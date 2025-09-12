Samsung Galaxy S26 Ultra i ładowanie. Nowy smartfon bez tej funkcji

Samsung Galaxy S26 Ultra to nowy smartfon, którego bateria nadal ma oferować pojemność 5000 mAh. Czy pojawią się jakieś nowości obejmujące ładowanie? Odpowiedź brzmi tak, ale Samsung Galaxy S26 Ultra nie dostanie funkcji związanej z baterią, na którą czekało wielu fanów marki. Czego zabraknie w telefonie?

Samsung Galaxy S26 Ultra to nowy smartfon, którego premiera odbędzie się za kilka miesięcy. Wiemy, że nastąpi to na początku 2026 r. Zobaczymy go wraz z modelami Pro oraz Edge. Tymczasem do sieci przedostały się kolejne informacje dotyczące flagowca z S Pen. Tym razem obejmujące ładowanie. Wśród nich jest szczegół, który wielu rozczaruje.

Smartfon Samsung Galaxy S26 Ultra bez szybszego ładowania

Samsung Galaxy S26 Ultra w wersji na chiński rynek, który ukrywa się pod nazwą kodową SM-S9480, został dostrzeżony na stronie jednego z tamtejszych urzędów. Certyfikowane urządzenie ma baterię o pojemności 5000 mAh, a więc pod tym względem bez zmian względem poprzednika, o czym mówiono już wcześniej. Czy jednak pojawi się szybsze ładowanie?

Wygląda na to, że nie. Chiński urząd ujawnia nam, że bateria nowego smartfona wspiera dwa sposoby dla maksymalnego ładowania. Są to 10V/4,5A lub 15V/3A. Jak nietrudno zauważyć, daje nam to możliwości na poziomie 45 W. Tak samo jest w poprzedniku i już od kilku lat.

Jest to o tyle ciekawe, że w kodzie One UI 8.5 znaleziono niedawno informacje sugerujące, że Samsung Galaxy S26 Ultra zapewni ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 60 W. Wygląda na to, że producent testował to rozwiązanie, ale ostatecznie pozostał przy dotychczasowym rozwiązaniu, co stanowi rozczarowanie.

Na pocieszenie jest fakt, że nowe smartfony Samsunga otrzymają inne rozwiązanie obejmujące ładowanie. Mowa o obsłudze standardu Qi2 25W, co pozwoli wykorzystać bezprzewodowe ładowarki magnetyczne. Jest to z pewnością jakieś pocieszenie.

Samsung Galaxy S26 Ultra z przeprojektowanym aparatem

Wiemy również, że nowy flagowiec z piórkiem S Pen otrzyma przeprojektowany aparat fotograficzny. W przypadku modelu Samsung Galaxy S26 Ultra będzie to wyspa podobna do tej, którą znamy ze składaków z serii Z Fold. Ma ona postać pastylki, gdzie znajdują się trzy obiektywy. Pozostałe elementy kamery umieszczono obok.

Podobny dizajn obejmuje najtańszy telefon z serii, gdzie elementów kamery jest po prostu mniej. Natomiast model Edge otrzyma garb, który bardzo przypomina ten znany z iPhone’ów 17 Pro.

Premiera smartfonów z serii Samsung Galaxy S26 ma odbyć się w styczniu 2026 r. Oczywiście jest zbyt wcześnie, aby mówić o dokładnym terminie premiery, ale pewnie nastąpi to najszybciej w połowie tego konkretnego miesiąca. Wynika to z faktu, że nieco wcześniej odbędą się targi CES 2026 w Las Vegas, na które producent planuje przywieźć mnóstwo nowych urządzeń.

źródło: Sammobile