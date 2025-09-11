Samsung Galaxy S26 Pro ujawnia wygląd. Nowy smartfon to duże zmiany

Samsung Galaxy S26 Pro to nowy smartfon, którego premiera odbędzie się na początku 2026 r. Do sieci przedostały się rendery, które ujawniają wygląd. Znana jest także częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Samsung Galaxy S26 Pro wprowadza istotne zmiany w dizajnie i ma przeprojektowany aparat fotograficzny.

Samsung Galaxy S26 Pro to nowy smartfon, którego premiera odbędzie się dopiero za kilka miesięcy. Niedawno poznaliśmy wygląd modelu Edge. Teraz przyszedł czas na najtańszy telefon z serii, który nie został dochowany w tajemnicy do debiutu mającego odbyć się na początku 2026 r. Do sieci przedostały się rendery i te ujawniają, że producent stawia na zmiany.

Smartfon Samsung Galaxy S26 Pro to nowy dizajn

Samsung Galaxy S26 Pro ujawnia nam wygląd na renderach opartych na schematach, które opracował niezastąpiony Onleaks, czyli Steve Hemmerstoffer. Grafiki prezentują nam odświeżony projekt telefonu, gdzie uwagę zwraca przede wszystkim przeprojektowany aparat fotograficzny. Wraca element, którego producent pozbył się kilka lat temu.

Tym nowym rozwiązaniem jest garb, gdzie umieszczono wybrane elementy aparatu fotograficznego. Przypomina nam to bardzo wyspę z serii składaków Z Fold, które również mają trzy obiektywy rozmieszczone na wystającym elemencie w kształcie pastylki. Natomiast dioda doświetlająca LED znajduje się tuż obok.





źródło: Onleaks/Android Headlines

Ekran smartfona Samsung Galaxy S26 Pro na pierwszy rzut oka bez zmian. Nadal widzimy tutaj płaski wyświetlacz z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie w górnej części. Zapewne jest to panel AMOLED-owy o rozdzielczości Full HD+ oraz odświeżaniem obrazu z częstotliwością do 120 Hz.

Specyfikacja techniczna smartfona Samsung Galaxy S26 Pro

Premiera telefonu Samsung Galaxy S26 Pro ma odbyć się w styczniu 2026 r., a więc jego pełna specyfikacja techniczna nie jest na razie znana. Na takie szczegóły jest po prostu zbyt wcześnie, ale pewne informacje już mamy. Obejmują one m.in. baterię czy procesor.

Nowy smartfon ma dostać nieco większą baterię względem poprzednika. Przecieki sugerują, że producent planuje zwiększyć jej pojemność do 4300 mAh. Ponadto pojawi się wsparcie dla ładowania bezprzewodowego zgodnego ze standardem Qi2 25W, który WPC wprowadziło kilka tygodni temu.

Pod obudową ma znaleźć się nowy autorski procesor Exynos 2600, który będzie pierwszym układem dla telefonów wykonanym w 2-nm litografii. Czip będzie wspomagany przez 16 GB pamięci RAM i jej zwiększenie wynika m.in. z chęci dodania nowych funkcji opartych na AI.

Samsung Galaxy S26 Pro ma ekran o przekątnej około 6,3 cala. Wymiary urządzenia to 149,3 × 71,4 × 6,96 mm. W miejscu wystającego aparatu fotograficznego będzie to 10,23 mm. Całość będzie pracować pod kontrolą Androida 16 z nową nakładką One UI 8.5, nad którą prace rozpoczęły się jakiś czas temu.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla komunikatora Messenger

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło