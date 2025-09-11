Xiaomi 16 ze specyfikacją. HyperOS 3 beta w wersji global blisko

Xiaomi 16 to nowy smartfon, którego premiera jest blisko. Do sieci przedostała się specyfikacja techniczna. Ponadto producent zaczyna rekrutować testerów HyperOS 3 beta w wersji global. Nowa nakładka w edycji międzynarodowej zadebiutuje pewnie jeszcze przed smartfonami Xiaomi 16. Spodziewamy się jej we wrześniu.

Xiaomi 16 i HyperOS 3 beta to dwie nowości, na które czekają fani marki. Nowe smartfony wkrótce zadebiutują w Chinach. Nieco wcześniej czeka nas zapowiedź nowego oprogramowania w edycji międzynarodowej i firma już zaczyna szukać testerów. Wróćmy jednak najpierw do nowych flagowców.

Specyfikacja techniczna smartfona Xiaomi 16 ujawniona przed premierą

Xiaomi 16 to flagowiec, którego chińska premiera powinna odbyć się pod koniec tego miesiąca. Tymczasem na kilka tygodni przed debiutem do sieci przedostała się niemal kompletna specyfikacja techniczna telefonu. Zobaczmy, co już wiemy.

Nowy smartfon otrzyma 6,3-calowy ekran OLED-owy LTPO ze zmiennym odświeżaniem w zakresie do 120 Hz oraz rozdzielczości 1.5K. Pod obudową telefonu znajdzie się oczywiście najnowszy procesor Qualcomma dla flagowców z Androidem, czyli Snapdragon 8 Elite Gen 5. SoC będzie wspomagany przez maksymalnie 16 GB pamięci RAM.

Mimo niewielkich gabarytów telefon ma dostać baterię o pojemności aż 7000 mAh. Będzie ona wspierać szybkie ładowanie o mocy 100 W oraz bezprzewodowe 50 W. Aparat fotograficzny ma trzy obiektywy i wszystkie z nich mają współpracować z 50-megapikselowymi sensorami. Xiaomi 16 ma również obudowę z ochroną przed wodą na poziomie normy IP68/69. Smartfon pracuje pod kontrolą systemu Android 16. Naturalnie z nową nakładką HyperOS 3, którą zaprezentowano pod koniec sierpnia.

Xiaomi zaprasza do testów HyperOS 3 beta w wersji global

Wersja global HyperOS 3 powinna zostać zaprezentowana 24 września. Tego dnia Xiaomi pokaże smartfony z serii 15T. Tymczasem firma zaczęła rekrutować testerów, którzy wkrótce będą mogli wypróbować oprogramowanie w wersji beta na telefonach pochodzących z globalnej dystrybucji. Jak można zgłosić chęć uczestnictwa w programie pilotażowym?

Jest to możliwe poprzez aplikację Xiaomi Community, gdzie należy przejść do sekcji Me i następnie Beta testing. Następnie należy wykonać czynności wyświetlane na ekranie. W ten sposób można zgłosić chęć brania udziału w testach HyperOS 3 beta.

Nowości w edycji międzynarodowej nakładki zostaną ogłoszone podczas wrześniowej premiery modeli 15T. Oczywiście sfinalizowana aktualizacja będzie udostępniona dopiero za jakiś czas. W pierwszej kolejności oprogramowanie dostaną nowe flagowce. Potem uaktualnienie zacznie być dystrybuowane na poprzednie telefony marki z półki premium, a później również na tańsze urządzenia. Trochę to jednak potrwa, co warto mieć na uwadze.

źródło: Xiaomi, Weibo