowy oraz turkusowy. Sprzedaż smartfona rusza jeszcze w tym miesiącu.

Producent przygotował ciekawe akcesoria, które będą sprzedawane osobno. Wśród nich jest stylowa osłona z gradientem w trzech kolorach. Wykonano ją z tworzywa, które jest odporne na żółknięcie.

Specyfikacja techniczna smartfona Sony Xperia 10 VII

Nowy smartfon marki ma 6,1-calowy ekran OLED-owy o proporcjach 19,5:9. Wyświetlacz ma rozdzielczość Full HD+, oferuje odświeżanie obrazu z częstotliwością do 120 Hz oraz został pokryty szkłem ochronnym Corning Gorilla Glass Victus 2.

Sony Xperia 10 VII ma procesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, który jest wspomagany przez wspomniane wcześniej 8 GB pamięci RAM. Miejsce na dane można rozbudować z użyciem kart microSD o pojemności do 2 TB. Energię dostarcza bateria o pojemności 5000 mAh, która wspiera szybkie ładowanie USB PD.

Aparat fotograficzny został przeprojektowany i ma dwa obiektywy. Główny ze światłem f/1.9 połączono z 50-megapikselowym sensorem Exmor RS 1/1,56″ dla urządzeń mobilnych. Natomiast ultraszerokokątny współpracuje z 13-megapikselowym czujnikiem. Przednia kamerka do selfie pozwoli robić zdjęcia w jakości do 8 megapikseli.

Smartfon Sony Xperia 10 VII ma również klasyczne złącze słuchawkowe 3,5 mm i wspiera technologię 360 Reality Audio. Urządzenie ma wymiary 153 × 72 × 8,3 mm i waży 168 g. Całość pracuje pod kontrolą Androida 15 i znajdziemy tu wsparcie dla Gemini czy Circle to Search. Producent deklaruje sześć lat wsparcia aktualizacjami, z czego pierwsze cztery to duże uaktualnienia systemu Google.

źródło: Sony